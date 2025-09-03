消委會測試60款洗頭水：7款成分不佳可致皮膚炎，一文看清16款安全之選
洗頭水揀啱成分好重要！消委會曾測試市面上60款洗頭水，發現當中7成樣本成分不佳，含有致敏物、重金屬或污染物，使用後有機會引致皮膚炎。
消委會在第490期《選擇月刊》測試市面上60款洗頭水，包括39款標榜適合一般人士使用、3款標榜適合女性使用、7款標榜適合男性使用，以及1款標榜適合脫髮人士使用的產品。
結果顯示，雖然全部樣本沒有檢出禁用激素、任何微生物或致病菌，衞生情況理想，但有44款樣本成分不佳。其中包括有38款檢測出二噁烷，含量由1.1ppm至24ppm不等；有12款含有可致敏防腐劑MIT及/或CMIT，使用後或會對皮膚產生刺激，造成敏感、痕癢、出紅疹等徵狀，引致皮膚炎。另有1款含游離甲醛，檢出量為0.03%，但符合內地和歐盟的規定，並由於檢出濃度未有超過0.05%，毋須在標籤上標示含有甲醛。
洗頭水含防腐劑/甲醛可致皮膚炎
消委會引述皮膚科專科醫生陳厚毅指，由於洗髮水接觸皮膚的時間甚短，出現嚴重過敏反應機會不大。不過，防腐劑「甲基異塞唑晽酮」（MIT）或「甲基氯異塞唑晽酮」（CMIT）可引致皮膚痕癢、出紅疹，嚴重時可引致敏感性接觸性皮膚炎。使用部位如有傷口，選用的產品又含有MIT或CMIT，可能引起不適反應的機會較高。醫生提醒，有脫髮問題人士，在選購洗髮水時更要留意產品的成分。
另外，針對有洗頭水樣本檢測出二噁烷，消委會解釋，短時間接觸低濃度二噁烷氣霧，會對皮膚、眼部和呼吸系統造成刺激。由於二噁烷屬於揮發性物質，一般情況下只要徹底沖洗就不會對健康造成威脅，但仍建議可免則免，並可考慮選用不含二噁烷或含量較低的產品。
至於游離甲醛（freeformaldehyde），有研究指化妝品中游離甲醛含量如達到200至300ppm（0.02%至0.03%），即使是短期使用，正常皮膚亦有可能引致皮膚炎（dermatitis）。消委會提醒，皮膚有傷口及容易過敏人士，即使接觸微量遊離甲醛，都有機會引致皮膚出現不適反應，如敏感性接觸性皮膚炎、痕癢、出紅疹等。
還有部分含矽化合物（silicones）的洗頭水，聲稱可吸附在頭髮表面，填補髮絲表面角質層，提供順滑的觸感和光澤感。但消委會表示，大部分只有短暫效果，並不可能真正修復受損髮絲。部分標示「防斷髮」、「防掉髮」或「減少頭髮脫落」的洗頭水，其實是指預防因梳理而導致的斷髮或掉髮，未必能根源改善脫髮問題。
16款成分安全洗頭水推薦名單
雖然有44款洗頭水樣本成分不佳，但消委會亦評選出16款不含上述物質（部分仍可能含可致敏香料成分）的安全之選。推薦名單如下：
1. AVALON ORGANICS 強根健髮維B生物素有機洗髮露 414ml $108
2. 位元堂中藥防掉髮洗髮露（強韌配方）750ml $78
3. DRUIDE 有機溫和洗髮露 250ml $112
4. Less Is More by brandhuber & trummer Aloe Mint Volume Shampoo-Vitalize, Strengthen, Purify 200ml $260
5. PHYTO Paris PHYTOPROGENIUM Ultra-gentle Intelligent Shampoo 200ml $220
6. John Masters Organics Lavender Rosemary Shampoo For Normal Hair 236ml $220
