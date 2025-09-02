飲食健康｜20歲女尿頻每小時屙1次 醫生曝10大尿頻食物黑名單女生驚訝：幾乎全中

台灣一名20歲女大學生尿頻嚴重，幾乎每小時都要上廁所，求診檢查卻完全正常，令她極為疑惑。台灣腎臟科醫生洪永祥指出，除了健康問題，飲食習慣亦可能是尿頻誘因，其中10款食物更是常見誘發尿頻的黑名單，只要調整飲食即可大幅改善問題。

洪永祥醫生於Facebook社交平台「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」分享上述病例，強調尿頻一般指一天排尿超過8次、夜間超過2次。若沒有泌尿道感染、膀胱過動症等器質性疾病，飲食往往是誘因，而今次個案中的女子每小時要跑一次廁所，頻尿到完全不敢約會或跟朋友去長途旅行，檢查報告卻全部正常，最終醫生為她列出以下10大類頻尿食物，才發現送些幾乎都是她日常喜愛的食物，改變飲食習慣後約一星期，困擾她數年的症狀已完全改善：

10大尿頻食物黑名單

10.酸辣湯與辣椒類食物

辣椒中的辣椒素雖然有助於促進新陳代謝，但亦會刺激膀胱壁，讓膀胱變得敏感，進而產生尿意。2017年研究指出，辛辣食物會加劇膀胱過動症患者的症狀（Chung et al., Neurourol Urodyn, 2017)。對於喜歡辣味的人來說，偶爾享受無妨，但如果你本身膀胱敏感，辣味食物就可感是尿頻的觸發因子。

9.朱古力

可可鹼會刺激膀胱收縮。2010有研究顯示，含咖啡因或可可成分的食物會使女性尿頻與急尿症狀加劇，假如經常吃甜食、又經常出現尿急的情況，朱古力可能就是幕後推手之一。

8.西瓜與高水分水果

夏天消暑必吃的西瓜，其水分含量超過90%，吃一大盤幾乎等於直接灌下一瓶水。對腎臟健康的人來說無妨，但若年紀大或膀胱敏感，很快就會想跑廁所。美國泌尿科協會提醒，高水分水果如西瓜、哈密瓜和葡萄，是常見的「隱形利尿來源」。除了大量一次攝取，也要注意分配攝取時間，避免短時間內大量水分進入膀胱，增加頻尿風險。

7.汽水與含糖碳酸飲料

無論是可樂、汽水還是其他含糖碳酸飲料，都含有高糖分、咖啡因和碳酸成分。高糖分會造成滲透性利尿，咖啡因刺激膀胱，而碳酸則增加膀胱排尿刺激。2015年有研究顯示，含糖飲料與碳酸飲品與女性頻尿、急尿有顯著關聯。對於頻尿患者，少量享用或改選低糖、無碳酸飲品是較安全的選擇。

6.酒精

酒精本身就是天生的利尿劑，它會抑制抗利尿激素，使腎臟無法「留住水分」，不僅頻頻跑廁所，還愈喝愈渴。《Alchol Research Current Reviews》報導指出。酒精攝取會顯著增加尿液排出量，尤其是啤酒。因此，控制飲酒量是降低頻尿的一個重要方法。

5.咖啡

隨著咖啡市場的成長，訐多人一天至少一到兩杯。咖啡因是最強力的膀胱刺激之一，除了增加尿液生成，更會直接刺激膀胱逼尿肌，導致頻尿。2002年一個系統性回顧研究指出，咖啡因與頻尿、急尿之間有高度相關性。對於頻尿敏感的人，建議減少咖啡攝取，或選舉低咖啡因或無咖啡因飲品。

4.柑橘類水果

檸檬、柳橙等柑橘類水果雖富含維生素C，但酸性會刺激自律神經性統。這跟吃酸或導致分泌口水一樣，酸性刺激反射降低膀胱耐受性，使尿急現象加劇。有些患者反映，只要喝一杏柳橙汁，頖尿症狀就會立刻惡化。美國國家腎臟基金會建議，膀胱過動症患者應避免攝取過多柑橘類飲品，尤其在晚餐或睡前。

3.番茄醬料及加工食品

茄紅素常常是用來改善頻尿的保健食品，但很多人番茄汁與大量吃番茄讓頻尿加劇，番茄本身就是高鉀食物，再加上常與鹽巴和香料同時食用，對膀胱是雙重刺激。《Journal of Urology》研究指出，高鉀食物如番茄會顯著惡化膀胱不適及頻尿症狀。對膀胱敏感或是腎衰竭避免高鉀的人而言，若要攝尿茄紅素改善頻尿不建議直接大量攝取番茄醬料類，選擇低磷鉀茄紅素較為安全。

2.茶類飲品

茶鹼與咖啡因一樣具有利尿作用，尤其無糖茶飲常被誤認為健康選舉，氬對頻尿的人來說更容易導致膀胱刺激。日本Kuriyama等人於2006年研究指出，綠茶攝與頻尿症狀之間存在顯著關聯。因此，頻尿患者宜控制茶飲攝取量，避免一次大量飲用。

1.台式飲料

珍珠奶茶、綠茶拿鐵、黑糖鮮奶飲品，結合了高糖、咖啡因、茶鹼以及奶製品，是頻尿的超級大兇手。一杯大杯珍奶，幾乎相當於同時攝入咖啡因、糖分和乳糖，難怪會讓人又渴又頻尿。根據2019年台灣大學公共衞生學院的研究指出，過度消費含糖茶飲與泌尿道症狀惡化有關。對於頻尿敏感者，最好限制手搖的攝取，並選擇低糖祗小杯量。

洪醫生續指，尿頻者除正規泌尿科檢查外，應檢視日常飲食，逐步減少上述高危食物/飲品，並避免同時大量進食數種刺激物。平日可適量進食南瓜子、茄紅素、大豆異黃酮、鋅與硒等保健成分，並配合運動，有助改善膀胱健康。若頻尿問題持續或症狀明顯加重，務必及早諮詢醫生，排除身體異常。

資料來源：台灣腎臟科醫生洪永祥