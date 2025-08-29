消委會與日雜推薦34款無線吸塵機：比拼吸力、寧靜度與易用度，幾百蚊就能媲美名牌

一部輕巧方便的吸塵機是家中必備，日本家品雜誌《LDK》及本港消委會，曾分別比較過市面上熱賣的直立式吸塵機，並針對產品吸力、易用程度、電池表現及安靜程度等方面進行評分，最終共有34款獲得高分評價；其中有部分平價款式表現出色，幾百元售價媲美Dyson、LG等知名品牌。

《LDK》20款直立式吸塵機 最平$450

日本家品雜誌《LDK》曾比較市面上合共20款直立式吸塵機，當中包括電器大牌Panasonic、東芝及Dyson等。樣本價格大致可分為3大類，包括：約$1,200以下平價款式、約$3,000以下中價款式，及約$3,000以上、適合高用量用戶的高價款式。評測重點包括吸力、易用程度、集塵方式、防毛髮防纏和靜音效能。測試中尤其重視樣本吸力及易用程度，這兩項表現力較佳的產品獲得排名較高。

綜合比較結果，共有3款A+和3款A級別的必買推介。當中有一款售價約$800的型號，表現更勝定價超$3,000的Dyson款式，獲得總評No.1，性價比極高。名單如下：

總評No.1

1. SHARP RACTIVE Air EC-AR7

約$2,443

吸力：A

易用性：A+

防糾纏：A+

靜音：B

綜合評價：A+

Siroca SV-S261

約$830

吸力：A

易用性：A+

防糾纏：A+

靜音：B

綜合評價：A+

Siroca SV-S271

約$935

吸力：A+

易用性：A

防糾纏：A+

靜音：B

綜合評價：A+

總評No.2

Dyson V12 Detect Slim Complete

約$4,170

吸力：A+

易用性：C

防糾纏：A+

靜音：A

綜合評價：A

總評No.3



牧田Makita Cl115FDWI

約$732

吸力：A+

易用性：B

防糾纏：A

靜音：A

綜合評價：A

TOSHIBA VC-CLW31

約$2440

吸力：B

易用性：A+

防糾纏：C

靜音：A

綜合評價：B

總評No.4

Dyson Micro1.5kg（SV21 FF）

約$2,990

吸力：A+

易用性：B

防糾纏：A+

靜音：C

綜合評價：A

HITACHI PKV-BK3K

約$2,980

吸力：B

易用性：A+

防糾纏：C

靜音：B

綜合評價：B

總評No.5

Panasonic MC-SB32J

約$1,653

吸力：A

易用性：B

防糾纏：C

靜音：A

綜合評價：B

Tansu-Gen SA06

約$880

吸力：A+

易用性：C

防糾纏：C

靜音：A

綜合評價：B

總評No.6

東芝VC-CLS2

約$2,263

吸力：B

易用性：A

防糾纏：D

靜音：A+

綜合評價：B

Iris Ohyama SBD-200P-W

約$1,398

吸力：A

易用性：A

防糾纏：C

靜音：A

綜合評價：B

總評No.7

小泉成器 KCL-1010/W

約$1,830

吸力：A

易用性：C

防糾纏：A+

靜音：C

綜合評價：B

SHARP RACTIVE Air EC-AR8

約$2,365

吸力：B

易用性：A

防糾纏：C

靜音：A

綜合評價：B

Iris Ohyama SCD-R1P-B

約$1,376

吸力：C

易用性：A+

防糾纏：D

靜音：A

綜合評價：B

總評No.8

牧田Makita CL116DWI

約$622

吸力：A

易用性：B

防糾纏：B

靜音：C

綜合評價：B

總評No.9

PRETTYCARE 20000pa

約$610

吸力：A

易用性：C

防糾纏：D

靜音：A+

綜合評價：C

Twinbird TC-E264B

約$1,340

吸力：B

易用性：A

防糾纏：D

靜音：B

綜合評價：C

總評No.10

MUJI 無印良品 MJ-CSCK1

約$826

吸力：A

易用性：B

防糾纏：D

靜音：C

綜合評價：C

YOMA N3

約$450

吸力：B

易用性：C

防糾纏：C

靜音：B

綜合評價：C

資料來源：《LDK》

在20款吸塵機中被選為「Best Buy」必買推介的款式「Siroka SV-S271」和「Dyson V12 Detect Slim Complete」，《LDK》指出前者易於操作並節省空間，清潔廚房或洗手間等小區域時亦相當方便；而後者會較適合對吸塵機有高需求的人士，例如有寵物的家庭，可輕鬆處理各種灰塵。

