名人健康 │ 65歲前TVB小生李子雄自爆遭內地嫩妻「家暴」！7歲兒患罕見病
健康Tips

名人健康 │ 65歲前TVB小生李子雄自爆遭內地嫩妻「家暴」！7歲兒患罕見病

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年65歲的資深演員李子雄，與梁朝偉、吳鎮宇為TVB藝員訓練班同期學員，活躍於80至90年代香港影視圈。他早年移居內地，2010年與年輕20歲的內地女演員王雅琦再婚，兩人育有一子。李子雄不時透過小紅書和抖音分享家庭生活。不過日前，他在片中自稱遭太太「家暴」，引起網民關注。

 

李子雄鼻上有傷勢 稱：被老婆打

 

　　李子雄近日拍攝多段旅遊短片分享內地風光，其中一段在抖音上傳的影片中，他站在車旁撕下膠布，鼻上可見明顯瘀傷。攝影師關心詢問：「雄哥鼻子怎麼了？」他回應稱：「被老婆打了。」雖然字幕打上「開玩笑」三字，但仍引發不少網民熱議。

 

　　有人留言質疑：「是化妝嗎？還是真的受傷了」、「那個位置不可能是摔的吧，真被打了？」、「可能不是老婆動手，但確實像被打」。片中李子雄繼續笑言「被家暴」的原因，「老是去西藏、去新疆，不帶她去」。而片中也穿插了李子雄與太太王雅琦一同欣賞風景的畫面，看來夫妻關係相當恩愛。

 

明星健康｜梁朝偉同期TVB前小生自爆被妻「家暴」臉帶傷上鏡　娶內地嫩妻育7歲罕病兒

現年65歲的李子雄。（微博）

 

明星健康｜梁朝偉同期TVB前小生自爆被妻「家暴」臉帶傷上鏡　娶內地嫩妻育7歲罕病兒

身材多年來保持得宜。（微博）

 

明星健康｜梁朝偉同期TVB前小生自爆被妻「家暴」臉帶傷上鏡　娶內地嫩妻育7歲罕病兒

李子雄公開鼻上傷勢，開玩笑稱：「被老婆打了。」（抖音）

 

明星健康｜梁朝偉同期TVB前小生自爆被妻「家暴」臉帶傷上鏡　娶內地嫩妻育7歲罕病兒

明星健康｜梁朝偉同期TVB前小生自爆被妻「家暴」臉帶傷上鏡　娶內地嫩妻育7歲罕病兒

李子雄與太太王雅琦一同欣賞風景。（抖音）

 

明星健康｜梁朝偉同期TVB前小生自爆被妻「家暴」臉帶傷上鏡　娶內地嫩妻育7歲罕病兒

明星健康｜梁朝偉同期TVB前小生自爆被妻「家暴」臉帶傷上鏡　娶內地嫩妻育7歲罕病兒

明星健康｜梁朝偉同期TVB前小生自爆被妻「家暴」臉帶傷上鏡　娶內地嫩妻育7歲罕病兒

身材多年保持得宜。（小紅書截圖）

 

明星健康｜梁朝偉同期TVB前小生自爆被妻「家暴」臉帶傷上鏡　娶內地嫩妻育7歲罕病兒

明星健康｜梁朝偉同期TVB前小生自爆被妻「家暴」臉帶傷上鏡　娶內地嫩妻育7歲罕病兒

明星健康｜梁朝偉同期TVB前小生自爆被妻「家暴」臉帶傷上鏡　娶內地嫩妻育7歲罕病兒

李子雄同眾影帝鬥戲。

 

兒子患罕見病妥瑞症

 

　　老來得子的李子雄對兒子疼愛有加，經常在社交平台大曬父子享天倫樂影片，家庭美滿。不過，早前李子雄太太王雅琦拍片透露，兒子在4歲時確診罕見病「抽動症」（即慢性神經生理疾病妥瑞症），她憶述兒子發病的情況，直言當時「被嚇得手足無措」。

