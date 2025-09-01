日本雜誌實測14款即食餃子！美味高CP值+營養師3招健康食法

冷凍即食餃子方便又好味，是人人家中必備。日本雜誌《MONOQLO》近日就比較了2025年度超市和網店的人氣即食餃子商品，選出14款最佳推薦，在家都可以輕鬆複刻居酒屋風味！

《MONOQLO》指出，即食餃子可以冷藏保存，非常適合用作日常配菜、便當或酒後小吃，方便獨居人士和沒有時間外出用餐的家庭。烹飪方式可以用煎鍋輕鬆製作，美味又划算。而且近年來，冷凍即食餃子款式不斷推陳出新，有很多特色餃子備受歡迎，在購買時總會難以抉擇。

因此，《MONOQLO》雜誌挑選了可以在亞馬遜、樂天市場、雅虎購物等超市和網路零售商購買的人氣冷凍餃子，包括大阪王將、味之素等人氣品牌，透過比較餃子內餡和麵皮的味道與口感、回購程度、成本及是否易於製作，找到了14款最美味且CP值高的最佳推薦。名單如下：

（由低至高評分排名）

第14名：Gyomu Super 豬肉餃子

售價:約$19

肉餡味道：1

都皮口感：2.5

回購程度：1.5

成本：1.5

易於製作：3

綜合評價：1.9

等級：D

第13名：Bamiyan Authentic Raw Gyoza 本格生餃子

售價:約$142

肉餡味道：1

都皮口感：2.5

回購程度：1

成本：2.5

易於製作：3.5

綜合評價：2.1

等級：C

第11名：肉のハナマサ 冷凍煎餃

售價:約$40

肉餡味道：2

都皮口感：3

回購程度：2

成本：2

易於製作：3.5

綜合評價：2.5

等級：B

第11名：餃子計画 創業の味 冷凍生餃子

售價:約$17

肉餡味道：2.5

都皮口感：3.5

回購程度：1

成本：3

易於製作：2.5

綜合評價：2.5

等級：B



第10名：Ringer Hut 煎餃

售價:約$22

肉餡味道：2

都皮口感：3

回購程度：2.5

成本：2

易於製作：3.5

綜合評價：2.6

等級：B

第9名：7-Eleven 冷凍煎餃

售價:約$9

肉餡味道：3

都皮口感：1.5

回購程度：2

成本：2.5

易於製作：5

綜合評價：2.8

等級：B

第8名：LAWSON羅森 微波爐煎餃

售價:約$9

肉餡味道：3

都皮口感：1.5

回購程度：2.5

成本：3

易於製作：5

綜合評價：3

等級：B

第7名：FamilyMart Kitchen Premium 多汁國產豬肉大餃子

售價:約$20

肉餡味道：4

都皮口感：3

回購程度：2.5

成本：2.5

易於製作：5

綜合評價：3.2

等級：B

第6名：大阪王將 羽根餃子

售價:約$21

肉餡味道：3

都皮口感：3

回購程度：3

成本：3.5

易於製作：5

綜合評價：3.5

等級：B

第5名：TOPVALU BESTPRICE 冷凍煎餃

售價:約$10

肉餡味道：3.5

都皮口感：3.5

回購程度：3.5

成本：3.5

易於製作：4.5

綜合評價：3.7

等級：A

第3名：味之素 冷凍煎餃

售價:約$21

肉餡味道：4

都皮口感：3.5

回購程度：3.5

成本：3.5

易於製作：5

綜合評價：3.9

