按摩槍危機 │ 38歲女腰痛每日用按摩槍30分鐘，致腎破裂出血，醫生警告：1類人慎用

不少人會使用按摩槍來緩解腰痠背痛，但並不是人人也適合！內地一名女子因腰部疼痛，每日以按摩槍在疼痛處反覆按摩，每次超過30分鐘，最終導致左腎破裂出血。有醫生提醒，使用這類按摩用品時，有1類人用按摩槍按壓腰部時，必須格外謹慎。

綜合內媒報道，浙江寧波一名38歲的史女士，於2009年被診斷患有腎病綜合症，至2018年惡化為尿毒症。8月10日，史女士因左腰劇痛醒來，服用止痛藥後效果不佳，於是請丈夫用按摩槍在痛處持續按摩。不料次日起床時，腰部如受重擊般劇痛難忍，連站立都十分困難，家人見狀後趕緊將她送院求醫。

經鄞州區第二醫院急診醫學中心檢查，發現史女士左腎破裂出血。經詢問下，原來她近期每日都會用按摩槍按摩，每次超過30分鐘，尤其左腰痠痛時，會讓家人調至最高檔位，長時間集中衝擊腰後部位。因受按摩槍長期高頻率、高強度的直接衝擊，導致腎損傷破裂。

鄞州區第二醫院腎臟外科主任劉曉明表示，高強度、長時間的機械振動衝擊力會穿透肌肉，直接作用於腎臟，可能導致腎實質內的微小血管受損破裂，造成血液在腎內大量積聚，嚴重者甚至可能引發失血性休克，需進行緊急手術。他提醒，按摩槍使用不當不僅起不到保健作用，還可能造成深層組織損傷、神經麻木甚至骨骼挫傷。而對於慢性腎病患者而言，腰部屬於「敏感區域」，這類人群使用按摩槍放鬆腰部時必須格外謹慎，絕對不可長時間或高強度使用。

按摩槍安全使用建議

江蘇省省級機關醫院針灸推拿科主任歐陽鋼曾在接受傳媒訪問時表示，按摩槍切勿用在身體6大位置，尤其是血管比較表淺或是血管神經集中的區域，如：頸動脈、椎動脈、心臟及頭部等：

● 上肢骨頭突出處，如手肘

● 下肢骨頭突出處，如膝蓋

● 鎖骨周圍

● 腋下

● 上臂

● 膕窩神經，如膝蓋後面凹進去的位置

使用時，亦應選擇低強度檔位，單次使用時間不超過10分鐘，並避免在同一部位反覆擊打。歐陽鋼強調，正確使用筋膜槍可以幫助放鬆肌肉，但它並非治療疾病的手段。故此，要預防頸椎病最有效的方法是糾正不良姿勢，如避免久坐、低頭等，建議每半小時活動頸部一次。如患者出現突發性癱瘓或劇烈疼痛時，應及時就醫，勿亂試坊間鎮痛方法。若需要緩解疼痛，醫生會一般會建議患者結合理療、針灸或藥物治療，並配合家用物理治療儀進行輔助。日常護理方面，患者需注意頸部保暖，避免冷刺激誘發疼痛。

5字口訣自測腎功能

台灣家庭醫學科醫生陳怡廷在台北市立聯合醫院網站撰文，指出腎病初期一般來說沒有症狀，當發現身體出現異常，如疲倦、水腫和食慾不振等情況，往往發現患病時已屬中晚期。

透過抽血檢查腎絲球過濾率和尿液檢查尿蛋白，陳怡廷建議5字口訣：「泡、水、高、貧、倦」，讓大眾自測腎功能：

1. 泡（泡泡尿）

● 腎絲球過濾功能受損，形成持久性和不易消散的泡泡尿。

2. 水（水腫）

● 腎臟無法排出多餘水分，導致下肢或眼皮水腫。

3. 高（高血壓）

● 體液平衡與內分泌失調，易引發高血壓並加重腎臟損傷。

4. 貧（貧血）

● 紅血球的生成作用受損，導致貧血、臉色蒼白和易氣喘。

5. 倦（疲倦）

● 電解質失衡與毒素累積，使人感到疲倦和無力。

資料來源：家庭醫學科醫生 陳怡廷

慢性腎病8大高危人士

● 糖尿病患者

● 高血壓患者

● 痛風患者

● 65歲以上長者

● 長期服用止痛藥者

● 有家族病史者

● 吸煙者

● 代謝症候群患者

資料來源：家庭醫學科醫生 陳怡廷