7. Moist Diane 森林系柔潤洗髮露（無矽）480ml $99
8. 蒂沐蝶深層純淨洗髮精 500g $80
9. 50惠清爽型豐盈洗髮露 400ml $110
10. MARO 髮起立防脫洗頭水（無矽配方）480ml $$99
11. Kao SUCCESS 深層清潔洗髮露 380ml $70
12. 新髮現活髮系列洗頭水 250ml $98
13. 施巴活髮洗髮露 400ml $112
14. AVEDA invati 頭皮淨化洗髮水 200ml $310
15. 維特健靈維新烏絲防脫洗髮露 250ml $169
16. 滋源生薑強根健髮洗頭水 535ml $131
消委會建議，消費者應按個人頭皮情況、膚質及髮質選用洗髮產品，並細閱產品成分資料。如用後皮膚有異常反應，應立即停用產品，有需要時要盡快求醫。
消委會13款滿分去屑洗頭水
消委會亦曾檢視過市面25款日常洗護的去屑洗頭水樣本，參考歐盟《化妝品條例》相關要求，進行去屑活性成分和化學安全測試。樣本每瓶容量由125毫升至1,000毫升，售價由約$50至$430。結果顯示，有4款樣本被檢出歐盟禁用的去屑成分吡硫鎓鋅（ZPT）；有逾9成樣本檢出香料致敏物，當中2款更檢出歐盟禁用的香料致敏物質，長時間使用恐增加皮膚出現刺激或過敏風險。
而在25款樣本中，有13款獲得總評5星滿分，為安全之選。推薦給大家在選購去屑洗頭水時參考：
（排名不分先後）
1. KLORANE 高良薑去頭皮屑洗髮水
售價：$245
聲稱來源地：法國
去屑成分：5*
香料致敏物：5*
總評：5*
2. 施巴 去屑洗髮露
售價：$224
聲稱來源地：德國
去屑成分：5*
香料致敏物：5*
總評：5*
3. BIODERMA 淨化頭皮護理洗髮乳
售價：$198
聲稱來源地：法國
去屑成分：5*
香料致敏物：5*
總評：5*
4. 巴黎歐萊雅 L'ORÉAL PARiS 茶樹植萃去屑淨油洗髮露（適合油性頭皮）
售價：$69
聲稱來源地：中國
去屑成分：5*
香料致敏物：4*
總評：5*
5. 沙宣 VIDAL SASSOON 保濕去屑洗髮乳
售價：$70
聲稱來源地：中國
去屑成分：5*
香料致敏物：4*
總評：5*
6. 萬寧 ECO-GARDEN 生薑茶樹去屑洗髮乳
售價：$57
聲稱來源地：泰國
去屑成分：5*
香料致敏物：4.5*
總評：5*
7. KUNDAL 全效抗屑洗髮乳（蘋果綠茶香）
售價：$98
聲稱來源地：韓國
去屑成分：5*
香料致敏物：5*
總評：5*
8. 麗仕 LUX 柔亮去屑止癢洗髮乳
售價：$50
聲稱來源地：中國
去屑成分：5*
香料致敏物：4*
總評：5*
9. 多芬 Dove 洗髮乳（去屑護理）
售價：$60
聲稱來源地：泰國
去屑成分：5*
香料致敏物：4*
總評：5*
10. DR ZERO 止癢去屑防脫女士洗髮水
售價：$168
聲稱來源地：日本
去屑成分：5*
香料致敏物：4.5*
總評：5*
11. MARO 頭皮髮根深層潔淨防脫洗頭水
售價：$168
聲稱來源地：日本
去屑成分：5*
香料致敏物：4*
總評：5*
12. 呂 RYO 韓蔘滋養防脫髮洗髮液（去屑止癢適用）
售價：$100
聲稱來源地：韓國
去屑成分：5*
香料致敏物：4*
總評：5*
13. 潘婷 Pantene 乳液修護去屑洗髮乳
售價：$63
聲稱來源地：中國
去屑成分：5*
香料致敏物：4*
總評：5*
資料來源：消委會
《LDK》22款A級或以上洗頭水推薦
除本港消委會推薦，日本家品雜誌《LDK the Beauty》早前對市面上51款熱門洗髮產品進行評測比較，評選出22款A級或以上高分洗頭水，成分溫和同時清潔力佳，使用感良好：
等級A
