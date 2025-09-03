消委會測試60款洗頭水：7款成分不佳可致皮膚炎，一文看清16款安全之選

洗頭水揀啱成分好重要！消委會曾測試市面上60款洗頭水，發現當中7成樣本成分不佳，含有致敏物、重金屬或污染物，使用後有機會引致皮膚炎。

消委會在第490期《選擇月刊》測試市面上60款洗頭水，包括39款標榜適合一般人士使用、3款標榜適合女性使用、7款標榜適合男性使用，以及1款標榜適合脫髮人士使用的產品。

結果顯示，雖然全部樣本沒有檢出禁用激素、任何微生物或致病菌，衞生情況理想，但有44款樣本成分不佳。其中包括有38款檢測出二噁烷，含量由1.1ppm至24ppm不等；有12款含有可致敏防腐劑MIT及/或CMIT，使用後或會對皮膚產生刺激，造成敏感、痕癢、出紅疹等徵狀，引致皮膚炎。另有1款含游離甲醛，檢出量為0.03%，但符合內地和歐盟的規定，並由於檢出濃度未有超過0.05%，毋須在標籤上標示含有甲醛。

洗頭水含防腐劑/甲醛可致皮膚炎

消委會引述皮膚科專科醫生陳厚毅指，由於洗髮水接觸皮膚的時間甚短，出現嚴重過敏反應機會不大。不過，防腐劑「甲基異塞唑晽酮」（MIT）或「甲基氯異塞唑晽酮」（CMIT）可引致皮膚痕癢、出紅疹，嚴重時可引致敏感性接觸性皮膚炎。使用部位如有傷口，選用的產品又含有MIT或CMIT，可能引起不適反應的機會較高。醫生提醒，有脫髮問題人士，在選購洗髮水時更要留意產品的成分。

另外，針對有洗頭水樣本檢測出二噁烷，消委會解釋，短時間接觸低濃度二噁烷氣霧，會對皮膚、眼部和呼吸系統造成刺激。由於二噁烷屬於揮發性物質，一般情況下只要徹底沖洗就不會對健康造成威脅，但仍建議可免則免，並可考慮選用不含二噁烷或含量較低的產品。

至於游離甲醛（freeformaldehyde），有研究指化妝品中游離甲醛含量如達到200至300ppm（0.02%至0.03%），即使是短期使用，正常皮膚亦有可能引致皮膚炎（dermatitis）。消委會提醒，皮膚有傷口及容易過敏人士，即使接觸微量遊離甲醛，都有機會引致皮膚出現不適反應，如敏感性接觸性皮膚炎、痕癢、出紅疹等。

還有部分含矽化合物（silicones）的洗頭水，聲稱可吸附在頭髮表面，填補髮絲表面角質層，提供順滑的觸感和光澤感。但消委會表示，大部分只有短暫效果，並不可能真正修復受損髮絲。部分標示「防斷髮」、「防掉髮」或「減少頭髮脫落」的洗頭水，其實是指預防因梳理而導致的斷髮或掉髮，未必能根源改善脫髮問題。

