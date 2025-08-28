妝前底霜比拼 │ 日本雜誌測試18款妝前底霜，3款平價貨奪A級評價，防曬提亮膚色兼遮毛孔
兼具防曬、提亮膚色及遮蓋毛孔的妝前乳，是夏天必備單品！日本《LDK the Beauty》雜誌比較了藥妝店及百貨公司專櫃的熱門妝前產品，有3款獲評價A級最佳推薦，而且在藥妝店就能買到，CP值極高！
9款妝前乳自然提亮膚色
「Tone-up UV Primer」 兼具防曬雙重功效，幫助打造亮澤持久妝容，自然提亮膚色同時也能有防紫外線的作用。《LDK》表示，在選擇這類妝前乳時，可以根據自身皮膚問題考慮選擇色號，例如粉紅或黃色調主要作用提亮、矯正膚色；如果想遮蓋瑕疵，應選擇米色妝前乳。
《LDK》對以下9款主打提亮膚色的妝前乳進行評測，包括防曬力、矯正膚色效果、持妝度及可用性；推薦排名如下：
（由低至高評分排列）
等級C
第9名：Naturaglace 保濕素顔底霜 03
約$220
防曬力：5
膚色修正：2.75
持妝度：1
可用性：3.5
綜合評價：3.06
第8名：Aurelie. UV Tone Up Primer
約$171
防曬力：5
膚色修正：2.5
持妝度：2
可用性：2
綜合評價：2.88
等級B
第6名：hana by hince. Veil Fit UV Tone Up 01、MISSHA Glow UV Tone Up Primer
約$74
防曬力：5
膚色修正：3.25
持妝度：1.5
可用性：3
綜合評價：3.19
第5名：FEMMUE We Love Sun Gentle Tone Up UV Cream
約$203
防曬力：5
膚色修正：3.75
持妝度：2.5
可用性：2.5
綜合評價：3.44
第4名：NOEVIR RAYSELA Tone Up UV Base Lavender Pink
約$278
防曬力：5
膚色修正：2.5
持妝度：4.5
可用性：2.33
綜合評價：3.58
第3名：Astalift D-UV Shield Tone Up Rose
約$176
防曬力：5
膚色修正：2.5
持妝度：4
可用性：3.67
綜合評價：3.79
第2名：AMPLEUR W Protect UV Tone Up P SAKURA
約$242
防曬力：5
膚色修正：2.75
持妝度：4
可用性：3.5
綜合評價：3.81
等級A
第1名：露華濃REVLON ColorStay Longwear UV Primer 001
約$110
防曬力：5
膚色修正：3.5
持妝度：2.5
可用性：5
綜合評價：4
9款妝前乳隱形毛孔
妝前乳除了有主打矯正、提亮膚色的效果，還能有效遮蓋臉上的毛孔瑕疵，讓皮膚看起來更完美。《LDK》指出，市面上有兩種遮蓋毛孔的妝前乳類型：填充毛孔或利用光線使毛孔隱形。前者可以填補毛孔不平整的部分，使皮膚表面看起來更光滑，後續使用粉底液或粉餅，會更容易上妝，改善膚色不均和暗沉問題。至於後者則是具有柔焦效果，可將光線散射到各個方向，達到模糊毛孔和提供矯正膚色的效果，適用於特定區域，例如鼻子和臉頰；塗抹後亦不會太厚重。不同色號效果分別為：
- 紫色：減少暗沉
- 粉紅色：提亮膚色
《LDK》從毛孔遮蓋力、美膚功效、持妝度、及可用性方面對以下9款妝前乳進行測試，重點評分遮瑕效果，推薦排名如下：
【D級】
AN'BLESS 健康遮瑕底霜
約$104
遮蓋毛孔：2
美膚功效：2
持妝度：1.5
可用性：1.75
綜合評價：1.85
【C級】
INTEGRATE Care Sara Base Pink Beige
約$61
遮蓋毛孔：2.5
美膚功效：2
持妝度：2.5
可用性：2.25
綜合評價：2.35
KATE 零瑕肌密雪耀光校色乳（Snow Yellow）
約$66
遮蓋毛孔：3
美膚功效：2.25
持妝度：1.5
可用性：2.25
綜合評價：2.4
IPKN & Ipukun Personal Tone Collecting Base
約$35
遮蓋毛孔：3
美膚功效：2
持妝度：3
可用性：2.5
綜合評價：2.7
【B級】
ettusais 提亮補濕妝前防曬底霜（米色）
約$121
遮蓋毛孔：3
美膚功效：3.5
持妝度：3.5
可用性：3
綜合評價：3.2
ANNA SUI 凝胶粉底妝前乳
約$203
遮蓋毛孔：3
美膚功效：3
持妝度：4
可用性：3.25
綜合評價：3.25
KOSE ESPRIQUE Triple Moisture Primer 01
約$125
遮蓋毛孔：5
美膚功效：5
持妝度：1.5
可用性：4.25
綜合評價：4.15
【A級】
SANA毛孔職人氣墊粉底用隱形毛孔增效底霜 Keana Pate The Poreless Base
約$55
遮蓋毛孔：5
美膚功效：3
持妝度：3
可用性：3.75
綜合評價：3.95
MARY QUANT SKIN SMOOTHER MAKEUP BASE
約$203
遮蓋毛孔：5
美膚功效：4.5
持妝度：3.5
可用性：4.25
綜合評價：4.45