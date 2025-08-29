行山意外 │ 香港男子法國行山遇意外：頭部重創危殆，法醫生拒做手術，緊急回港治療

人在異鄉，一旦發生意外，恐怕會相當徬徨。於本（26日網上流傳一則消息，本港一名男子日前在法國霞慕尼（Chamonix）行山時發生意外，導致頭部重傷岀血，情況危殆。其家屬在網上發文，指法國醫生拒做手術，惟本港有醫生審視其情況後，認為仍有治療希望。因此家屬一度發起眾籌，希望能把傷者運回香港接受治療。其後再有人代家屬轉發消息，表示正與其中一間緊急醫療服務公司商討並籌劃中，「暫時無需要新捐款，再次非常感謝。」

受傷男事主名為Sunny，其妻子Mandy聯同兒子Stanley在網上以「緊急求助：請幫助我老公Sunny渡過生命難關」為題發帖，指本來充滿活力的丈夫Sunny在2025年8月24日，於法國霞慕尼（Chamonix）發生意外，陷入昏迷。

受傷男事主Sunny。（圖片來源：Mandy Yam Facebook）

受傷男事主Sunny。（圖片來源：Mandy Yam Facebook）

家屬在網上發起眾籌（圖片來源：Mandy Yam Facebook）

Mandy隨後更新消息，表示暫時無需要新捐款。（圖片來源：Mandy Yam Facebook）

法國霞慕尼（Chamonix）以白朗峰尤為著名，每年皆吸引不少行山愛好者。（istock圖片）

法國霞慕尼（Chamonix）以白朗峰尤為著名，每年皆吸引不少行山愛好者。（istock圖片）

Mandy表示，Sunny於山徑上失足，不幸被旁人撞倒而滾下山坡，頭部遭受嚴重創傷和岀血，目前情況危殆。而Mandy和兒子都悲痛欲絕。

Mandy續指，法國醫生已表示不會為丈夫進行手術。然而，香港瑪麗醫院的一位腦神經外科醫生已經審視過Sunny的情況，並相信仍然都有一絲希望：

他希望我們不要在現階段放棄，因為在香港接受治療，我先生仍有機會生存。

Mandy一度表示，急需安排醫療運輸把Sunny送回香港，然而她指「保險公司安排相關流程非常緩慢」，而丈夫的情況嚴重，分秒必爭，已無法再等。Mandy又指，曾向International SOS查詢，其所提供的醫療專機報價高達270,000美元（約港幣2,100,000元），而且要一筆過付款，然而她指，家中的流動資金實難以應對這龐大金額，因此希望大眾能伸出援手，幫助把丈夫Sunny帶回香港，讓醫生有機會為他治療，也讓他能回到親友身邊。

隨後再有人代Mandy更新消息，表示已經與其中一間緊急醫療服務公司商討並籌劃中，「暫時無需要新捐款，再次非常感謝。」

腦出血10大症狀

醫生呼籲高血壓患者出現以下10大症狀時，應要及早注意求醫，切勿忽視：

腦出血10大症狀

1. 出現劇烈噁心感

2. 出現嘔吐

3. 劇烈頭痛

4. 臉部或肢體麻木無力

5. 口齒不清

6. 突然單眼或雙眼視物模糊

7. 眼歪口斜

8. 行走困難

9. 頭暈

10. 身體不穩

資料來源：中華全科醫師雜誌《高血壓基層診療指引 (2019年)》