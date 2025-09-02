食物安全警示：老翁在處理青蟹時被刺傷，感染惡菌需截肢，經搶救9日最終不治

處理海鮮要小心！浙江溫州市蒼南縣一名老翁，在處理青蟹時不慎被刺傷左手，感染創傷弧菌需截肢，搶救9日後不治。

綜合當地媒體報道，該名老翁在家中處理青蟹時，不慎被刺傷左手，該名老翁以為是小傷，故貼上膠布了事，豈料老翁手部傷口開始腫脹，但他也沒有及時到醫院就診。

翌日一早，老翁左手臂出現明顯紅腫熱痛，並伴有頭暈乏力症狀，被家人送院急症。醫生考慮為「膿毒性休克創傷弧菌感染和急性腎衰竭」，立即將患者收住重症醫學科治療。

到重症醫學科後，老翁呼吸困難、胸悶、左上肢明顯疼痛，醫生用敏感雙聯抗生素等治療，入院1小時，老翁上肢出現壞死性筋膜炎及惡化，並出現腎衰竭，醫生須進行截肢，惟經過9日搶救仍不治。

8大預防感染創傷弧菌貼士

據本港衞生署衞生防護中心資料，創傷弧菌是一種自然存在於和暖海水的革蘭氏陰性細菌，可經由食物或傷口造成感染，潛伏期一般為24至72小時；透過外露傷口接觸到海水、處理生的海產時遭割傷，或進食生或未經煮熟的貝殼類海產（特別是從和暖海水中捕獲的蠔），均可感染創傷弧菌，而傷口感染可導致壞死性筋膜炎，即「食肉菌感染」。

針對因進食而感染的患者，通常會出現發燒、腹瀉、嘔吐、肚痛等徵狀，而如果患者有其他疾病，尤其是肝病，創傷弧菌更可能引致血液感染，包括發燒、發冷、血壓下降和皮膚出現水疱等。

任何人都有可能感染創傷弧菌引致的壞死性筋膜炎，較高危人士包括：經常處理或直接接觸生的海鮮的人士、患有肝病、癌症、糖尿病、地中海貧血、免疫系統疾病、接受免疫抑制治療、服用降低胃酸水平藥物、最近接受胃部手術的人士等，並建議以下8大預防感染貼士：

1.前往街市時，避免皮膚接觸污水

2.留意海產的尖刺部分 - 如魚鰭、蝦頭和蟹等以免被刺傷

3.戴上保護手套 - 在處理生的貝殼類海產或其他海鮮時，應戴上保護手套

4.徹底煮熟海產 - 特別是貝類海產，如蠔、蜆及青口等，應煮至貝殼打開。避免進食生蠔或生的貝殼類海產

5.妥善處理食物 - 妥善將熟食和生的海產分開處理，以免交叉污染

6.正確護理傷口 - 盡快清潔傷口，並用防水敷料妥善覆蓋傷口直至癒合；觸摸傷口前、後須潔淨雙手

7.避免傷口接觸海水或生的海產

8.盡早求醫 - 如出現感染症狀，例如持續皮膚紅腫及痛楚等，應盡早求診

資料來源：衞生防護中心

24小時屬黃金治療時間

本港急症科專科醫生司徒敬豪曾受訪表示，創傷弧菌是食肉菌的一種，亦是常活於和暖海水的細菌，夏天在亞洲地區十分常見。若處理海鮮或在海中嬉水時不慎被生蠔、魚類等海產刺傷真皮，則有機會染上此菌，本港每年都會有1至2個病例。

司徒醫生續指，一旦感染創傷弧菌，患者有機會出現溶解筋膜、肌肉徵狀，該菌入血後更會引致敗血病，因此醫生往往要與時間競賽。在頭數小時內可用最強勁的抗生素醫治；若未能在24小時內殺菌，則需截肢保命。