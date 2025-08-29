名人離世 │ 傳前亞視小生段偉倫因腎衰竭離世，享年67歲，曾中風一度半身不遂

曾任成龍助手長達15年、亞視前演員段偉倫驚傳因腎衰竭離世，終年67歲。其好友盧惠光亦證實死訊。

1970年入行的段偉倫，曾是亞視小生，惟轉投TVB後，卻被安排演閒角。段偉倫離開TVB之後亦拍過不少電影，包括《警察故事3超級警察》、《警察故事4之簡單任務》、《重案組》、《衝鋒隊：怒火街頭》，不少作品與成龍合作。

同時段偉倫最為人熟悉的另一身份，莫過於是「成家班」成員，曾任成龍助手長達15年，除了打點其起居，亦擔任保鑣工作。外界亦曾傳段偉倫是成龍的救命恩人，事源1989年成龍出席派對後久未回家，段偉倫出外尋找時，於山邊發現醉倒車上的成龍，數分鐘後成龍的座駕卻突然爆炸，慶幸段當時已將成龍拉離車廂，令成龍能化險為夷。

因1事不歡而散

追隨成龍多年段偉倫，據傳後來因員工待遇而與成龍不歡而散，2003年被解僱，曾指控成龍未履行承諾，包括帶他到美國發展，忽視其車禍受傷，及未報答1989年醉酒昏迷時的救命之恩。雖然他與好友盧惠光有一段長時間被外界視為成龍的左右護法，不過他與盧2人卻分別於2003年及2010年被解僱。

曾中風半身不遂

2011年底，段偉倫突然中風，一度半身不遂，他接受傳媒訪問時表示或許與生活習慣及身材肥胖有關。而自他生病後，他亦鮮有於幕前露面。

轉載自晴報