至於考慮到價錢及性價比，「TOSHIBA」及「HITACHI」兩個型號亦值得考慮，其易於操作程度不遜於2款必買型號。

2025年度TOP10直立式吸塵機推薦

《LDK》早前還針對使用吸塵機的用家進行調查，發現最多人想要的吸塵機類型是體積輕巧的「直立式無線款」（65.3%），其次是「掃地機械人」（18.9%）、罐式吸塵機（8.4%）及手持式吸塵機（7.4%）。

為此，《LDK》比較各大家電製造商有售的直立式無線吸塵機，包括Dyson、Panasonic、SHARP、日立和東芝等知名品牌，測試了6種不含底座（3種紙袋式、3三種旋風式）和4種帶有底座的產品，並推薦以下10款必買名單：

《LDK》推薦10款無線吸塵機

等級A

1. SHARP RACTIVE Air EC-KR2

約$2,839

吸力：4.57

易於維護：3.83

易於使用：3.78

靜音程度：4

綜合評價：4.10

2. Shark EVOPOWER SYSTEM STD+無線直立式清潔器 CS150JAE

約$2,306

吸力：4.61

易於維護：3.7

易於使用：3.77

靜音程度：3

綜合評價：3.90

3. Twinbird TC-E292W

約$1,382

吸力：4.82

易於維護：4.18

易於使用：2.12

靜音程度：3

綜合評價：3.85

4. Dyson V12 Detect Slim Fluffy SV46 FF

約$2,418

吸力：4.92

易於維護：3.4

易於使用：2.88

靜音程度：3

綜合評價：3.75

等級B

5. Panasonic松下 紙袋式無線吸塵器 MC-PB60

約$1,514

吸力：4.57

易於維護：3.5

易於使用：3.3

靜音程度：3

綜合評價：3.74

6. 日立 Rakukaru Stick PV-BL3L

約$1,509

吸力：3.58

易於維護：3.73

易於使用：3.78

靜音程度：3

綜合評價：3.57

7. AQUA Cordless Stick AQC-HX1R

約$625

吸力：3.9

易於維護：2.6

易於使用：3.98

靜音程度：3

綜合評價：3.33

8. Toshiba東芝 Lifestyle Torneo Cordless VC-SL130DS

約$1,935

吸力：4.08

易於維護：3.1

易於使用：3.52

靜音程度：2

綜合評價：3.32

9. Siroca Easy Cleaner SV-SK151

約$1,287

吸力：2.04

易於維護：4.4

易於使用：2.98

靜音程度：4

綜合評價：3.21

10. Iris Ohyama Magicalina SCD-L3PD-HC

約$1,228

吸力：3.54

易於維護：2.23

易於使用：3.53

靜音程度：3

綜合評價：3.01

資料來源：《LDK》

消委會推薦總評4星吸塵機

本港消委會曾測試市面上20款無線直立式吸塵機，比較各款的「電池續航力及吸力維持表現」、「吸淨能力」、「省電程度」、「寧靜程度」及「使用方便程度」。最後綜合評分，選出4款整體表現較佳的4星款式：

Miele Triflex HX2 Cat&Dog

吸淨能力：4.5/5

續航力：14分1秒

綜評：4*

大約售價：$7,588

Dyson V12 Detect Slim Absolute

吸淨能力：4.5/5

續航力：7分16秒

綜評：4*

大約售價：$5,980

Dyson V15 Detect Absolute

吸淨能力：4.5/5

續航力：8分53秒

綜評：4*

大約售價：$6,080

LG A9T-Ultra

吸淨能力：4.5/5

續航力：7分51秒

綜評：4*

大約售價：$9,280

資料來源：消委會



