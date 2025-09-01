名人抗癌 │ 蘇施黃患乳癌及大腸癌，化療後後遺症：手腕凹陷+嚴重脫髮

前商台主持人、現年70歲的蘇施黃（阿蘇），分別於2005年及2022年患上乳癌及大腸癌第三期，除了需進行手術切除腫瘤，亦需接受化療治療。大病過後的她自此亦已鮮有出席公開活動，不過經過數年休養，蘇施黃已復出工作。近日她便於社交帳號直播帶貨，並分享化療後身上兩大駭人後遺症。

久休復出的蘇施黃日前於社交平台帶貨直播，片中她精神甚佳，不但臉色紅潤，而且中氣十足，可以滔滔不絕地講足75分鐘，而且聲如洪鐘。直播中，她既推介產品，又有分享自己因患癌接受化療治療的後遺症，主要於身體2大位置呈現。首先是左手手腕有凹陷地方，蘇施黃解釋指因為做化療要插針打血管所致：

因為打得太多，血管會愈來愈幼，都最後就打死咗左手一條血管。

除此之外，蘇施黃又指化療後，自己的頭頂脫髮嚴重，一度令她苦惱不已，慶幸覓得合適產品，才能恢復濃密的髮量，她更分享前後對比照。

蘇施黃（阿蘇）是前商台主持人，以識飲識食的風格受觀眾認識。

蘇施黃（阿蘇）於，分別於2005年及2022年患上乳癌及大腸癌第三期，她近日直播中分享化療後身上2大駭人後遺症。

首先是左手手腕有凹陷地方，蘇施黃解釋指因為做化療要插針打血管所致。

蘇施黃又指化療後，自己的頭頂脫髮嚴重，一度令她苦惱不已。

蘇施黃指自己慶幸覓得合適產品，才能恢復濃密的髮量，她更分享前後對比照。

與金燕玲走過高山低谷

蘇施黃與金燕玲關係十分親密，兩人相伴走過至今逾20年，亦一切走過不少高山低谷。金燕玲於2019年證實患子宮癌，2021年再被證實患上乳癌，即使先後患癌，親女Emma未能長伴在旁，但Emma亦不用太擔心，因為金燕玲在港一直有蘇施黃照顧。

曾分享1個癌症病人快速復原法

蘇施黃於2005年曾罹患乳癌，戰勝病魔後繼續工作。2022年10月又確診大腸癌第三期，她積極面對病情並接受手術，術後仍需進行化療。蘇施黃不時分享治療期間的心路歷程，希望能鼓勵同路人。2023年她完成最後一次化療，並在家中慶祝最後一次口服化療藥物，再次成功抗癌。

蘇施黃表示，化療為其身體帶來不少副作用，如右手臂及腳掌出現腫脹問題，需服用中藥調理後情況才逐漸好轉。此外，她向大眾介紹「睡眠」其實是最簡單讓身體快速復原的方法。她表示為了確保自己有充足睡眠，已將工作放在一邊，並建議大家「唔好胡思亂想，有咩工作或者煩事都棄權，養番好個身體。」

蘇施黃也曾分享休養期間，手和腳出現水腫情況的相片，並提到雖然專科醫生指情況約一年後會改善，但她最終仍嘗試用中藥治療，不過過程中也曾試過「撞板」，兩次服用不同中藥導致手部缺水甩皮。蘇施黃最後語重心長提醒大家「有命先有得處理生意，所以一定要瞓覺，努力！」

大腸癌為全港第2位常見及致命癌症

據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。外科專科醫生劉卓靈表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸息肉如腺瘤性息肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。

消化系外科專科醫生劉育志稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

宜2年做1次大腸檢查 高危人士留意身體徵兆

台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學曾在其Facebook專頁提醒大眾，定期做大腸鏡檢查和糞便篩檢很重要。詹宜學引述台灣衛福部統計，每兩年做一次糞便篩檢，能夠降低35%大腸癌死亡率。他亦呼籲10大高危人士要小心留意身體8大異狀，愈早發現和治療，治癒機率愈高：

大腸癌10大高危人士

50歲以上

● 超過一半以上的大腸癌病人年齡大於50歲

不健康飲食

● 尤其是高熱量、高脂肪、高糖及低纖維飲食所致

飲酒、吸煙者

糖尿病

肥胖

排便習慣不正常

● 如長期便秘

愛吃紅肉

遺傳性非息肉性大腸癌

家族性多發性瘜肉症候群

罹患其他大腸相關疾病

● 如潰瘍炎性大腸炎

● 克隆氏腸炎

● 曾罹患大腸癌並已治癒



資料來源：肝膽腸胃科醫生 詹宜學

大腸癌｜大腸癌7大症狀

台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

大腸癌7大症狀

1. 大便出血（鮮紅色）

2. 大量黏液性便

3. 貧血，導致疲憊、頭暈

4. 排便型態改變，形狀與量的改變

5. 體重減輕

6. 腹痛

7. 排便困難，常常覺得排便不乾淨

資料來源：肝膽腸胃科詹宜學醫生