消委會與日雜推薦34款無線吸塵機：比拼吸力、寧靜度與易用度，幾百蚊就能媲美名牌
一部輕巧方便的吸塵機是家中必備，日本家品雜誌《LDK》及本港消委會，曾分別比較過市面上熱賣的直立式吸塵機，並針對產品吸力、易用程度、電池表現及安靜程度等方面進行評分，最終共有34款獲得高分評價；其中有部分平價款式表現出色，幾百元售價媲美Dyson、LG等知名品牌。
《LDK》20款直立式吸塵機 最平$450
日本家品雜誌《LDK》曾比較市面上合共20款直立式吸塵機，當中包括電器大牌Panasonic、東芝及Dyson等。樣本價格大致可分為3大類，包括：約$1,200以下平價款式、約$3,000以下中價款式，及約$3,000以上、適合高用量用戶的高價款式。評測重點包括吸力、易用程度、集塵方式、防毛髮防纏和靜音效能。測試中尤其重視樣本吸力及易用程度，這兩項表現力較佳的產品獲得排名較高。
綜合比較結果，共有3款A+和3款A級別的必買推介。當中有一款售價約$800的型號，表現更勝定價超$3,000的Dyson款式，獲得總評No.1，性價比極高。名單如下：
總評No.1
1. SHARP RACTIVE Air EC-AR7
約$2,443
吸力：A
易用性：A+
防糾纏：A+
靜音：B
綜合評價：A+
Siroca SV-S261
約$830
吸力：A
易用性：A+
防糾纏：A+
靜音：B
綜合評價：A+
Siroca SV-S271
約$935
吸力：A+
易用性：A
防糾纏：A+
靜音：B
綜合評價：A+
總評No.2
Dyson V12 Detect Slim Complete
約$4,170
吸力：A+
易用性：C
防糾纏：A+
靜音：A
綜合評價：A
總評No.3
牧田Makita Cl115FDWI
約$732
吸力：A+
易用性：B
防糾纏：A
靜音：A
綜合評價：A
TOSHIBA VC-CLW31
約$2440
吸力：B
易用性：A+
防糾纏：C
靜音：A
綜合評價：B
總評No.4
Dyson Micro1.5kg（SV21 FF）
約$2,990
吸力：A+
易用性：B
防糾纏：A+
靜音：C
綜合評價：A
HITACHI PKV-BK3K
約$2,980
吸力：B
易用性：A+
防糾纏：C
靜音：B
綜合評價：B
總評No.5
Panasonic MC-SB32J
約$1,653
吸力：A
易用性：B
防糾纏：C
靜音：A
綜合評價：B
Tansu-Gen SA06
約$880
吸力：A+
易用性：C
防糾纏：C
靜音：A
綜合評價：B
總評No.6
東芝VC-CLS2
約$2,263
吸力：B
易用性：A
防糾纏：D
靜音：A+
綜合評價：B
Iris Ohyama SBD-200P-W
約$1,398
吸力：A
易用性：A
防糾纏：C
靜音：A
綜合評價：B
總評No.7
小泉成器 KCL-1010/W
約$1,830
吸力：A
易用性：C
防糾纏：A+
靜音：C
綜合評價：B
SHARP RACTIVE Air EC-AR8
約$2,365
吸力：B
易用性：A
防糾纏：C
靜音：A
綜合評價：B
Iris Ohyama SCD-R1P-B
約$1,376
吸力：C
易用性：A+
防糾纏：D
靜音：A
綜合評價：B
總評No.8
牧田Makita CL116DWI
約$622
吸力：A
易用性：B
防糾纏：B
靜音：C
綜合評價：B
總評No.9
PRETTYCARE 20000pa
約$610
吸力：A
易用性：C
防糾纏：D
靜音：A+
綜合評價：C
Twinbird TC-E264B
約$1,340
吸力：B
易用性：A
防糾纏：D
靜音：B
綜合評價：C
總評No.10
MUJI 無印良品 MJ-CSCK1
約$826
吸力：A
易用性：B
防糾纏：D
靜音：C
綜合評價：C
YOMA N3
約$450
吸力：B
易用性：C
防糾纏：C
靜音：B
綜合評價：C
資料來源：《LDK》
