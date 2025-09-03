歡迎回來

名人健康丨前TVB何遠東演盡經典配角：疫情減重30磅、離巢7個月IG近況
健康Tips

名人健康丨前TVB何遠東演盡經典配角：疫情減重30磅、離巢7個月IG近況

健康解「迷」
健康解「迷」

　　曾於2014年無綫台慶上扮棋、現年40歲的何遠東，自2008年加入TVB，為不少劇集擔任配角，不過效力16年後，他於今年初卻宣布正式與TVB結束賓主關係。而離巢至今7個多月，何遠東近日便於IG分享最新去向及「工作照」，只見相比入行時圓潤身形，現在的他瘦了不少。

 

　　離巢7個多月的何遠東近日於IG發文分享近況，原來是香港演藝學院舊生的他，返回母校為一班小朋友擔任戲劇導師。

 

　　2000年我是一名參與學生，2025年我是大家的戲劇導師，此種微妙的關係好beautiful，我相信戲劇的力量，真善美團結齊心就事成，希望同學們記得我們自己定義的『KPI』，KIDS  PLEASURE  I，還有 要記得…我們一齊觀賞大自然的震撼，連場暴雨都阻擋唔到大家回來創作排練……

 

　　眼見現在戲劇界經營困難，何遠東又感嘆指：

 

　　看到各大劇團都進行結業演出，導師們努力薪火相傳，努力維繫著戲劇與新一代，感動感恩，我們繼續努力吧！

 

名人健康丨前TVB綠葉王何遠東消失幕前近一年暴瘦　新去向曝光：微妙的關係

何遠東自2008年加入TVB，曾於2014年台慶上扮棋，令觀眾印象甚深。

 

名人健康丨前TVB綠葉王何遠東消失幕前近一年暴瘦　新去向曝光：微妙的關係

何遠東加入TVB後，曾為不少劇集擔任配角。

 

名人健康丨前TVB綠葉王何遠東消失幕前近一年暴瘦　新去向曝光：微妙的關係

何遠東加入TVB後，曾為不少劇集擔任配角。

 

名人健康丨前TVB綠葉王何遠東消失幕前近一年暴瘦　新去向曝光：微妙的關係

何遠東加入TVB後，曾為不少劇集擔任配角。

 

名人健康丨前TVB綠葉王何遠東消失幕前近一年暴瘦　新去向曝光：微妙的關係

何遠東加入TVB後，曾為不少劇集擔任配角。

 

名人健康丨前TVB綠葉王何遠東消失幕前近一年暴瘦　新去向曝光：微妙的關係

何遠東於今年初卻宣布正式與TVB結束賓主關係。

 

名人健康丨前TVB綠葉王何遠東消失幕前近一年暴瘦　新去向曝光：微妙的關係

何遠東近日便於IG分享最新去向及「工作照」，只見相比入行時圓潤身型，現在的他瘦了不少。

 

名人健康丨前TVB綠葉王何遠東消失幕前近一年暴瘦　新去向曝光：微妙的關係

何遠東現時為一班小朋友擔任戲劇導師。

 

名人健康丨前TVB綠葉王何遠東消失幕前近一年暴瘦　新去向曝光：微妙的關係

何遠東又分享他2000年的戲劇證書。

 

 

　　除此之外，何遠東又分享了多張照片，除了他與一班小朋友的合照，以及上堂時的照片，又有他2000年的戲劇證書。

何遠東自2008年在香港演藝學院畢業後，獲邀加入TVB，之後曾於不少電視劇擔任配角，包括《衝呀！瘦薪兵團》、《老表，你好hea！》、《降魔的》及《心理追兇》等。何遠東曾自嘲是一名工人姐姐，無論公司說甚麼自己都會全盤答應，但最後卻不能融入「屋企」。他更笑言自己入行多年甚麼都嘗試過，最後連「雪櫃」都試埋，是一個完整的經歷。

 

名人健康丨前TVB綠葉王何遠東消失幕前近一年暴瘦　新去向曝光：微妙的關係

2020年8月，何遠東在疫情期間靠家中踩健身單車，成功於三個月時間甩肉30磅，至今更由高峰減下了50磅，效果驚人。

 

名人健康丨前TVB綠葉王何遠東消失幕前近一年暴瘦　新去向曝光：微妙的關係

2020年8月，何遠東在疫情期間靠家中踩健身單車，成功於三個月時間甩肉30磅，至今更由高峰減下了50磅，效果驚人。

 

因1事暴瘦

 

　　由於身形肥胖，因此入行以來，何遠東又有「肥東」之稱，高峰時，其體重曾經高達250磅，令健康亮紅燈，腸內曾患有腫瘤，需接受切除手術。自此，何遠東決心減肥，2020年8月，何遠東在疫情期間靠家中踩健身單車，成功於三個月時間甩肉30磅，至今更由高峰減下了50磅，效果驚人。

 

香港好去處