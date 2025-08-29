乳癌 │ 資深武打女星鄭佩佩新抱乳癌擴散，再發眾籌醫療費反應一般，教你自我檢查乳房的方法

已故香港資深武打女星鄭佩佩孻仔原和玉，和外籍太太Andrea很恩愛，惟Andrea早前確診乳癌，去年曾在網上發起眾籌醫藥費，當時眾志成城很快便達標；不幸地病情未受控，癌細胞擴散，近日他們再次發起眾籌，希望有心人出手幫助，但未如理想。

原和玉：太太健康岌岌可危

原和玉在社交平台發帖眾籌，稱太太病情岌岌可危，需要嘗試更多的療法，並上載一家三口很多溫馨片段，2歲兒子非常活潑可愛，並附有Andrea餵哺母乳片段，來紀念她仍健康的日子。原和玉稱，近年面對極多挑戰，「我成為了爸爸，亦失去了媽媽，並發現我的另一半患癌」。

原和玉一家三口非常溫馨。(IG圖片)

原和玉再眾籌醫療費。(IG圖片)

原和玉分享溫馨家庭照。(IG圖片)

原和玉太太Andrea 最後一次餵母乳。(IG圖片)

原和玉太太Andrea 早前餵母乳。(IG圖片)

原和玉太太Andrea 癌細胞擴散。(IG圖片)

原和玉和太太Andrea非常恩愛。(IG圖片)

鄭佩佩育有3女1子。(IG圖片)

原和玉和媽媽鄭佩佩合照。(IG圖片)

鄭佩佩一家合照。(IG圖片)

他稱，每一個生命的軌跡，發生所有事總有原因，慶幸可以看着Andrea成長，以為培育兒子成人已足夠眼界大開，但命運安排他們要面對更多。過去多年改變了好多，亦有很多難關要克服，但自己見證到Andrea是如何勇敢和堅強。Andrea患上癌症是個好大的難關，現時健康狀況岌岌可危：

她現在需要大家伸出援手，以進行之後的療程。

這不是一場戰爭，是上天給我們的試煉，希望大家可以再一次幫助我們，這是一場馬拉松式的治療，我好希望她的人生可以順利衝線。

鄭佩佩新抱癌細胞擴散

而Andrea亦在IG的眾籌文中表示，自己罹患乳癌已18個多月，嘗試過許多復健方法，但癌細胞仍然擴散，現在已經蔓延到乳房和腋下淋巴結。未來她將嘗試其他療法，將前往墨西哥開始一項綜合治療方案。

原和玉和太太Andrea，之前已試過眾籌過一次，當時眾志成城很快籌得5萬美元，今次再次希望大眾伸出援手，但眾籌了4天，暫時僅籌得不足1萬美元，不夠目標兩成。

乳癌｜乳癌5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

1.乳房皮膚變厚或出現硬塊

2.乳房出現皺紋、凹陷或皮疹

3.乳房或腋下出現持續的不適或疼痛

4.乳房形狀或大小有所改變

5.乳房形狀改變、出現分泌物或皮疹

資料來源：香港癌症基金會

乳房檢查｜自我乳房檢查方法

其實男女都會有可能患上乳癌，而兩者檢查乳癌的方法大致相同，只要定期檢查，可以增加及早發現乳癌的機會。據香港家庭計劃指導會資料，自我乳房檢查的目的是提高對自己乳房的認識及對乳房疾病的警覺性，大部分的乳房腫塊都是在自我檢查時發現。自我檢查應在乳房並無疼痛或腫脹的情況、如經期後進行；停經後的婦女則可在任何時候進行。任何女性一旦發現乳房腫塊，應盡早找醫生檢查，獲取專業的意見和診斷。

1. 脫去衣服，舉起雙手，在鏡前觀察乳房有否異樣。

2. 手指合攏，在乳房內側作平壓繞圈按摩，留意有否硬塊。

3. 用同樣的方法檢查乳房外側。

4. 檢查腋窩及乳房之間位置，留意有否硬塊。

5. 輕捏乳頭，留意有否出血或有異常分泌物。

資料來源：香港家庭計劃指導會