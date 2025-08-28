膽固醇 │ 50多歲男子自以為飲食好清淡，膽固醇竟嚴重超標！醫生揭「元兇」 隨時心血管出事

不少人以為自己的飲食很清淡，但健康檢查後卻發現身體狀況不如預期，報告結果甚至一片紅字。台灣外科醫生陳榮堅近日分享一宗個案，一名50多歲男子自認為飲食清淡，檢查後卻發現膽固醇明顯超標。而問題正出在他的飲食上，醫生更指出其觀念完全錯誤，恐增加心血管疾病風險。

外科醫生陳榮堅日前在其Facebook專頁發文提到，該名50多歲男性患者檢查出低密度膽固醇高達160，而正常值應低於100。一般而言，數值超過130就建議用藥控制，否則會大幅增加心血管疾病風險。因此，他為患者開藥，並提醒他要注意飲食及適量運動。

兩個月後患者覆診檢查，發現他的低密度膽固醇不降反升，達到180。陳榮堅感到疑惑，於是詳細詢問患者這段期間的飲食與生活作息。患者回答：「我都吃得很清淡啊！太太也都有幫我特別注意飲食。」進一步了解才發現，患者平時主要吃清粥、麵、饅頭和水果，肉類和海鮮則盡量少吃。

醫生揭元兇：隨時心血管出事

陳榮堅聽到患者的飲食習慣後，便得悉問題所在，更指出其觀念完全錯誤。他指出，患者所謂的清淡飲食，其實都是高碳水化合物（醣）的食物。攝取過多醣分不但不清淡，反而會使血脂上升。事實上，無論是控制血脂還是血糖，都不能忽略蛋白質的攝取，營養均衡非常重要。

為幫助患者改善狀況，陳榮堅教導患者及其太太正確的飲食方式。一個月後再次抽血檢驗，患者原本偏高的膽固醇已降至120，顯示飲食確實非常重要。

降膽固醇10大飲食攻略

台灣營養專家洪泰雄曾在其Facebook專頁發文，指出冠心病患者皆有高膽固醇問題，尤其是低密度脂蛋白（俗稱壞膽固醇）。壞膽固醇會增加患上動脈粥樣硬化和心血管疾病的風險，故此洪泰雄建議10個飲食貼士，有助降低膽固醇：

降膽固醇10大飲食攻略

減少飽和脂肪攝取

● 如：肥肉、奶油、全脂乳製品、椰子油、棕櫚油

建議：

☑ 選擇低脂或脫脂乳製品、瘦肉（雞胸肉、去皮魚肉）

☑ 避免油炸食物

避免反式脂肪

● 如：人造奶油、酥皮糕點、加工餅乾、速食

建議：

☑ 選擇天然油脂（如橄欖油、亞麻籽油）

☑ 閱讀食品標籤，避免標註有「氫化油」的產品

增加不飽和脂肪攝取

● 如：深海魚（如鮭魚、鯖魚）、堅果（如核桃、杏仁）、植物油（如橄欖油、亞麻籽油 ）

☑ 不飽和脂肪酸有助於降低壞膽固醇（LDL），提升好膽固醇（HDL）

增加膳食纖維攝取

● 可溶性纖維：燕麥、藜麥、大麥、豆類、蘋果、柑橘類水果

☑ 有助於降低壞膽固醇

● 不溶性纖維：糙米、全麥麵包、深綠色蔬菜

● 促進腸道健康

建議：每日攝取 25-30 克上述 2 種膳食纖維

多攝取植物固醇

● 如：豆製品（豆腐、毛豆、豆漿 ）、堅果、植物油、強化食品（如植物奶）

☑ 植物固醇能阻斷膽固醇在腸道的吸收

☑ 幫助降低血清膽固醇

控制膽固醇攝取量

● 如：動物內臟（如肝臟、腎臟）、蛋黄、海鮮（如蝦、蟹）

建議：

☑ 每日膽固醇攝取量應少於300毫克

☑ 已確診冠心病者則建議不超過200毫克

增加富含Omega-3脂肪酸食物

● 如：三文魚、鯖魚、沙丁魚、亞麻籽、奇亞籽、核桃

☑ Omega-3能降低三酸甘油酯，減少心臟發炎風險

避免高糖食物

● 如：甜點、含糖飲料、精製糖

✩ 高糖攝取會增加三酸甘油酯水平，加重血脂異常

適量飲用綠茶

☑ 綠茶中的兒茶素（ catechins）有助於降低壞膽固醇

✖空腹喝，以免刺激胃部

保持低鹽飲食

● 如：加工食品、罐頭、醃製食品等含高鈉

● 隱藏盬分：如速食麵、罐頭湯或醃製泡菜

建議：

☑ 每日鹽分攝取量應少於6克（約1茶匙 ）

☑ 烹飪時用天然香料，如迷迭香、胡椒粉、檸檬汁替代鹽調味

☑ 可以多選擇新鮮食材以減少隱藏的鹽分

資料來源：營養專家 洪泰雄

哈佛推薦11種食物助降低膽固醇

哈佛醫學院曾於2021年發布，11種食物可以幫助降低膽固醇。哈佛醫學院表示，這些食物會以不同形式阻止身體吸收膽固醇，或將其加速排出體外，從而減低患上心血管疾病的風險，預防中風、糖尿病、心臟病等疾病。若想改善膽固醇超標，日常飲食方面可以選擇這11種食物。

11種可降低膽固醇食物

1. 燕麥

2. 全穀類

3. 豆類

4. 茄子和秋葵

5. 堅果

6. 植物油

7. 水果

8. 大豆

9. 高脂肪魚類

10. 富含甾醇和甾烷醇的食物

11. 纖維補充劑

資料來源：哈佛醫學院

資料來源：外科醫生陳榮堅