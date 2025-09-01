中醫八字五行調理在過敏性鼻炎中的醫案分析（下）

承上期，本篇宋醫師將續探討八字與五行在過敏性鼻炎中的重要性，並結合實例，說明如何針對八字特徵進行辨證施治。

中藥五行分類與八字調理

1. 根據用神補益五行

在八字中，當金、水為用神時，代表患者的體質需要透過補益肺金和腎水來達到平衡。此時，應選擇對應五行的中藥進行調理：

- 補金藥物（肺）：

金屬肺，負責人體的防禦功能。肺金虛弱時，易出現過敏性鼻炎的典型症狀，如流清涕、噴嚏頻繁。可選用的中藥包括：

- 黃芪：補氣固表，增強免疫力，提升肺的抵禦功能。

- 白果：斂肺定喘，止咳化痰，適合經常流清涕的患者。

- 桑白皮：清肺瀉火，平喘止咳，可幫助減輕肺部炎症和過敏反應。

-補水藥物（腎）：

水屬腎，腎水為肺金的母行，腎氣充盈才能滋養肺金，提升免疫力。當腎水不足時，患者體質會偏虛寒，抵抗力降低。可選用的中藥包括：

- 熟地黃：滋陰補血，益精填髓，適合腎虛導致的疲倦乏力。

- 山藥：補腎固精，健脾益肺，適合腎虛兼見脾氣不足的患者。

- 枸杞子：滋補肝腎，益精明目，適合長期鼻敏感、免疫力低下的患者。

2. 根據忌神瀉火清熱

如果八字中火、木為忌神，則需瀉火清熱，以減少對肺金的損害。火或木過旺時，常見症狀包括鼻腔乾燥、紅腫、灼熱感，甚至引發過敏性鼻炎的急性發作。可選用以下中藥進行調理：

- 清肝火藥物（木）：

肝火旺盛會灼傷肺金，需疏肝清熱以保護肺，可選用：

- 菊花：疏肝明目，清肝火，適合肝火旺盛引起的過敏不適。

- 柴胡：疏肝解鬱，調和肝脾，適合情緒緊張導致的過敏症狀。

- 龍膽草：瀉肝膽實火，清下焦濕熱，適合急性鼻炎發作。

- 瀉心火藥物（火）：

心火過旺會助長肝火，進一步損傷肺金，需瀉火降逆，可選用：

- 黃連：清熱燥濕，瀉心火，適合鼻腔紅腫、灼痛者。

- 青黛：清肝火，涼血解毒，減輕鼻部紅熱症狀。

- 山梔：瀉火除煩，清熱利濕，適合鼻炎伴隨煩躁的患者。

3. 平衡脾土以助金水

當八字中脾土虛弱時，無法生金（肺），導致整體免疫力下降。調理上需健脾益氣，以間接補金水，鞏固體質：

- 健脾益氣藥物（土）：

- 白朮：健脾燥濕，補益氣血，適合脾虛導致的疲倦乏力。

- 茯苓：健脾滲濕，寧心安神，適合脾虛兼有濕氣重的患者。

- 甘草：補脾益氣，調和諸藥，適合虛弱體質的患者。

八字與日常調養建議

1.飲食與五行相應

根據八字五行，調整飲食能幫助平衡體內五行，減少過敏性鼻炎的發作：

- 用神（補金水）：

- 宜食：梨、百合、蓮子、銀耳，滋陰潤肺，提升肺腎功能。

- 禁忌：避免辛辣乾燥的食物，如辣椒、炸物，防止耗傷肺金。

- 忌神（瀉火木）：

- 宜食：綠豆、苦瓜、冬瓜，清熱降火，疏肝平肝。

- 禁忌：芒果、荔枝、龍眼等助火生熱的水果，以及竹筍、蝦蟹等動風食品。

2. 環境調控與五行

- 火木旺者（忌神）

- 避免長期處於高溫、乾燥的環境，應保持室內空氣濕潤。

- 避開油漆味等刺激性氣味，以免引發肝火上炎。

- 金水弱者（用神虛）：

- 使用空氣淨化器，減少粉塵和過敏原。

- 遇冷風時注意防護，保持居室溫暖乾燥。

八字與五行的結合，為過敏性鼻炎的調理提供了一個獨特且全面的方向。透過分析患者八字中的五行強弱、用神與忌神，可以精準找到病症的根源，從而選擇適合的中藥進行調理。同時，搭配飲食調養與環境管理，可以幫助患者減少過敏性鼻炎的發作頻率，從根本上改善體質。這種辨證施治的方法，不僅能緩解症狀，還能實現五行平衡，為患者的長期健康奠定基礎。

被訪者簡介

宋振基中醫師

明德康健中醫及物理治療診所創辦人，註冊中醫師，擁有中醫與現代醫學雙碩士學位。以「醫玄同源」為核心理念，專注中醫體質學與八字命理學的融合，推動個性化健康管理模式。研發「愈茶方」AI智能舌診系統，通過人工智能實現舌象辨證數字化轉型，提升健康管理的科學性與普及性。創立「見字醫病」體質教育平台，結合八字五行與中醫辨證理論，幫助大眾精準認識體質，實現中藥個性化應用。更多參與在腫瘤支持治療及婦科疾病領域研究，將八字體質分析與中醫辨證相結合，構建精準診療方案，顯著提升臨床治療效果。