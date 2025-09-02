我和節瓜的故事！夏日消暑素湯推介：節瓜雪耳百合龍眼湯

長滿了短絨毛的瓜果，好像只有節瓜才是這樣的。毛瓜是它的別名，據說節瓜是冬瓜的變種（一個沒長瓜又大顆，一個長有毛又小顆，真的是有著這個關係嗎？！）節瓜，大概都認同它是家常菜，常常出現在菜市場。不過，走出了香港，節瓜就變得難得一見的了（可能跟土壤和氣候有關，其他地方不好種吧？！）

記得，那個待在英國的年頭，走過唐人街的亞洲市場，看見多月沒有碰過的節瓜，突然心癮大發。二話不說的拿起了兩顆，走到櫃枱前付款。小不更事的我，沒有想到離家物貴的理論，兩個小小的節瓜，居然合共要了我五六磅！（當年臉皮薄，不懂拒絕，這麼貴的東西，對學生來說是個負擔啦。）

出國兩個月回來的今天，在市場再看見了節瓜。當然，香港的物價已經不復當年的便宜，但節瓜的價錢還是合理的。畢竟想起了很久沒煮節瓜，又適逢炎夏未退，吃瓜比吃菜好（可能是氣溫高，含水分高的瓜果，比較能有效地幫忙清熱解暑吧？！）便把節瓜買回家，煮了一鍋清甜消暑的夏日湯水來吃，真的美味又滿足喔～

節瓜雪耳百合龍眼湯（2人份）

時間：1小時30分

材料：

節瓜 1個/ 甘筍 半個/ 乾雪耳 半個/ 乾百合 1湯匙/ 乾龍眼 1湯匙/ 果皮（陳皮）1塊/ 生薏米 2湯匙/ 眉豆 2湯匙/ 南北杏 1茶匙

調味：

鹽 1茶匙

工具：

砧板/ 菜刀/ 蔬果刨刀/ 木舀/ 湯匙/茶匙/ 煮鍋/ 湯碗

步驟：

1. 刨走節瓜的皮，和切去頭尾，洗淨後，切成呈半月的節瓜片（如圖）。

2. 刨走甘筍的皮，切去頭尾，洗淨後，切成呈半月的甘筍片（如圖）。

3. 將乾雪耳、乾百合、乾龍眼、果皮（陳皮）、生薏米、眉豆和南北杏，放入湯碗之中，以熱水泡浸10分鐘。然後，倒去水，洗乾淨。

4. 當雪耳泡軟以後，切去蒂，再切成小塊（如圖）。

5. 將果皮放煮鍋中，倒入2.5湯碗的清水，蓋上鍋蓋，以中火煮沸。

6. 將其他材料全放入煮裏鍋，蓋上鍋蓋，先以中火煮至水沸，再調到中小火多煮1小時。喝時，放入鹽巴便可。

筆記：

1. 節瓜有人體免疫力很有幫助的維生素C和胡蘿蔔素。

2. 雪耳（銀耳或白木耳）有增強免疫力的多醣體。。

3. 甘筍含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

4. 陳皮健脾開胃、化痰止咳、養肝養心，能提升人體的免疫力。

5. 蔬果全部要徹底洗淨。

6. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。