在20款吸塵機中被選為「Best Buy」必買推介的款式「Siroka SV-S271」和「Dyson V12 Detect Slim Complete」，《LDK》指出前者易於操作並節省空間，清潔廚房或洗手間等小區域時亦相當方便；而後者會較適合對吸塵機有高需求的人士，例如有寵物的家庭，可輕鬆處理各種灰塵。
至於考慮到價錢及性價比，「TOSHIBA」及「HITACHI」兩個型號亦值得考慮，其易於操作程度不遜於2款必買型號。
2025年度TOP10直立式吸塵機推薦
《LDK》早前還針對使用吸塵機的用家進行調查，發現最多人想要的吸塵機類型是體積輕巧的「直立式無線款」（65.3%），其次是「掃地機械人」（18.9%）、罐式吸塵機（8.4%）及手持式吸塵機（7.4%）。
為此，《LDK》比較各大家電製造商有售的直立式無線吸塵機，包括Dyson、Panasonic、SHARP、日立和東芝等知名品牌，測試了6種不含底座（3種紙袋式、3三種旋風式）和4種帶有底座的產品，並推薦以下10款必買名單：
《LDK》推薦10款無線吸塵機
等級A
1. SHARP RACTIVE Air EC-KR2
約$2,839
吸力：4.57
易於維護：3.83
易於使用：3.78
靜音程度：4
綜合評價：4.10
2. Shark EVOPOWER SYSTEM STD+無線直立式清潔器 CS150JAE
約$2,306
吸力：4.61
易於維護：3.7
易於使用：3.77
靜音程度：3
綜合評價：3.90
3. Twinbird TC-E292W
約$1,382
吸力：4.82
易於維護：4.18
易於使用：2.12
靜音程度：3
綜合評價：3.85
4. Dyson V12 Detect Slim Fluffy SV46 FF
約$2,418
吸力：4.92
易於維護：3.4
易於使用：2.88
靜音程度：3
綜合評價：3.75
等級B
5. Panasonic松下 紙袋式無線吸塵器 MC-PB60
約$1,514
吸力：4.57
易於維護：3.5
易於使用：3.3
靜音程度：3
綜合評價：3.74
6. 日立 Rakukaru Stick PV-BL3L
約$1,509
吸力：3.58
易於維護：3.73
易於使用：3.78
靜音程度：3
綜合評價：3.57
7. AQUA Cordless Stick AQC-HX1R
約$625
吸力：3.9
易於維護：2.6
易於使用：3.98
靜音程度：3
綜合評價：3.33
8. Toshiba東芝 Lifestyle Torneo Cordless VC-SL130DS
約$1,935
吸力：4.08
易於維護：3.1
易於使用：3.52
靜音程度：2
綜合評價：3.32
9. Siroca Easy Cleaner SV-SK151
約$1,287
吸力：2.04
易於維護：4.4
易於使用：2.98
靜音程度：4
綜合評價：3.21
10. Iris Ohyama Magicalina SCD-L3PD-HC
約$1,228
吸力：3.54
易於維護：2.23
易於使用：3.53
靜音程度：3
綜合評價：3.01
資料來源：《LDK》
消委會推薦總評4星吸塵機
本港消委會曾測試市面上20款無線直立式吸塵機，比較各款的「電池續航力及吸力維持表現」、「吸淨能力」、「省電程度」、「寧靜程度」及「使用方便程度」。最後綜合評分，選出4款整體表現較佳的4星款式：
Miele Triflex HX2 Cat&Dog
吸淨能力：4.5/5
續航力：14分1秒
綜評：4*
大約售價：$7,588
Dyson V12 Detect Slim Absolute
吸淨能力：4.5/5
續航力：7分16秒
綜評：4*
大約售價：$5,980
Dyson V15 Detect Absolute
吸淨能力：4.5/5
續航力：8分53秒
綜評：4*
大約售價：$6,080
LG A9T-Ultra
吸淨能力：4.5/5
續航力：7分51秒
綜評：4*
大約售價：$9,280
資料來源：消委會