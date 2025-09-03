開學=生病季？病毒來襲怎麼辦？自我察檢視免疫力失調！中醫教你5招養正氣、強免疫

近期除了基孔肯雅熱個案殺入香港外，本地的呼吸道合胞病毒（RSV）感染個案亦不斷上升！衞生署數據顯示，近期本港的RSV感染數字不斷上升，而流感活躍程度最近亦連升兩周。有研究顯示，感染RSV後，感染流感的機率可增加逾2倍，同時感染此兩種病，出現重症的風險更會高出逾1倍。有醫生預計，未來RSV個案有機會與流感高峰重疊，增加「雙病毒感染」的機會！

踏入九月開學季，家長們如臨大敵，子女準備開學、天氣時冷時熱，這段時間特別容易「中招」，大人小朋友都會因免疫力下降而增加感染機會！要在這個高風險時期守住健康，最有效的方法要增強免疫力，為自己和家人建立一道強而有力的防禦牆。

呼吸道合胞病毒 （RSV） VS 流感 （Influenza）

雖然兩者病毒的症狀很相似，例如發燒、咳嗽、鼻塞或流鼻水、喉嚨痛、疲勞等，它們之間存在顯著差異：

潛服期及痊癒期：

呼吸系統合胞病毒比流感較長，潛服期可高達1-10天，而痊癒期需7-14天（高危者可能更長）；流感的潛服期只有1-4天，而痊癒期需2-7天（疲勞及咳嗽者可能更長）。

傳染力：

呼吸系統合胞病毒的傳染力比流感更高，尤其在幼稚園、學校等人流密集的地方更容易快速傳播。

併發症風險：

呼吸系統合胞病毒更容易影響下呼吸道，如引發支氣管炎或肺炎等嚴重併發症，而普通流感通常只局限於上呼吸道感染。

死亡率：

呼吸系統合胞病毒的死亡率明顯高於流感，尤其對高危人群如嬰幼兒和老年人來說，風險不容忽視。

自我察檢視免疫力失調？

我們可以從以下幾個方向來自我觀察及檢測：

慢性疲勞：足夠的睡眠和休息都無法令精神復原，是免疫失調的常見警號

頻繁感冒：成年人每年感冒2-3次，可能表示身體的免疫防禦能力下降

腸胃問題：經常出現腹瀉、腹痛、腹脹和便秘等腸胃不適，可能與腸道免疫系統失衡有關

新陳代謝速度較慢：傷口容易感染或癒合能力緩慢，身體的免疫防禦下降

過敏反應：過度頻繁的打噴嚏、流鼻水、皮膚痕癢等過敏症狀，可能是免疫系統過度反應的表現

「正氣存內，邪不可干」才能提升免疫力

中醫理論提及的「正氣」即為現代醫學的抵抗力及免疫力，亦即身體的防禦系統。「臟腑之本氣，則為正氣；外來寒熱之氣，則為邪氣，正氣旺則邪氣自退也。」、「正氣存内，邪不可干」，人體正氣充足才能維持身體機能正常運作，調養五臟（心、肝、脾、肺、腎）以抵禦外來的邪氣。反之，氣血不足或氣滯，血瘀則會降低免疫功能，容易導致身體處於容易感染或增加疾病風險。

中醫5招養正氣、強免疫方法

1. 調理五臟，提升元氣

五臟（心、肝、脾、肺、腎）是人體內部的主要器官，也是中醫免疫力養生的核心。中醫說：「先養脾胃，再養肺！」日常可多服用有益的食材，護肝如菠菜、奇異果、青椒等；護心如番茄、紅棗、胡蘿蔔等；養脾胃如南瓜、番薯、香蕉等；滋肺如山藥、蓮藕、百合等；護腎如黑芝麻、香菇、紫菜等。另外需注意避免過度食用生冷食物，以免損傷脾胃，減弱免疫力。

2. 穴位按摩，調節免疫

穴位按摩可以刺激經絡運行，增強免疫力。每天按壓以下穴位5-10分鐘，可以幫助提升免疫力：

足三里穴：膝蓋下三指寬處，可健脾益氣，提升免疫力

合谷穴：手背拇指與食指交會處，可舒解壓力，調節免疫功能

關元穴：肚臍下方四指寬處，補氣培元，強化體質

3. 運動養生，增強抵抗力

適度的運動不僅能促進氣血循環，還能提升免疫細胞的活性。中醫推崇柔和的運動方式，如太極拳、慢跑等，建議每天進行30分鐘的帶氧運動，配合規律作息，免疫力自然提升。

4. 中藥調理，固本培元

透過專業中醫師處方的中藥，調理身體，能更有效地提升免疫力。以下是常見的幫助提升免疫力的中藥材：

黃芪

黃芪被譽為「小人參」，是溫和的補氣佳品，能補氣益血，增強抵抗力，有調節免疫功能、強心等藥理作用，臨床證實常應用在體虛多汗、慢性支氣管炎、久病氣虛的高血壓人士。

冬蟲夏草

冬蟲夏草又稱「冬蟲草」，是一種珍貴的中藥材和滋補品。《本草從新》記載冬蟲夏草「甘平、補肺益腎、止血化痰」，補肺同時亦能益腎，可以調理諸如虛勞咳嗽、自汗盜汗、腰膝痠痛等症，還能調節人體免疫系統機能。此外，冬蟲夏草還具有補虛損、益精氣、化痰之功效。不單藥性平和，營養價值豐富，更是補而不燥，不同體質及年紀也可安心服用。

靈芝





靈芝是一種多孔菌科真菌，自古貴為上藥之冠，可「扶正祛邪」（「正」指體質，「邪」指疾病）。藥學著作《神農本草經》將靈芝列為上品；明代李時珍《本草綱目》更將之喻為「仙草」，具保健治病之珍貴用途。千百年來傳統醫學經驗證明，多食及久服不但不傷身，更能使人體的「自療能力」維持在最佳狀態，達至滋補養生。有中醫理論及臨床證實，赤芝具備多重健康療效，如：提升抗病能力、增強心血管系統功能、對抗三高、養心安神、改善脾胃、調理體質等。

5. 充足睡眠，恢復正氣

良好的睡眠質素是免疫系統修復的關鍵。中醫認為，充足的休息有助於保持體內的陰陽平衡，從而提升免疫力。中醫推薦養生食材如靈芝、蟲草等，有助於改善睡眠質量，抗疲勞、增活力。

每日一小步 築起強大健康防線

中醫常言道「預防勝於治療」，提升免疫力需要從飲食、運動、睡眠到心理的全方位調理。當病毒來襲時，與其被動的防禦，不如主動預先增強體質。遵循上述提升免疫力秘訣，從內而外提升健康，打造堅固的免疫屏障，守護您與家人的健康！