營養師拆解痛風飲食迷思：燕麥屬低嘌呤還是中嘌呤食物？痛風患者可否進食？

七、八月開始，又到痛風高峰期。上星期經醫生轉介的一位新確診痛症男士，問及燕麥是否對痛風有害？由於網上一時列出燕麥屬於低嘌呤（又稱普林）食物、另一些網站則列燕麥為中嘌呤食物，所以患者有點混淆。有見及此，特別為燕麥與痛風這個題目解答一下。

燕麥屬於低嘌呤 Vs. 中嘌呤食物？

要解釋燕麥屬於哪一個類別，就先要解釋嘌呤食物的分類標準。一般情況：

● 低嘌呤食物：每100克食物提供<50毫克嘌呤

● 中嘌呤食物：每100克食物，提供51至150毫克嘌呤

● 高嘌呤食物：每100克食物，提供>150毫克嘌呤

可是，這個準則並非國際認可，不同國家有不同準則。網上亦有不同分類，例如有分類超過100毫克已屬於高嘌呤食物，而超過200毫克屬於超高嘌呤食物。

一般而言，痛風患者，都可以進食中嘌呤以及低嘌呤食物的，只需要避開高嘌呤食物（例如紅肉、啤酒、內臟等）。

嘌呤含量視乎進食量

翻查文獻，每100克燕麥，平均提供~94毫克嘌呤；以這個含量來說，屬於中嘌呤食物。

不過，我們很少進食100克燕麥的。就以我來說，我比較喜歡濃稠的早餐燕麥，每次會用大約1/3至半杯燕麥片，即約30至40克，提供~40毫克嘌呤。就以這個分量來說，只屬於低嘌呤食物而已。

炎夏痛風：汽水與飲品為元兇

不同痛風季節，誘因都不同。於本專欄，之前討論過導致痛風復發，未必一定是因為攝取了過多嘌呤的。我們身體會因其他因素而導致尿酸過多，或導致腎臟減少排出尿酸，因而誘發痛風。於夏日，飲品屬於最大元兇；啤酒、汽水、或其他添加糖飲品，一飲下去就導致尿酸飆升。所以，若果家族有痛風病例的話，夏日飲品就要特別小心。