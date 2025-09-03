都市痛症｜軟組織受傷：熱敷、按摩「捽鬆」正確與否？四個階段康復指南，H.A.R.M專業建議，避免惡化

林小姐先在印尼遇上對手，之後在菲律賓的公開賽再遇上同一位對手，兩次都都以手指受傷告終，一勝一負。「我和他的八字一定是不對的，為何每次對賽都會受傷」

林小姐的左手手指，右手拇指在不同日子的賽事中都相繼受傷，而且問題不斷出現。其中的原因就是即場的處理不當。

「每次受傷後，我都有做足保護、貼帶、紥帶，也有『捽鬆』受傷的關節, 令問題快些消失，好讓自己儘快應付同日的另一場賽事。」林小姐說道。

問題就在於在傷後按摩及其他處理不當了。軟組織受傷後，便會依序進入以下四個階段：分別為出血期、發炎期、增生期與重塑期。可參考下圖：



Inflammation（紅色區塊）：發炎期。Proliferation（藍色區塊）：增生期。Remodeling（綠色區塊）：重塑期。

仔細看會發現，出血期只有一刻的時間，當受傷出血後便會立即開始進入發炎期，且必須等待完全止血後，組織才會開始進入增生期。因此受傷後，確保組織快速止血非常重要!! （見以前的音文章）



而發炎期、增生期與重塑期依據不同的時間點，其實互有交集，受傷後很多工程同時都在體內忙碌地運作著。

• Heat-- 不要熱敷

因為熱敷會增加血管的通透性，剛受傷便進行熱敷反而會讓受傷組織不易止血，亦加劇了發炎反應，令傷處的腫脹加劇，所以很多人在受傷後立即熱敷反而更痛。

建議直到沒有出現所謂「休息期疼痛(resting pain)」以後，也即是我們常的「淵痛」，或進入亞急性期才開始使用施行熱敷。

• Alcohol-不攝取酒精

酒精會干擾免疫功能，導致組織的癒合能力變差，也會干擾血管的舒張自律系統，增加了傷處的滲透壓，引起更多的水腫，因此受傷後千萬不要貪杯。

• