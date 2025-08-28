妝前底霜比拼 │ 日本雜誌測試18款妝前底霜，3款平價貨奪A級評價，防曬提亮膚色兼遮毛孔

兼具防曬、提亮膚色及遮蓋毛孔的妝前乳，是夏天必備單品！日本《LDK the Beauty》雜誌比較了藥妝店及百貨公司專櫃的熱門妝前產品，有3款獲評價A級最佳推薦，而且在藥妝店就能買到，CP值極高！

9款妝前乳自然提亮膚色

「Tone-up UV Primer」 兼具防曬雙重功效，幫助打造亮澤持久妝容，自然提亮膚色同時也能有防紫外線的作用。《LDK》表示，在選擇這類妝前乳時，可以根據自身皮膚問題考慮選擇色號，例如粉紅或黃色調主要作用提亮、矯正膚色；如果想遮蓋瑕疵，應選擇米色妝前乳。

《LDK》對以下9款主打提亮膚色的妝前乳進行評測，包括防曬力、矯正膚色效果、持妝度及可用性；推薦排名如下：

（由低至高評分排列）

等級C

第9名：Naturaglace 保濕素顔底霜 03

約$220

防曬力：5

膚色修正：2.75

持妝度：1

可用性：3.5

綜合評價：3.06

第8名：Aurelie. UV Tone Up Primer

約$171

防曬力：5

膚色修正：2.5

持妝度：2

可用性：2

綜合評價：2.88

等級B

第6名：hana by hince. Veil Fit UV Tone Up 01、MISSHA Glow UV Tone Up Primer

約$74

防曬力：5

膚色修正：3.25

持妝度：1.5

可用性：3

綜合評價：3.19

第5名：FEMMUE We Love Sun Gentle Tone Up UV Cream

約$203

防曬力：5

膚色修正：3.75

持妝度：2.5

可用性：2.5

綜合評價：3.44

第4名：NOEVIR RAYSELA Tone Up UV Base Lavender Pink

約$278

防曬力：5

膚色修正：2.5

持妝度：4.5

可用性：2.33

綜合評價：3.58

第3名：Astalift D-UV Shield Tone Up Rose

約$176

防曬力：5

膚色修正：2.5

持妝度：4

可用性：3.67

綜合評價：3.79

第2名：AMPLEUR W Protect UV Tone Up P SAKURA

約$242

防曬力：5

膚色修正：2.75

持妝度：4

可用性：3.5

綜合評價：3.81

等級A

第1名：露華濃REVLON ColorStay Longwear UV Primer 001

約$110

防曬力：5

膚色修正：3.5

持妝度：2.5

可用性：5

綜合評價：4

9款妝前乳隱形毛孔

妝前乳除了有主打矯正、提亮膚色的效果，還能有效遮蓋臉上的毛孔瑕疵，讓皮膚看起來更完美。《LDK》指出，市面上有兩種遮蓋毛孔的妝前乳類型：填充毛孔或利用光線使毛孔隱形。前者可以填補毛孔不平整的部分，使皮膚表面看起來更光滑，後續使用粉底液或粉餅，會更容易上妝，改善膚色不均和暗沉問題。至於後者則是具有柔焦效果，可將光線散射到各個方向，達到模糊毛孔和提供矯正膚色的效果，適用於特定區域，例如鼻子和臉頰；塗抹後亦不會太厚重。不同色號效果分別為：

紫色：減少暗沉

粉紅色：提亮膚色

《LDK》從毛孔遮蓋力、美膚功效、持妝度、及可用性方面對以下9款妝前乳進行測試，重點評分遮瑕效果，推薦排名如下：

【D級】

AN'BLESS 健康遮瑕底霜

約$104

遮蓋毛孔：2

美膚功效：2

持妝度：1.5

可用性：1.75

綜合評價：1.85

【C級】

INTEGRATE Care Sara Base Pink Beige

約$61

遮蓋毛孔：2.5

美膚功效：2

持妝度：2.5

可用性：2.25

綜合評價：2.35

KATE 零瑕肌密雪耀光校色乳（Snow Yellow）

約$66

遮蓋毛孔：3

美膚功效：2.25

持妝度：1.5

可用性：2.25

綜合評價：2.4

IPKN & Ipukun Personal Tone Collecting Base

約$35

遮蓋毛孔：3

美膚功效：2

持妝度：3

可用性：2.5

綜合評價：2.7

【B級】

ettusais 提亮補濕妝前防曬底霜（米色）

約$121

遮蓋毛孔：3

美膚功效：3.5

持妝度：3.5

可用性：3

綜合評價：3.2

ANNA SUI 凝胶粉底妝前乳

約$203

遮蓋毛孔：3

美膚功效：3

持妝度：4

可用性：3.25

綜合評價：3.25

KOSE ESPRIQUE Triple Moisture Primer 01

約$125

遮蓋毛孔：5

美膚功效：5

持妝度：1.5

可用性：4.25

綜合評價：4.15

【A級】

SANA毛孔職人氣墊粉底用隱形毛孔增效底霜 Keana Pate The Poreless Base

約$55

遮蓋毛孔：5

美膚功效：3

持妝度：3

可用性：3.75

綜合評價：3.95



MARY QUANT SKIN SMOOTHER MAKEUP BASE

約$203

遮蓋毛孔：5

美膚功效：4.5

持妝度：3.5

可用性：4.25

綜合評價：4.45