16款成分安全洗頭水推薦名單

雖然有44款洗頭水樣本成分不佳，但消委會亦評選出16款不含上述物質（部分仍可能含可致敏香料成分）的安全之選。推薦名單如下：

1. AVALON ORGANICS 強根健髮維B生物素有機洗髮露 414ml $108

2. 位元堂中藥防掉髮洗髮露（強韌配方）750ml $78

3. DRUIDE 有機溫和洗髮露 250ml $112

4. Less Is More by brandhuber & trummer Aloe Mint Volume Shampoo-Vitalize, Strengthen, Purify 200ml $260

5. PHYTO Paris PHYTOPROGENIUM Ultra-gentle Intelligent Shampoo 200ml $220

6. John Masters Organics Lavender Rosemary Shampoo For Normal Hair 236ml $220

7. Moist Diane 森林系柔潤洗髮露（無矽）480ml $99

8. 蒂沐蝶深層純淨洗髮精 500g $80

9. 50惠清爽型豐盈洗髮露 400ml $110

10. MARO 髮起立防脫洗頭水（無矽配方）480ml $$99

11. Kao SUCCESS 深層清潔洗髮露 380ml $70

12. 新髮現活髮系列洗頭水 250ml $98

13. 施巴活髮洗髮露 400ml $112

14. AVEDA invati 頭皮淨化洗髮水 200ml $310

15. 維特健靈維新烏絲防脫洗髮露 250ml $169

16. 滋源生薑強根健髮洗頭水 535ml $131

消委會建議，消費者應按個人頭皮情況、膚質及髮質選用洗髮產品，並細閱產品成分資料。如用後皮膚有異常反應，應立即停用產品，有需要時要盡快求醫。

消委會13款滿分去屑洗頭水

消委會亦曾檢視過市面25款日常洗護的去屑洗頭水樣本，參考歐盟《化妝品條例》相關要求，進行去屑活性成分和化學安全測試。樣本每瓶容量由125毫升至1,000毫升，售價由約$50至$430。結果顯示，有4款樣本被檢出歐盟禁用的去屑成分吡硫鎓鋅（ZPT）；有逾9成樣本檢出香料致敏物，當中2款更檢出歐盟禁用的香料致敏物質，長時間使用恐增加皮膚出現刺激或過敏風險。

而在25款樣本中，有13款獲得總評5星滿分，為安全之選。推薦給大家在選購去屑洗頭水時參考：



（排名不分先後）

1. KLORANE 高良薑去頭皮屑洗髮水

售價：$245

聲稱來源地：法國

去屑成分：5*

香料致敏物：5*

總評：5*

2. 施巴 去屑洗髮露

售價：$224

聲稱來源地：德國

去屑成分：5*

香料致敏物：5*

總評：5*

3. BIODERMA 淨化頭皮護理洗髮乳

售價：$198

聲稱來源地：法國

去屑成分：5*

香料致敏物：5*

總評：5*

4. 巴黎歐萊雅 L'ORÉAL PARiS 茶樹植萃去屑淨油洗髮露（適合油性頭皮）

售價：$69

聲稱來源地：中國

去屑成分：5*

香料致敏物：4*

總評：5*

5. 沙宣 VIDAL SASSOON 保濕去屑洗髮乳

售價：$70

聲稱來源地：中國

去屑成分：5*

香料致敏物：4*

總評：5*

6. 萬寧 ECO-GARDEN 生薑茶樹去屑洗髮乳

售價：$57

聲稱來源地：泰國

去屑成分：5*

香料致敏物：4.5*

總評：5*

7. KUNDAL 全效抗屑洗髮乳（蘋果綠茶香）

售價：$98

聲稱來源地：韓國

去屑成分：5*

香料致敏物：5*

總評：5*

8. 麗仕 LUX 柔亮去屑止癢洗髮乳

售價：$50

聲稱來源地：中國

去屑成分：5*

香料致敏物：4*

總評：5*

9. 多芬 Dove 洗髮乳（去屑護理）

售價：$60

聲稱來源地：泰國

去屑成分：5*

香料致敏物：4*

總評：5*

10. DR ZERO 止癢去屑防脫女士洗髮水

售價：$168

聲稱來源地：日本

去屑成分：5*

香料致敏物：4.5*

總評：5*

11. MARO 頭皮髮根深層潔淨防脫洗頭水

售價：$168

聲稱來源地：日本

去屑成分：5*

香料致敏物：4*

總評：5*

12. 呂 RYO 韓蔘滋養防脫髮洗髮液（去屑止癢適用）

售價：$100

聲稱來源地：韓國

去屑成分：5*

香料致敏物：4*

總評：5*

13. 潘婷 Pantene 乳液修護去屑洗髮乳

售價：$63

聲稱來源地：中國

去屑成分：5*

香料致敏物：4*

總評：5*

資料來源：消委會

《LDK》22款A級或以上洗頭水推薦

除本港消委會推薦，日本家品雜誌《LDK the Beauty》早前對市面上51款熱門洗髮產品進行評測比較，評選出22款A級或以上高分洗頭水，成分溫和同時清潔力佳，使用感良好：

