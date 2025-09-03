名人健康丨前TVB何遠東演盡經典配角：疫情減重30磅、離巢7個月IG近況

曾於2014年無綫台慶上扮棋、現年40歲的何遠東，自2008年加入TVB，為不少劇集擔任配角，不過效力16年後，他於今年初卻宣布正式與TVB結束賓主關係。而離巢至今7個多月，何遠東近日便於IG分享最新去向及「工作照」，只見相比入行時圓潤身形，現在的他瘦了不少。

離巢7個多月的何遠東近日於IG發文分享近況，原來是香港演藝學院舊生的他，返回母校為一班小朋友擔任戲劇導師。

2000年我是一名參與學生，2025年我是大家的戲劇導師，此種微妙的關係好beautiful，我相信戲劇的力量，真善美團結齊心就事成，希望同學們記得我們自己定義的『KPI』，KIDS PLEASURE I，還有 要記得…我們一齊觀賞大自然的震撼，連場暴雨都阻擋唔到大家回來創作排練……

眼見現在戲劇界經營困難，何遠東又感嘆指：

看到各大劇團都進行結業演出，導師們努力薪火相傳，努力維繫著戲劇與新一代，感動感恩，我們繼續努力吧！

何遠東自2008年加入TVB，曾於2014年台慶上扮棋，令觀眾印象甚深。

何遠東加入TVB後，曾為不少劇集擔任配角。

何遠東加入TVB後，曾為不少劇集擔任配角。

何遠東加入TVB後，曾為不少劇集擔任配角。

何遠東加入TVB後，曾為不少劇集擔任配角。

何遠東於今年初卻宣布正式與TVB結束賓主關係。

何遠東近日便於IG分享最新去向及「工作照」，只見相比入行時圓潤身型，現在的他瘦了不少。

何遠東現時為一班小朋友擔任戲劇導師。

何遠東又分享他2000年的戲劇證書。

除此之外，何遠東又分享了多張照片，除了他與一班小朋友的合照，以及上堂時的照片，又有他2000年的戲劇證書。

何遠東自2008年在香港演藝學院畢業後，獲邀加入TVB，之後曾於不少電視劇擔任配角，包括《衝呀！瘦薪兵團》、《老表，你好hea！》、《降魔的》及《心理追兇》等。何遠東曾自嘲是一名工人姐姐，無論公司說甚麼自己都會全盤答應，但最後卻不能融入「屋企」。他更笑言自己入行多年甚麼都嘗試過，最後連「雪櫃」都試埋，是一個完整的經歷。

2020年8月，何遠東在疫情期間靠家中踩健身單車，成功於三個月時間甩肉30磅，至今更由高峰減下了50磅，效果驚人。

2020年8月，何遠東在疫情期間靠家中踩健身單車，成功於三個月時間甩肉30磅，至今更由高峰減下了50磅，效果驚人。

因1事暴瘦

由於身形肥胖，因此入行以來，何遠東又有「肥東」之稱，高峰時，其體重曾經高達250磅，令健康亮紅燈，腸內曾患有腫瘤，需接受切除手術。自此，何遠東決心減肥，2020年8月，何遠東在疫情期間靠家中踩健身單車，成功於三個月時間甩肉30磅，至今更由高峰減下了50磅，效果驚人。