42歲蔡卓妍童顏不老，瘦身秘訣：5招練成22吋水蛇腰，食量驚人仍Fit爆

童顏女神都不是天生麗質，維持身材都要下一番苦功！現年42歲的蔡卓妍（阿Sa）身材均稱，加上天生童顏，私底下食量驚人，看著她大口大口吃得很爽的模樣，其實她背後全靠這個習慣維持身材！

5招維持身材

阿Sa早前拍攝《青春環遊記》，在節目上公開談及她對於變老的恐懼。她指自己從小都是吃極不胖的體質，私底下是個「大胃王」，想吃甚麼就吃甚麼。直到35歲後，她才驚覺自己愈來愈容易長胖。她心裏明白這是變老的先兆，坦言用了兩年時間才接受自己變老的事實。要維持身材，她非常勤力做運動，多年來維持身材就靠以下5招，當中做運動佔大部分：

阿Sa私底下keep fit 有道。(IG@choisaaaa)

阿Sa從學生時代至今好似無老過。(IG@choisaaaa)

1. Zumba舞蹈燃脂術 每小時消耗500大卡

阿Sa出道至今身形偏瘦削，惟包包面經常成為網民討論的話題。為求上鏡美觀，阿Sa選擇Zumba作為核心運動，這種融合森巴、莎莎舞等元素，透過強勁節奏鍛練心肺功能，能有效消耗熱量，幫助維持身體線條。據悉跳Zumba可以每小時消耗500卡路里，相當於慢跑8公里。

2. 核心肌群特訓 練出22吋纖腰

除有氧運動外，阿Sa不時在Instagram上載健身室日常，定期進行重力訓練，當中少不得啞鈴、彈力繩，消除手臂「拜拜肉」；負重訓練增強核心肌群。而最重要是在羅馬椅上練出超強核心肌肉，22吋水蛇腰就是這樣練出來的。

3. 每日伸展+瑜伽 維持肌肉代謝率

阿Sa運動後必會拉筋，有效舒緩肌肉繃緊，也可以令身體線條更修長。她曾透露自己早上起床時或平日有時間都會做靜態瑜伽，促進新陳代謝。

4. 睡眠減肥法抑食慾

阿Sa很少捱夜，盡量每天有充足睡眠，因睡眠不足會無形中增加食慾，增加致肥的機會。

5. 驚人食量無懼熱量 靠「進食次序」控卡路里

阿Sa自出道以來幾乎沒有走樣，保持逆天童顏和標準身材的背後，原來從來都不會節食，甚至在拍攝真人騷《乘風破浪的姐姐3》時，無懼在鏡頭前大快朵頤，連阿嬌都大爆她私底下是個大胃王。維持身材與進食順序有莫大關係，她會先喝湯、再吃蔬菜、蛋白質，最後才吃碳水化合物，每一口都會細嚼慢嚥，增加飽足感。

阿Sa私底下超為食！（網上截圖）