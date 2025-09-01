凍齡女神 │ 32歲李芷晴中學照曝光，網民大讚「天然女神」清新氣質

現年32歲的李芷晴（Stephanie）憑TVB真人騷《女神配對計劃》人氣再度急升，學歷優異、外貌甜美的她早前曾自爆拍拖6次兼自稱戀愛腦，近日又因中學校服曝光再度掀起網絡熱議。網民大讚她「由細靚到大」，清新氣質不變，原來自中學時代已經是「天然女神」，青春校服Look甜度爆燈。

Stephanie近年於《愛‧回家之開心速遞》飾演Elaine，演技自然成功入屋，主持六合彩節目更被封為「六合彩女神」，令她在多個領域均備受關注！

身高173厘米的Stephanie外貌甜美，加上清新率真個性，於《女神配對計劃》中曾直言自己曾拍拖6次、自認「戀愛腦」，享受戀愛感覺之餘亦坦承情路曾遇坎坷，坦承「擔心孤獨終老」。

中學校服照曝光 網民力讚：才貌兼備

據了解，Stephanie中學畢業於玫瑰崗學校、高考後考入香港中文大學藝術系，早年更曾以兼職繪畫教學維生，兼具美貌與學歷，被網民大讚才貌兼備。

日前她的校服照及「那些年」主題片段曝光，網民爭相回味，認同她「學生Look」甜美爆燈。官方合照、花絮及組別照令青春感重現，校園女神形象深入人心，成為多個社交平台熱話主角。

曾兩度參選香港小姐 加入TVB深受觀眾喜愛

2018年，李芷晴參加《香港小姐競選》晉身12強，雖未獲獎卻成功入行。其後完成無線短期藝員訓練班，加入TVB成為旗下合約藝人，起初主要從事節目主持與客串，2019年在處境劇《愛‧回家之開心速遞》正式加入「Elaine」一角，演技自然入屋，演出獲網民一致好評。於2022年《香港小姐再競選》奪得亞軍與「最佳進步獎」，亦被封為「六合彩女神」。

資料來源：IG@step_bystep