 

　　王雅琦說：「他從幼兒園回來，我就發現他眼睛不停地眨動，完全不受控制的。」其後她替兒子滴眼藥水，惟數天後情況反而更糟。她續說：「他開始聳鼻子、挑眉毛，特別是有壓力、緊張的時候，症狀就更明顯。」

 

　　她隨即帶兒子到兒童醫院神經內科檢查，最終確認兒子患有抽動症，即慢性神經生理疾病妥瑞症。當時，醫生告訴王雅琦只能通過藥物來控制病情，她頓時情緒崩潰。王雅琦在影片中表示：「醫生都無能為力，那我能怎麼辦？難道要眼睜睜地看着他病情愈來愈嚴重嗎？」

 

明星健康｜梁朝偉同期TVB前小生自爆被妻「家暴」臉帶傷上鏡　娶內地嫩妻育7歲罕病兒

李子雄老來得子，可說有心有力呀！（小紅書截圖）

 

明星健康｜梁朝偉同期TVB前小生自爆被妻「家暴」臉帶傷上鏡　娶內地嫩妻育7歲罕病兒

 

明星健康｜梁朝偉同期TVB前小生自爆被妻「家暴」臉帶傷上鏡　娶內地嫩妻育7歲罕病兒

李子雄不時分享親子日常。（小紅書截圖）

 

明星健康｜梁朝偉同期TVB前小生自爆被妻「家暴」臉帶傷上鏡　娶內地嫩妻育7歲罕病兒

 

明星健康｜梁朝偉同期TVB前小生自爆被妻「家暴」臉帶傷上鏡　娶內地嫩妻育7歲罕病兒

明星健康｜梁朝偉同期TVB前小生自爆被妻「家暴」臉帶傷上鏡　娶內地嫩妻育7歲罕病兒

李子雄太太王雅琦拍片分享兒子患病經過。（小紅書截圖）

 

明星健康｜梁朝偉同期TVB前小生自爆被妻「家暴」臉帶傷上鏡　娶內地嫩妻育7歲罕病兒

李子雄兒子的抽動徵狀得而改善。（小紅書截圖）

 

明星健康｜梁朝偉同期TVB前小生自爆被妻「家暴」臉帶傷上鏡　娶內地嫩妻育7歲罕病兒

李子雄太太王雅琦拍片分享兒子患病經過。（小紅書截圖）

 

明星健康｜梁朝偉同期TVB前小生自爆被妻「家暴」臉帶傷上鏡　娶內地嫩妻育7歲罕病兒

年幼時的Kyle。（小紅書截圖）

 

明星健康｜梁朝偉同期TVB前小生自爆被妻「家暴」臉帶傷上鏡　娶內地嫩妻育7歲罕病兒

明星健康｜梁朝偉同期TVB前小生自爆被妻「家暴」臉帶傷上鏡　娶內地嫩妻育7歲罕病兒

李子雄不時分享親子日常。（小紅書截圖）

 

患食物不耐症

 

　　其後王雅琦上網瘋狂尋找資訊，更帶兒子去實驗室做檢測，之後發現兒子患有食物不耐症，對小麥、牛奶、雞蛋等食物過敏，令其腸壁功能下降，王雅琦說：「也就是腸痿，會讓人的身體長期處在炎症的一種狀態，最終影響神經递質的穩定，抽動就是這種紊亂的表現。」

 

　　於是王雅琦研究用無麩質食材做食譜，一個月後兒子情況漸有改善，至今Kyle抽動的症狀無再發作，連過敏性鼻炎和結膜炎也有所改善。

 

 

Tags:#香港娛樂#明星健康#李子雄#王雅琦#妥瑞症#慢性抽動症#食物不耐症#TVB#李子雄兒子
劍橋大學大型研究：每天運動11分鐘降低心血管病、癌症與早死風險，專家推薦首選運動
劍橋大學大型研究：每天運動11分鐘降低心血管病、癌症與早死風險，專家推薦首選運動

