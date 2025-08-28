名人健康 │ 60歲郭晉安街頭派單張，途人不認得紛避開，自我安慰：做人最緊要開心，最好的養生就是養心

現年60歲的郭晉安，於去年5月宣布與歐倩怡結束18年婚姻，恢復單身後，他一改以往低調作風。日前他為其上市公司業務，親自走上香港街頭派發宣傳單張，但不少途人竟未認出這位TVB三屆視帝，紛紛避開不接傳單，令郭晉安一度尷尬不已，只能低頭大笑。

近年郭晉安專注打理與胞姊郭致因經營的業務，並出任公司非執行董事，成功帶領公司上市，躋身「億萬富豪俱樂部」。有傳他的身家不斷攀升，更有媒體報道指其身家高達5億。今年初，他進駐內地社交平台，積極拍片與網民互動，甚至被網民將他與吳卓羲、歐陽震華、王浩信及高鈞賢等人封為「300歲男團」。

日前郭晉安親自在街頭派發傳單，片中可見，他沒有戴口罩，以真面目示人。但當他拿出宣傳單張想派給路人時，不少人卻低頭避開，即使有人抬頭看見他，也沒有太大反應，大多只是「掂行掂過」，匆匆離開。

入行40年的郭晉安面對路人的冷淡反應，只能尷尬苦笑。他在片中分享感受：

不要在意別人的眼光，因為別人的眼光，根本沒空看你，你看我發傳單，也沒有甚麼眼光看過來，所以活出自我，讓自己開心，才是最重要的，俗話說得好，做人最緊要開心，因為......最好的養生，就是養心。

他還自我安慰道：「我悟了！原來做自己這麼簡單，下次遇到可以接我傳單嗎？」不少內地網民對郭晉安被無視感到驚訝，紛紛留言表示：「香港人看到明星好淡定像演的」、「香港人是不是天天遇明星啊，這麼淡定」、「香港像過路人」等。

曾傳被前度嫌窮兼派綠帽

郭晉安的感情經歷中，除了與歐倩怡18年的婚姻外，曾與劉小慧拍拖4年的戀情最為人熟知。早年郭晉安曾上《志雲飯局》親自剖白這段他形容為「刻骨銘心」的感情。兩人因合作拍攝劇集《成功路上》相識，後來在電影《雙鐲》拍攝期間開始撻著。郭晉安稱被劉小慧吸引的地方是她有種堅毅的精神，開朗且講義氣：「因為我自己好多嘢諗，所以我係比較鍾意啲好開心冇煩惱嘅女仔，會容易吸引我。」

郭晉安指二人拍拖那段時間很開心。拍拖期間，郭晉安因與當時的經理人發生了一些問題，牽涉法律糾紛，劉小慧不僅一路陪伴，還主動找人介紹律師，幫助他渡過難關。後來他經濟狀況好轉，兩人甚至想過計劃結婚，卻因第三者介入而分手。郭晉安坦言，當時感到極度痛苦，更對演藝事業失去方向，一度離開TVB外出發展：

直至到我真係搵錢嘅時候，可能我畀佢嘅壓力太大，佢個壓力就係我唔知要照顧呢個男人仲要照顧幾耐呢？（當時佢真係要財政上支持埋你？）係㗎！我記得當時拍一套電視劇《龍門客棧》，我第一次搵返錢可以搵到20幾萬，我哋嗰陣時有憧憬過不如下一年結婚囉，點知嗰陣時就出事了，就係分手。

被問到對方有第三者是他發現抑或對方自己說，郭晉安表示有感應的：

嗰個感應係唔知點解突然間好唔舒服，有晚打完牌我打電話畀佢，我話感覺好唔舒服，我哋中間係咪出現咗啲問題，開始大家傾，咁就知道了。

他花了近一年時間自我反省，最終在鄭則士的指引下重新振作。儘管分手初期曾怨恨劉小慧及第三者蘇志威，但後來逐漸釋懷，不僅與蘇志威合作拍劇無礙，也在劉小慧生育後與她恢復朋友關係。郭晉安表示，這段刻骨銘心的感情雖以遺憾告終，但他從不後悔經歷這一段感情。