LpLp Thalasso Care The Shampoo
洗髮完成效果：4
成分：5
可用性：3
大約售價：$210
綜合評價：4
now&than scalp Hair Shampoo
洗髮完成效果：3
成分：5
可用性：4
大約售價：$128
綜合評價：4
Sleek by Sarasalon 夜間護理精華洗頭水
洗髮完成效果：3
成分：5
可用性：4
大約售價：$93
綜合評價：4
BOTTLE WORKS Moroccan Beauty 水潤修復洗頭水
洗髮完成效果：3.5
成分：5
可用性：4
大約售價：$81
綜合評價：4
ReFa Milk Protein Shampoo
洗髮完成效果：4
成分：5
可用性：3
大約售價：$104
綜合評價：4
It’s Damage Repair Bonding Care Shampoo
洗髮完成效果：3.5
成分：5
可用性：4
大約售價：$98
綜合評價：4
SGNI 滲透亮澤洗頭水
洗髮完成效果：3
成分：5
可用性：5
大約售價：$79
綜合評價：4
my Boosters KERATIN SHAMPOO
洗髮完成效果：3.5
成分：5
可用性：4
大約售價：$81
綜合評價：4
plus eau Lypo Air Shampoo
洗髮完成效果：3.5
成分：5
可用性：4
大約售價：$90
綜合評價：4
posup shampoo
洗髮完成效果：4
成分：5
可用性：3.5
大約售價：$194
綜合評價：4.13
FARJUA SHAMPOO CONCENTRATE
洗髮完成效果：4
成分：5
可用性：3.5
大約售價：$305
綜合評價：4.13
Eluxe Sparkling Organic Spa Shampoo
洗髮完成效果：3.5
成分：5
可用性：4.5
大約售價：$298
綜合評價：4.13
TAYA Moist & Color SHAMPOO
洗髮完成效果：4
成分：4
可用性：4.5
大約售價：$116
綜合評價：4.13
Wonjungyo Repair Shampoo
洗髮完成效果：4
成分：5
可用性：3.5
大約售價：$7
綜合評價：4.13
SINN PURETE Mindful Shampoo (LOVE UNLOCK)
洗髮完成效果：4
成分：5
可用性：3.5
大約售價：$190
綜合評價：4.17
HONEYQUE Rich Gloss HONEY+COLLAGEN Shampoo
洗髮完成效果：3.5
成分：5
可用性：4
大約售價：$83
綜合評價：4.17
KAO花王 melt Moist Shampoo
洗髮完成效果：3
成分：5
可用性：4.5
大約售價：$93
綜合評價：4.17
Kosé BIOLISS pure retouch SILKY STRAIGHT SHAMPOO
洗髮完成效果：4
成分：4.5
可用性：4.5
大約售價：$39
綜合評價：4.25
MIKIMOTO Moonpearl moisture hair shampoo
洗髮完成效果：4
成分：5
可用性：4
大約售價：$124
綜合評價：4.25
by one sii Shampoo
洗髮完成效果：3.5
成分：5
可用性：4.5
大約售價：$147
綜合評價：4.33
Diane Perfect Beauty Extra Night Repair Relax Shampoo
洗髮完成效果：4
成分：5
可用性：4.4
大約售價：$113
綜合評價：4.38
Drama for Hair 髪にドラマを
洗髮完成效果：5
成分：5
可用性：4.5
大約售價：$274
綜合評價：4.88
資料來源：《LDK the Beauty》