等級A

LpLp Thalasso Care The Shampoo

洗髮完成效果：4

成分：5

可用性：3

大約售價：$210

綜合評價：4

now&than scalp Hair Shampoo

洗髮完成效果：3

成分：5

可用性：4

大約售價：$128

綜合評價：4

Sleek by Sarasalon 夜間護理精華洗頭水

洗髮完成效果：3

成分：5

可用性：4

大約售價：$93

綜合評價：4

BOTTLE WORKS Moroccan Beauty 水潤修復洗頭水

洗髮完成效果：3.5

成分：5

可用性：4

大約售價：$81

綜合評價：4

ReFa Milk Protein Shampoo

洗髮完成效果：4

成分：5

可用性：3

大約售價：$104

綜合評價：4

It’s Damage Repair Bonding Care Shampoo

洗髮完成效果：3.5

成分：5

可用性：4

大約售價：$98

綜合評價：4

SGNI 滲透亮澤洗頭水

洗髮完成效果：3

成分：5

可用性：5

大約售價：$79

綜合評價：4

my Boosters KERATIN SHAMPOO

洗髮完成效果：3.5

成分：5

可用性：4

大約售價：$81

綜合評價：4

plus eau Lypo Air Shampoo

洗髮完成效果：3.5

成分：5

可用性：4

大約售價：$90

綜合評價：4

posup shampoo

洗髮完成效果：4

成分：5

可用性：3.5

大約售價：$194

綜合評價：4.13

FARJUA SHAMPOO CONCENTRATE

洗髮完成效果：4

成分：5

可用性：3.5

大約售價：$305

綜合評價：4.13

Eluxe Sparkling Organic Spa Shampoo

洗髮完成效果：3.5

成分：5

可用性：4.5

大約售價：$298

綜合評價：4.13

TAYA Moist & Color SHAMPOO

洗髮完成效果：4

成分：4

可用性：4.5

大約售價：$116

綜合評價：4.13

Wonjungyo Repair Shampoo

洗髮完成效果：4

成分：5

可用性：3.5

大約售價：$7

綜合評價：4.13

SINN PURETE Mindful Shampoo (LOVE UNLOCK)

洗髮完成效果：4

成分：5

可用性：3.5

大約售價：$190

綜合評價：4.17

HONEYQUE Rich Gloss HONEY+COLLAGEN Shampoo

洗髮完成效果：3.5

成分：5

可用性：4

大約售價：$83

綜合評價：4.17

KAO花王 melt Moist Shampoo

洗髮完成效果：3

成分：5

可用性：4.5

大約售價：$93

綜合評價：4.17

Kosé BIOLISS pure retouch SILKY STRAIGHT SHAMPOO

洗髮完成效果：4

成分：4.5

可用性：4.5

大約售價：$39

綜合評價：4.25

MIKIMOTO Moonpearl moisture hair shampoo

洗髮完成效果：4

成分：5

可用性：4

大約售價：$124

綜合評價：4.25

by one sii Shampoo

洗髮完成效果：3.5

成分：5

可用性：4.5

大約售價：$147

綜合評價：4.33

Diane Perfect Beauty Extra Night Repair Relax Shampoo

洗髮完成效果：4

成分：5

可用性：4.4

大約售價：$113

綜合評價：4.38

Drama for Hair 髪にドラマを

洗髮完成效果：5

成分：5

可用性：4.5

大約售價：$274

綜合評價：4.88

資料來源：《LDK the Beauty》

轉載自晴報