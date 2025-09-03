名人健康｜張學友巡唱東莞站演出途中突然宣布終止，哽咽聲沙：唔知點收科

「歌神」張學友近年為「張學友60+巡迴演唱會」四處巡迴演出，日前在東莞進行演出，他於8月31日演出中途突然宣布終止演唱會，稱抱病聲帶出事，哽咽致歉「我唱唔到。」

張學友突然宣布終止演唱會

張學友東莞站演唱會原定於今年6月6日至8日連開3場，但因有兩天與內地高考撞期，再加上附近有考場，故日前遭到部分市民投訴，結果主辦單位宣布演唱會改為8月29日至31日舉行。前晚舉行尾場，張學友演出中途，突然在台上宣布要終止演唱會：

大家見到開始時，我已經好難控制到把聲，大家知我做咗40年，要我做一個自己冇辦法100%掌握嘅演唱會，我過唔到自己嗰關。今次我揀嘅歌並唔係容易唱，但冇把握可以完成今晚嘅演出，我知對我所有老師、20多位Dancers唔公平，我覺得非常抱歉，我要喺呢度終止個演唱會！

張學友東莞演唱會演出中途突宣布終止。(Facebook專頁 fan of Jacky Cheung - 張學友)

(網上圖片)

對於張學友突然宣布要終止演唱會，張學友稱，「我好憎恨自己取消個演唱會，今次仲係二次，上一次唔關我事，我今次係好想唱，但唱唔到。」他哽咽地說：「我會繼續努力，其實唔知點收科，我轉頭行咗入去，跟住大家散，係咪咁樣？我應唔應該繼續做落去呢？而家係跳到舞，無問題，仲做到一字馬（即場做給觀眾睇），一字馬係冇問題，仲係非常之好身手。」

他稱，「但我無把握唱，而家聲沙沙，相信大家都知我好鍾意唱歌，鍾意到發癲！」見觀眾不斷歡呼和鼓勵，學友就再建議：「大家都睇咗半場，如果大家退飛係無問題，係咪先？不如咁，我繼續唱，唱到我唱唔到為止，好無？我真係好想繼續做落去，相信無人比我更加想繼續做落去。」完騷後張學友戴住口罩向歌迷揮手致意，之後返港休息，希望之後以更佳的狀態示人。

張學友去年6月在台北小巨蛋展開第4場《張學友60+巡迴演唱會》，不料卻在開演前4小時臨時宣布停辦，引來粉絲一片譁然，他透露自己感染RSV（呼吸道合胞病毒），導致他鼻塞、喉嚨痛、無法正常發聲，確定今晚無法演出，他和一批粉絲都難掩失望情緒：「在此跟大家説一聲對不起！」主辦隨即也宣布之後3場次均停辦。

張學友吃素30年 體力維持巔峰狀態

現年63歲張學友今年3月將會在台北小巨蛋開演唱會，一連開9場騷仍面不改容，保持到最Fit狀態。箇中原因在於他30年來一個茹素的習慣。據了解，張學友信佛，是一位虔誠的素食者，自1996年婚後到現在，為了家庭一直堅持吃素。長期的素食習慣，配合恆常運動的好習慣，也為他帶來不少健康上的益處。

台灣資深醫藥記者梁惠雯在當地健康節目《健康2.0》曾經點評張學友長年茹素的習慣，指出吃素對於身體有很多好處。她引述張學友曾透露自己茹素後做運動，就算大汗淋漓都不會臭，皮膚都變好，所以多年來堅持茹素。

不少素食者外表看起來比起真實年齡都要年輕，家醫科醫生陳欣湄認為，多補充蔬果植化素能夠幫助抗氧化，建議抗老要從34歲開始。她指出人一生會有3個不同時段開始衰老，以下3個時段要格外注意，適當補充營養素能夠延緩衰老：

34歲：DNA修復力和免疫力開始衰退

60歲：細胞能量產生，消耗速度變慢

78歲：免疫系統、代謝快速衰退

6種常見初老症狀+對應營養補充

年過30歲，不少人會覺得體力、記憶力、生理質素等大不如前。台灣營養師高敏敏在Facebook專頁指，其實踏入30歲後就容易出現「初老症」，除了體力明顯下降，記憶力也會逐漸衰退，身體代謝能力降低，常感腰痠背痛。因此，高敏敏針對6種常見初老症狀，分享對應營養素補充，透過從飲食中攝取有助預防及改善「初老症」。

1.記憶衰退

補充卵磷脂及魚油

2.排便不順

補充纖維、好油脂和水分

3.免疫下降

補充優質蛋白質、鋅和植化素

4.關節不順

補充魚油和葡萄糖胺

5.腰痠背痛

補充鈣質、鎂和維他命D

6.代謝變差

補充維他命B群、維他命C、多喝水

資料來源：高敏敏 營養師

衰老元兇｜10大抗衰老食物

日本東京都健康長壽醫療中心是專門針對高齡人士維持健康、延緩老化及預防老人病的機構，旗下的研究所開發了「食物攝取多樣性評分表」（DVS），協助長者記錄各類食物的進食頻率，以及飲食是否均衡。

當中列出10類有助抗衰老的食物如下：

肉類

魚類

蛋類

大豆及大豆製品

牛奶

黃綠色蔬菜

海藻類

薯類

水果

油脂類

資料來源：日本東京都健康長壽醫療中心