內地醫科交流生在威院實習時偷拍手術室並發佈小紅書，引發熱議，中大醫學院表示遺憾

醫院範圍內是嚴禁拍攝的。近日「打卡」文化襲港，不少遊客在港打卡上載小紅書，一名內地醫科交流生在威爾斯親王醫院實習期間偷拍手術室，並上傳至小紅書，引起軒然大波。

一名內地醫科交流生近日於社交平台，發布多張在香港沙田威爾斯親王醫院實習期間拍攝的照片，包括手術室環境及疑似醫療儀器畫面，並配文「手術中，只能拍地板」及「香港醫院真厲害」等字句。該名內地實習生聲稱實習6周「收穫良多」，上傳照片僅為「回顧」，其中更展示中文大學醫學院學生證及與他人合照。帖文引發兩地網民批評，指其行為「嚴重違反醫護道德與病人私隱原則」，隨後涉事帳號及內容均被刪除。

威院與中大醫學院緊急回應

威爾斯親王醫院對此表示高度關注，發言人指出該交流生「未經授權於手術室拍攝並上傳社交平台」的行為不恰當，已跟中文大學醫學院溝通，強調「不能容許同類事件再發生」。根據醫管局附例，任何人在醫院內未經同意拍攝照片或影片，可能面臨檢控。

中文大學醫學院亦澄清，該女子並非中大學生，而是「短期學習的交流生」，目前已完成學習並離開醫院及學院。院方對事件感到遺憾，表示所有教職員及學生均接受入職培訓，內容涵蓋醫院行為守則、病人私隱保障及醫學倫理，未來將加強措施確保醫護人員遵守專業操守。

手術室拍攝潛藏雙重風險

據醫管局資料，手術室拍攝行為除侵犯病人私隱外，更可能破壞無菌環境，增加感染風險。根據香港《私隱條例》及醫管局政策，醫療場所未經許可的拍攝最高可處罰款及刑事責任。

公眾呼籲加強監管 交流生培訓機制受關注

帖文被瘋傳引起網民熱議，有網民指不理解為何院方對實習生監管鬆散，可以帶手機進入手術室，甚至有網民已經向醫管局舉報該名實習生的偷拍行為。亦有網民批評中大要對學生的行為負責任，認為事前應該先告知學生在手術室內的基本操守。

轉載自晴報