歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
ETF
Highlight:
【etnet x 環球海產】獨家優惠95折，特價產品折上折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
妝前底霜比拼 │ 日本雜誌測試18款妝前底霜，3款平價貨奪A級評價，防曬提亮膚色兼遮毛孔
健康Tips

妝前底霜比拼 │ 日本雜誌測試18款妝前底霜，3款平價貨奪A級評價，防曬提亮膚色兼遮毛孔

健康解「迷」
健康解「迷」

　　兼具防曬、提亮膚色及遮蓋毛孔的妝前乳，是夏天必備單品！日本《LDK the Beauty》雜誌比較了藥妝店及百貨公司專櫃的熱門妝前產品，有3款獲評價A級最佳推薦，而且在藥妝店就能買到，CP值極高！

 

9款妝前乳自然提亮膚色

 

　　「Tone-up UV Primer」 兼具防曬雙重功效，幫助打造亮澤持久妝容，自然提亮膚色同時也能有防紫外線的作用。《LDK》表示，在選擇這類妝前乳時，可以根據自身皮膚問題考慮選擇色號，例如粉紅或黃色調主要作用提亮、矯正膚色；如果想遮蓋瑕疵，應選擇米色妝前乳。

 

　　《LDK》對以下9款主打提亮膚色的妝前乳進行評測，包括防曬力、矯正膚色效果、持妝度及可用性；推薦排名如下：

 

（由低至高評分排列）

等級C

第9名：Naturaglace 保濕素顔底霜 03
約$220
防曬力：5
膚色修正：2.75
持妝度：1
可用性：3.5
綜合評價：3.06

第8名：Aurelie. UV Tone Up Primer
約$171
防曬力：5
膚色修正：2.5
持妝度：2
可用性：2
綜合評價：2.88

等級B

第6名：hana by hince. Veil Fit UV Tone Up 01、MISSHA Glow UV Tone Up Primer
約$74
防曬力：5
膚色修正：3.25
持妝度：1.5
可用性：3
綜合評價：3.19

第5名：FEMMUE We Love Sun Gentle Tone Up UV Cream
約$203
防曬力：5
膚色修正：3.75
持妝度：2.5
可用性：2.5
綜合評價：3.44

第4名：NOEVIR RAYSELA Tone Up UV Base Lavender Pink
約$278
防曬力：5
膚色修正：2.5
持妝度：4.5
可用性：2.33
綜合評價：3.58

第3名：Astalift D-UV Shield Tone Up Rose
約$176
防曬力：5
膚色修正：2.5
持妝度：4
可用性：3.67
綜合評價：3.79

第2名：AMPLEUR W Protect UV Tone Up P SAKURA
約$242
防曬力：5
膚色修正：2.75
持妝度：4
可用性：3.5
綜合評價：3.81

等級A

第1名：露華濃REVLON ColorStay Longwear UV Primer 001
約$110
防曬力：5
膚色修正：3.5
持妝度：2.5
可用性：5
綜合評價：4

 

9款妝前乳隱形毛孔

 

　　妝前乳除了有主打矯正、提亮膚色的效果，還能有效遮蓋臉上的毛孔瑕疵，讓皮膚看起來更完美。《LDK》指出，市面上有兩種遮蓋毛孔的妝前乳類型：填充毛孔或利用光線使毛孔隱形。前者可以填補毛孔不平整的部分，使皮膚表面看起來更光滑，後續使用粉底液或粉餅，會更容易上妝，改善膚色不均和暗沉問題。至於後者則是具有柔焦效果，可將光線散射到各個方向，達到模糊毛孔和提供矯正膚色的效果，適用於特定區域，例如鼻子和臉頰；塗抹後亦不會太厚重。不同色號效果分別為：

 

  • 紫色：減少暗沉
  • 粉紅色：提亮膚色

 

　　《LDK》從毛孔遮蓋力、美膚功效、持妝度、及可用性方面對以下9款妝前乳進行測試，重點評分遮瑕效果，推薦排名如下：

 

【D級】

AN'BLESS 健康遮瑕底霜
約$104
遮蓋毛孔：2
美膚功效：2
持妝度：1.5
可用性：1.75
綜合評價：1.85

【C級】

INTEGRATE Care Sara Base Pink Beige
約$61
遮蓋毛孔：2.5
美膚功效：2
持妝度：2.5
可用性：2.25
綜合評價：2.35

KATE 零瑕肌密雪耀光校色乳（Snow Yellow）
約$66
遮蓋毛孔：3
美膚功效：2.25
持妝度：1.5
可用性：2.25
綜合評價：2.4

IPKN & Ipukun Personal Tone Collecting Base
約$35
遮蓋毛孔：3
美膚功效：2
持妝度：3
可用性：2.5
綜合評價：2.7

【B級】

ettusais 提亮補濕妝前防曬底霜（米色）
約$121
遮蓋毛孔：3
美膚功效：3.5
持妝度：3.5
可用性：3
綜合評價：3.2

ANNA SUI 凝胶粉底妝前乳
約$203
遮蓋毛孔：3
美膚功效：3
持妝度：4
可用性：3.25
綜合評價：3.25

KOSE ESPRIQUE Triple Moisture Primer 01
約$125
遮蓋毛孔：5
美膚功效：5
持妝度：1.5
可用性：4.25
綜合評價：4.15

【A級】

SANA毛孔職人氣墊粉底用隱形毛孔增效底霜 Keana Pate The Poreless Base
約$55
遮蓋毛孔：5
美膚功效：3
持妝度：3
可用性：3.75
綜合評價：3.95


MARY QUANT SKIN SMOOTHER MAKEUP BASE
約$203
遮蓋毛孔：5
美膚功效：4.5
持妝度：3.5
可用性：4.25
綜合評價：4.45


 

Tags:#美容#護膚#妝前乳#防曬#調整膚色#縮小毛孔#雜誌推薦#產品評論#藥妝店品牌#高端品牌#LDK the Beauty#消委會
Add a comment ...Add a comment ...
AI依賴或致腦退化？美國研究證實83%ChatGPT用戶忘記數分鐘前造句，一招用AI可增強腦力的方法
更多健康解「迷」文章
AI依賴或致腦退化？美國研究證實83%ChatGPT用戶忘記數分鐘前造句，一招用AI可增強腦力的方法

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處