等級：A

第3名：味之素 黑豚大餃子

售價:約$54

肉餡味道：5

都皮口感：4.5

回購程度：4

成本：2.5

易於製作：3.5

綜合評價：3.9

等級：A

第2名：國產食材 餃子

售價:約$34

肉餡味道：4

都皮口感：4

回購程度：4

成本：4.5

易於製作：3.5

綜合評價：4

等級：A



第1名：無印良品 國產豬肉韭菜大餃子

售價:約$31

肉餡味道：5

都皮口感：4.5

回購程度：4.5

成本：3

易於製作：3.5

綜合評價：4.1

等級：A+

同場加映：12款較低脂低鈉餃子雲吞

greenutss營養師團隊在其Instagram專頁指出，不少餃子雲吞都暗藏高脂高鈉陷阱，尤其是鈉含量會較高，故提醒大家不要經常進食，並多喝水以幫助身體排出多餘鈉質。greenutss營養師團隊就挑選出12款較低脂低鈉的餃子雲吞：

灣仔碼頭 香菇木耳雞肉水餃

每粒(16.7克)計算

熬量：25Kcal

蛋白質：1.3克

脂肪：0.9克

碳水化合物：3克

灣仔碼頭 波菜木耳雞肉水餃

每粒(16.7克)計算

熬量：25.9Kcal

蛋白質：1.3克

脂肪：0.8克

碳水化合物：3.5克

灣仔碼頭 廣東鮮蝦雲吞皇

每粒(15克)計算

熬量：23.8Kcal

蛋白質：2.3克

脂肪：0.6克

碳水化合物：2.3克

灣仔碼頭 辣子雞鮮蝦雲吞

每粒(20.6克)計算

熬量：25Kcal

蛋白質：2.25克

脂肪：0.45克

碳水化合物：1.9克

CP 極上鮮蝦雲吞

每粒(12.6克)計算

熬量：16.7Kcal

蛋白質：1.3克

脂肪：0.5克

碳水化合物：2.6克

CP 鮮蝦肉雲吞

每粒(11.3克)計算

熬量：19.4Kcal

蛋白質：0.9克

脂肪：0.3克

碳水化合物：3.1克

郭錦記 蝦肉餃子

每粒(20克)計算

熬量：27Kcal

蛋白質：2克

脂肪：0.4克

碳水化合物：3.8克

郭錦記 雞肉餃子

每粒(20克)計算

熬量：31.2Kcal

蛋白質：1.6克

脂肪：0.9克

碳水化合物：4.1克

CJ 蝦仁水餃

每粒(9克)計算

熬量：15Kcal

蛋白質：0.9克

脂肪：0.3克

碳水化合物：2.3克

CJ 鮮嫩雞胸水餃

每粒(9.2克)計算

熬量：14.3Kcal

蛋白質：0.8克

脂肪：0.4克

碳水化合物：1.8克

HEA CHICKEN 韭菜雞胸餃子

每粒(25克)計算

熬量：31.8Kcal

蛋白質：3.3克

脂肪：0.2克

碳水化合物：5.35克

OMN! 新豬肉香菇水餃

每粒(20克)計算

熬量：34.2Kcal

蛋白質：1.52克

脂肪：0.8克

碳水化合物：4.9克

greenutss營養師團隊提醒大家，揀選餃子雲吞時可以先留意營養標籤，盡量選擇每100克脂肪含量低於6克的款式，同時配搭足夠分量的蛋白質和蔬菜，以保持身體健康。

10大低脂餃子排行榜

根據本港衞生署衞生防護中心資料，經常進食高脂肪或高糖分食物，卻對水果、蔬菜、全穀類食物及豆類等高纖食物攝取量過少，就容易攝取過多熱量，再加上日常生活欠缺適量運動就會減少熱量消耗，從而增加肥胖風險。肥胖問題可增加市民罹患慢性病風險，包括高血壓、心臟病、高膽固醇、糖尿病、腦血管病、膽囊病、骨關節炎、睡眠窒息症等，以及部分癌症如乳癌、前列腺癌、結腸直腸癌、子宮內膜癌等。

