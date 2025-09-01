名人健康 │ 61歲林雪手筋斷裂仍開工！肥胖+臉部黑斑惹健康疑慮

大前輩心酸求職畫面曝光！現年61歲的林雪，雖身材圓潤其貌不揚，但憑藉精湛演技，成為影壇黃金綠葉。近日，林雪在拍攝作品前不幸手筋斷裂，但仍拒絕辭演，捱痛開工；殺青後更向導演90度鞠躬，自薦演配角好犀利，請一定要再找他拍戲。

積極北上搵食 手筋斷裂拒辭演

林雪由90年代後期開始，憑著貼地個性演活衆多小人物角色，成為影壇「綠葉天王」，出道43年拍攝近200部作品，更先後奪得「香港電影金紫荊獎最佳男配角獎」及「亞洲電影大獎最佳男配角獎」等。

可惜，近年港產電影進入「冰河時期」，林雪惟有把握機會北上尋找演出機會。近日他參與拍攝內地電影《脫繮者也》，有內地媒體於小紅書發布影片「61歲演員林雪片場求職」，表示林雪在入劇組前剛好不幸手筋斷裂；但因怕遭換角，寧願捱痛開工也要堅持完成拍攝。

鏡頭前公然「搲撈」

影片中可見，林雪在為內地電影《脫繮者也》完成拍攝後的殺青片場，身穿白色背心面對鏡頭為自己的下部戲積極求職：

再找我呀，我演配角，可牛了！

鏡頭一轉，林雪更向導演作90度鞠躬：「感謝！感謝導演！」，謙卑誠懇模樣證明他確實十分希望再有機會拍戲。

林雪體重曾達300磅 恐藏健康隱憂

林雪入行30多年，由場務到演員，演活大大小小角色，肥胖體型似是他的標誌，甚至有「肥雪」的花名。不過他現時年事已高，健康狀況一直備受影迷關注。有網民早前就捕捉到林雪的工作片段，可見他與其他演員在酒樓包廂內準備拍攝。雖然林雪心情愉快、與其他人談笑風生，精神狀態看似良好，但有網民卻發現其臉上出現一大片不明黑斑，尤其左臉斑塊更延伸至左眼尾，目測約達5cm×8cm，異常顯眼的黑斑引發外界擔憂。

據悉，林雪過去體重曾一度逼近300磅（約136公斤），其後在杜琪峯要求下成功減重60磅（約27公斤）。然而近年林雪身形明顯復胖，腹部日益突出，加上臉部突現異常黑斑，健康狀況再度亮起紅燈，令粉絲憂心不已。

轉載自晴報