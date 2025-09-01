精神健康 │ 28歲港男遭台女暴力虐待，患創傷後壓力症

不少人對台灣女生的印象是溫柔體貼，但《東張西望》近日報道的一宗個案，卻呈現出截然不同的情況。一名港男Y先生透露，在台灣讀書期間透過交友APP認識一名台灣女子莊小姐，二人迅速發展成情侶並同居。然而Y先生指，莊小姐實為「野蠻女友」，多次動手打他及精神虐待。Y先生稱，一直不分手是因為想離開香港有個伴，沒想到今年3月分手後，他因受打擊並自殘，反被對方提告是恐怖情人，向司法機關申請保護令。不甘受冤的Y先生決定公開事件，並透露自己患上創傷後壓力症。

拍拖期間屢次遭受暴力對待

現年28歲的Y先生表示，7年前於台灣讀書，2年前經交友APP認識在當地任職交警的莊小姐，對她第一印象不錯。Y先生希望進一步發展，於是向對方說出對配偶的要求是真誠善良，並坦言害怕脾氣暴躁、甚至動手的對象，而莊小姐當時稱自己即使生氣頂多只會氣到哭。二人情投意合，於前年11月墮入愛河，並且發展至同居。

起初關係甜蜜，直至Y先生在生日當天被摑了一巴掌，後來情況逐漸惡化。莊小姐還曾強迫他無牌駕駛電單車、冬天穿短褲跑步，甚至向他飛鉸剪。Y先生指出，莊小姐常因小事動怒並動手洩憤：

佢話我做咗啲佢唔鍾意嘅行為，譬如拖一拖手就話我隻手太凍，跟住就成巴摑埋嚟，摑到耳鳴。

有一次他拒絕無牌駕駛電單車，回家後莊小姐就用枕頭多次打他的頭、後腦和頸椎。

Y先生認為女友的野蠻行為源於她本身性格，「佢每樣嘢都想控制住，好強的控制，（令我）各方面無晒自由」。更甚的是，「佢會喺我身體過勞情況下，繼續強迫我做更多勞動，譬如做家務，唔畀我休息，或者一定要我行一萬步先可以瞓覺。」Y先生還表示，有時因身體疼痛難以入睡，睡到一半卻在清晨被莊小姐強迫起床買早餐，「佢打開啲燈，翻開我眼皮，用手機電筒照我隻眼。」

疑長期受虐 患上創傷後壓力症

Y先生坦言，因家庭背景複雜，一直想離開香港，希望在台灣生活並有個伴，因此一直未提出分手，打算透過溝通盼對方改變。受訪期間，Y先生突然出現呼吸困難、冒冷汗和身體顫抖的狀況，要求暫停訪問。他表示自己患有創傷後壓力症（PTSD），現需定期接受心理輔導和藥物治療。

節目組邀請精神科專科醫生陳仲謀根據拍攝片段分析，認為Y先生可能患上「創傷依附」（Trauma Bonding）。這種情況較為少見，通常出現在被虐待、感情勒索或家暴的關係中，當事人通常自我形象偏低、缺乏自信，可能來自單親或破碎家庭，渴望依賴他人。

分手後反被告上法庭

今年3月，莊小姐主動向Y先生提出分手。Y先生稱，對方提出分手時還不斷打他的頭，「佢就話唔適合，但呢啲咁片面嘅用語，我覺得唔係真正原因。」Y先生認為莊小姐其實是嫌他無法提供足夠物質生活，因而決定離開。

Y先生自覺一直忍受虐待，卻突然被分手，滿心憤怒下衝動自殘，並告知莊小姐，以此作為控訴。但Y先生稱此舉反被莊小姐利用，將他塑造成恐怖情人，更向台灣司法機關申請保護令。Y先生為反擊亦對莊小姐提告，但據Y先生表示，莊小姐父女在台灣從事公職，利用當地法律規條作出保護。

Y先生希望藉由接受訪問，引起台灣當局關注，並公開事件以免其他留學生遭遇類似情況。他表示因擔心可能被收監，已不打算再前往台灣。

恐怖情人3大行為表現

精神科專科醫生吳燕婷曾表示伴侶之間的相處，只要其中一方感覺有壓迫、被控制、便可以稱對方為恐怖情人。恐怖情人常見的行為則主要分作3大類：

恐怖情人3大表現

貶低伴侶價值

控制伴侶

有暴力及要脅行為

資料來源：精神科專科醫生吳燕婷

創傷後壓力症7大風險因素

1.創傷事件來得很突然(令人來不及有心理準備)

2.差點令人喪命的事故(令人有強烈的無助感)

3.在事故中身體受傷

4.有精神病患紀錄

5.曾有其他創傷經歷(例如童年受虐)

6.事發後有其他持續的壓力來源

7.女性較男性易患上創傷後理力症

資料來源：醫院管理局