根據食安中心資料，每100克固體食物中不多於3克脂肪先可稱為「低脂」，而市面上不少餃子每100克都遠遠超出低脂標準，部分甚至脂肪含量高至10幾克，食一包等同攝取8、9茶匙油。對此，健營物理治療及營養中心資深營養師黃麗寶（April）曾分享了10大低脂餃子排行榜，同時提供建議分量，一次不會攝取多過兩份油脂：

10大推薦餃子排行榜

CP 日式雞肉餃子

脂肪 3g/100g

建議食用分量

10隻=1份油脂+2.5份五穀+2.5份蛋白質

佳之選蕃茄豬肉水餃

脂肪 4g/100g

建議食用分量

7隻=1份油脂+3份五穀+1.5份蛋白質

CJ 鮮嫩胵肉迷你水餃

脂肪 4.2g/100g

建議食用分量

18隻=1.5份油脂+2份五穀+2份蛋白質

佳之選芹菜豬肉餃子

脂肪 4.5g/100g

建議食用分量

7隻=2份油脂+2份五穀+1.5份蛋白質

灣仔碼頭冬菇雞肉水餃

脂肪 4.4g/100g

建議食用分量

9隻=1.5份油脂+2.5份五穀+2份蛋白質

快易煮白菜豬肉餃子

脂肪 5.3g/100g

建議食用分量

10隻=2份油脂+3份五穀+1.5份蛋白質

灣仔碼頭芹菜蓮藕豬肉水餃

脂肪 5.1g/100g

建議食用分量

9隻=2份油脂+3份五穀+1.5份蛋白質

灣仔碼頭川香麻辣白菜豬肉水餃

脂肪 6g/100g

建議食用分量

9隻=2份油脂+3份五穀+1.5份蛋白質

灣仔碼頭椒香鮮辣白菜豬肉水餃

脂肪 5.4g/100g

建議食用分量

9隻=2份油脂+2.5份五穀+2份蛋白質

淘大咖哩豬肉餃子(免油煎)

脂肪 6.2g/100g

建議食用分量

8隻=2份油脂+2.5份五穀+1.5份蛋白質

她提醒，雖然排行榜上都是較低脂的餃子，但都要注意食用分量。因為餃子皮屬五穀類，如果一餐內進食整包餃子再加一個麵餅，五穀分量有機會超標；此外，餃子的蛋白質及蔬菜份量不多，所以最好在煮餃子時加入蔬菜，補充纖維攝取，亦有助增加飽足感。進食餃子後，記得要在其他正餐攝取蛋白質，例如雞蛋、瘦肉、海鮮等，以免蛋白質攝取不足，導致新陳代謝減慢，反而致肥。

17款低脂急凍水餃雲吞

本港營養顧問中心「Eacy Nutrition」的營養師亦曾共享17款低脂急凍水餃雲吞，名單如下：

韓國水斂系列：

CJ BIBIGO/一品海風脆甜馬蹄蝦仁水餃(10隻)

熱量158kcal

鈉質412kcal

1.5份五穀+ 1份蛋白質+0.5份脂肪

23.8碳水化合物/7.5蛋白質/5.2脂肪

CJ BIBIGO/一品海風鮮嫩竹筍蝦仁水餃(10隻)

熱量163kcal

鈉質383kcal

1.5份五穀+ 1份蛋白質+0.5份脂肪

23.8碳水化合物/8.2蛋白質/4.2脂肪

CJ BIBIGO/鮮嫩雞肉迷你水餃(10隻)

熱量155kcal

鈉質394kcal

1.5份五穀+ 1份蛋白質+0.5份脂肪

20碳水化合物/9.1蛋白質/4.2脂肪

AHA/帝王蟹肉餃子(4隻)

熱量152kcal

鈉質486kcal

1份五穀+ 1份蛋白質+0.5份脂肪

11.3碳水化合物/5.5蛋白質/0.8脂肪

灣仔碼頭系列：

蟲草花香菇雞肉水餃(６隻)

