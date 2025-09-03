鄧麗欣台灣男友現身拉闊騷：男友身形引注目，曝專屬任務照顧未來外母

鄧麗欣（Stephy）與林峯、張繼聰近日於亞洲國際博覽館舉行《拉闊音樂會》，除了張繼聰太太謝安琪帶女兒現身支持外，鄧麗欣的台灣男友Bryan也專程前來為她打氣，並與「未來外母」鄧媽媽一起坐在觀眾席欣賞演出。Bryan外形高大帥氣，舉止貼心，默默支持女友的模樣盡顯「男友力滿分」！

鄧麗欣近年事業與愛情兩得意，自去年公開與台灣型男Bryan的戀情。二人愛得低調，據悉，Bryan是在香港工作的台灣人，兩人拍拖以來互動甜蜜。鄧麗欣與林峯、張繼聰近日於亞博舉行《拉闊音樂會》，Bryan更與鄧媽媽一同入場並肩而坐、自然交流的融洽畫面，更讓外界看好二人關係有望更進一步。

鄧麗欣與林峯、張繼聰近日於亞博舉行《拉闊音樂會》。（圖源：商台）

鄧麗欣與林峯、張繼聰近日於亞博舉行《拉闊音樂會》。（圖源：商台）

鄧麗欣與林峯、張繼聰近日於亞博舉行《拉闊音樂會》。（圖源：商台）

鄧麗欣的台灣男友Bryan也專程前來為她打氣。（Viu One影片截圖）

傍實未來外母融洽睇騷。（Viu One影片截圖）

鄧麗欣曾分享與男友合照，但未有公開男方樣貌。（IG@stboo）

男友高大靚仔真身曝光

Bryan外形高大魁梧、皮膚白皙，有幾分韓星味道。演出前還細心為鄧麗欣好友Miki遞上瓶裝水，盡顯紳士風度。每當鄧麗欣上台表演，他都會立刻舉起手機專注拍攝，更曾除下口罩和唱，化身頭號粉絲，全程記錄女友的舞台風采。到鄧麗欣、林峯與張繼聰一同跳唱《心急人上》時，全場氣氛熱烈，不少觀眾都跟隨音樂起舞，而Bryan與鄧媽媽也站起來，Bryan更一邊隨節奏擺動身體，一邊拿手機拍攝，相當陶醉。

演唱會結束後，鄧麗欣在後台受訪時難掩喜悅，透露接下來將赴澳門繼續開唱，更甜蜜笑言男友一定會跟著去。她笑稱這次交給Bryan一個「專屬任務」，就是幫忙照顧媽媽和朋友，同時要負責拍攝。得知男友順利完成任務後，她表示十分滿意，言語之間幸福洋溢，藏不住恩愛。

（IG@stboo）

（IG@stboo）

（IG@stboo）

轉載自晴報