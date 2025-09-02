胃癌 │ 平時愛吃即食麵，15歲少女晚期胃癌全胃長滿腫瘤：醫生揭3大真正禍因

經常吃即食麵，恐增加致癌風險。內地一名15歲少女因為長期吃即食麵，最終確診胃癌晚期，幾乎整個胃部都長滿腫瘤。有醫生指出，即食麵並非致癌主因，反而另外有3大習慣恐埋下病因，長年累月增加患癌風險。

胃部僵硬如皮革 腫瘤塞滿無法蠕動

綜合內媒報道，河南鄭州一名15歲少女食慾不振，甚至一進食就會嘔吐，求醫後確診胃癌晚期。經醫生詢問後發現，她習慣長期將即食麵當作主食，而且經常不規律進食所致。據悉，少女求醫時其胃部已「像皮革一樣硬」，內部長滿腫瘤，無法正常蠕動，出現嚴重噁心、嘔吐、腹脹等症狀。鄭州市第三人民醫院消化內科副主任醫生提醒，青少年不良飲食習慣與患上胃癌息息相關。

即食麵非直接致癌 高鹽低纖營養價值低損胃黏膜

醫生解釋，即食麵本身並非直接致癌物，但其高鹽、高脂、低纖維的特性，若長期單一食用並缺乏新鮮蔬果攝入，可能對胃黏膜造成持續損傷。

高鹽：易破壞胃黏膜屏障，誘發慢性胃炎

低纖維：導致腸道蠕動減慢，增加有害物質停留時間

營養失衡：缺乏維他命A、C等抗氧化物質，削弱胃部修復能力

胃癌年輕化趨勢加劇 醫揭3大致病因素

據近期醫學研究指出，胃癌有年輕化趨勢，除飲食因素外，以下3大習慣同樣高危：

幽門螺桿菌感染：世界衛生列為一級致癌原，可透過共餐傳播

捱夜與睡眠不足：破壞胃黏膜夜間修復過程，導致免疫力下降

三餐不規律：胃酸分泌紊亂

8大胃癌高危人士

台灣胰臟科醫生林相宏，曾於其Facebook專頁指出胃癌的8大高危因素：

引起胃癌8大重要因素

1. 遺傳基因包括CDH1、RhoA、MLH1、MSH2、MSH6、PMS2等

2. 幽門螺旋桿菌感染

3. 胃癌家族史

4. 煙酒

5. 常吃紅肉、燒烤、高鹽份飲食

6. 缺乏水果蔬菜之飲食習慣

7. 肥胖

8. 暴露金屬粉塵

資料來源：胰臟醫師 林相宏

胃癌6大常見症狀



1. 胃痛

2. 進食時容易飽脹

3. 體重下降

4.貧血、眩暈、喘氣

5. 腸胃道出血或吐血、排便黑色

6. 年輕人容易產生腹水、腹膜轉移

資料來源：胰臟醫師 林相宏

4招降低胃癌風險

台灣腸胃科醫生鄭泓志在其Facebook專頁發文，引用國際期刊《Medicine (Baltimore)》研究指出，晚餐後的生活習慣與胃癌風險密切相關，關鍵在於「進食與睡眠間隔時間」及「是否飯後活動」。研究顯示，晚餐後3小時內就寢者，胃癌發生率明顯上升，且間隔愈短風險愈高；若再加上「飯後不散步」，風險更可能暴增7.4倍。研究強調，晚餐後散步能促進胃排空、減少胃酸逆流與細菌增生。故此鄭泓志建議：

晚餐提早吃：盡量在晚間8點前完成，或分兩階段進食（如傍晚5點吃部分主食，8點前補輕食）。

睡前3小時禁食：避免高油糖鹽食物，若晚餐較晚，應延後就寢時間。

飯後活動10分鐘：散步或站立做家務，避免久坐或躺平。

高風險族定期檢查：有胃癌家族史、慢性胃炎或胃食道逆流者，應安排胃鏡與幽門螺旋桿菌篩檢。

鄭泓志提醒，若出現持續胃痛、消化不良或體重減輕，應盡快求醫檢查。研究證實，調整晚餐習慣與增加飯後活動，尤其對55歲以上族群，是預防胃癌的重要策略。