熱量162kcal

鈉質456kcal

1.5份五穀+ 1份蛋白質+0.5份脂肪

21.4碳水化合物/7.5蛋白質/5.2脂肪

波菜木耳雞肉水餃(6隻)

熱量155kcal

鈉質480kcal

1.5份五穀+ 1份蛋白質+0.5份脂肪

20.9碳水化合物/7.5蛋白質/4.6脂肪

辣子雞白菜雞肉水餃(5隻)

熱量154kcal

鈉質500kcal

1.5份五穀+ 1份蛋白質+0.5份脂肪

19碳水化合物/7.3蛋白質/5.4脂肪

廣東鮮蝦雲吞皇(6隻)

熱量161kcal

鈉質840kcal

1份五穀+ 2份蛋白質+0.5份脂肪

15.6碳水化合物/15蛋白質/4.3脂肪

CP正大系列：

原隻極上鮮蝦雲吞(8隻)

熱量157kcal

鈉質1571kcal

1.5份五穀+ 1份蛋白質+0.5份脂肪

20.4碳水化合物/10.4蛋白質/3.7脂肪

泰式香茅鮮蝦肉雲吞(5隻)

熱量130kcal

鈉質610kcal

1.5份五穀+ 1份蛋白質+0.5份脂肪

17碳水化合物/10蛋白質/2.5脂肪

韭菜鮮蝦肉雲吞(5隻)

熱量120kcal

鈉質510kcal

1份五穀+ 1份蛋白質+0.5份脂肪

17碳水化合物/9蛋白質/1.5脂肪

鮮蝦肉雲吞(8隻)

熱量155kcal

鈉質2105kcal

1.5份五穀+ 1份蛋白質+0.5份脂肪

25碳水化合物/7.4蛋白質/2.3脂肪

冬蔭鮮蝦雲吞(一碗)

熱量163kcal

鈉質1462kcal

1.5份五穀+ 1份蛋白質+0.5份脂肪

22.2碳水化合物/7.2蛋白質/5.1脂肪

素水餃系列：

灣仔碼頭/紫甘藍粟米新豬肉素水餃(6隻)

熱量151kcal

鈉質511kcal

2份五穀+ 0.5份蛋白質+0.5份脂肪

27碳水化合物/6.5蛋白質/2.1脂肪

灣仔碼頭/黑椒香菇新豬肉素水餃(6隻)

熱量140kcal

鈉質480kcal

1.5份五穀+ 0.5份蛋白質+0.5份脂肪

20.9碳水化合物/7.5蛋白質/4.6脂肪

甘薯葉/黃金粟米水餃(5隻)

熱量180kcal

鈉質299kcal

2份五穀+1份脂肪

32.6碳水化合物/4.9蛋白質/3.3脂肪

甘薯葉/香樁鮮蔬水餃(5隻)

熱量198kcal

鈉質291kcal

2.5份五穀+1份脂肪

35碳水化合物/6蛋白質/3.8脂肪

資料來源：eacy.nutrition@instagram

營養師提醒大家，想健康食水餃雲吞可以多注意以下3點：

成年女士每次進食4至5隻再加半碗麵即可，而男性就可以食6至8隻再加1碗麵。

每次煮水餃時也可以加多碗蔬菜，有助補充纖維量及增加飽肚感。

配1杯無糖豆漿或1隻雞蛋，更可增加蛋白質攝取量。

營養師表示，不少市民認為餃子餡料含有蔬菜，所以不用另行配搭青菜食用，但是實際上餃子餡料的蔬菜份量遠遠不及1份正常蔬菜，故此建議大家進食餃子時要至少配搭1至2份蔬菜進食。

營養師以正常成人1天攝取1,600卡路里熱量計算，建議可以以早、午、晚三餐攝入熱量比例400：600：600為準，而作為正餐進食，建議可以進食15隻約為15克的餃子，如果是素餡或鮮蝦餡，更可以吃到約18隻。