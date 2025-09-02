浴室常見1物超污糟，醫生警告：若把細菌與黴菌抹到身上，恐引發嚴重感染

沖涼能有助清潔身體，但有美國家庭醫生近日於社交平台拍片分享，指出浴室常見「1物」超污糟，充滿細菌和霉菌，經常接觸，或可能導致嚴重皮膚感染，引起網民熱議。

據《每日郵報》報道，美國家庭醫生Sasha Haddad在TikTok經常分享個人生活習慣。日前她在影片中，列出3項自己避免的日常習慣，其中「不使用沐浴球」一項引起最多迴響。她提到自己絕對不會使用許多人愛用的沐浴球，原因是沐浴球充滿細菌和霉菌，恐引起嚴重皮膚感染。她解釋，沐浴球經常處於潮濕狀態，佈滿細菌和霉菌，絕對不會想將這些東西擦在皮膚上。

影片發布後，不少網民表示，沒有沐浴球「感覺洗不乾淨」，對此Sasha Haddad建議可改用矽膠清潔刷作為替代方案。

奧蘭多皮膚科醫生J. Matthew Knight也認同這觀點。他先前解釋，沐浴球的網狀結構容易卡住脫落的死皮細胞，而在溫暖潮濕的淋浴環境中，這些條件正好成為細菌、酵母菌和霉菌滋生的溫床。另有研究指出，沐浴球可能藏有大腸桿菌、葡萄球菌、鏈球菌等危險細菌，嚴重時甚至可能引發致命感染。

夏天沖涼6大禁忌傷心臟

夏季高溫潮濕易令人體大量排汗，不少人因此增加沖涼次數。首都醫科大學附屬北京積水潭醫院心血管內科主任王佐岩醫生提醒，有6種常見沖涼習慣可能加重心臟負擔，心血管疾病患者更需格外注意：

1. 流汗時沖涼

2. 沖涼時間過長

3. 飯後或飲酒後沖涼

4. 沖涼時緊閉門窗

5. 沖涼水溫不當

6. 沖涼後吹冷氣或碰冷水

資料來源：首都醫科大學附屬北京積水潭醫院心血管內科主任王佐岩醫

醫生教2招正確沖涼法

王佐岩指出，無論心臟病患者或健康人士，沖涼時都應遵循溫和原則，盡量避免上述高風險行為，並建議夏季沐浴需做到以下兩點：

1. 控制沐浴時間

建議一般沖涼時間控制在10至15分鐘內，簡單沖洗則以5分鐘為宜，長者或心臟功能較弱者更應視情況縮短時間。若需洗頭，建議可先沖涼，且穿上衣服後，開窗或門通風再洗頭，避免因長時間處於密閉空間導致缺氧而頭暈。

心臟功能較弱者特別是長者，最好坐著沖涼。此外，沖涼與進餐應相隔至少1小時，飲酒後建議待酒醒再沐浴。

運動結束後20至30分鐘，人體體溫可逐漸恢復正常，汗水基本蒸發完畢，血液循環恢復正常，此時沖涼較為安全。

2. 待身上無汗時再沖涼

當皮膚表面仍有明顯汗珠時不宜立即沖涼，尤其應避免直接沖洗冷水，正確做法是先稍作休息，待無汗後再用溫水沖涼。

資料來源：首都醫科大學附屬北京積水潭醫院心血管內科主任王佐岩醫

實測3大細菌密集用品 數據驚人

綜合外媒及《BBC》報道，美國亞利桑那大學公共衛生、環境科學和免疫學教授、微生物學家Charles Gerba研究指出，廚房才是家中細菌最密集的「隱形毒窟」，常見10大黑點含菌量遠超馬桶座圈，其中廚房海綿每平方英吋含1,000萬個細菌，比馬桶髒20萬倍，洗碗布亦達2萬倍！

3大細菌密集用品含菌量實測

1. 馬桶座圈

每平方英吋50個細菌

2. 砧板

糞菌數超馬桶200倍

3. 海綿

每平方英吋1,000萬個細菌

資料來源：美國亞利桑那大學微生物學家Charles Gerba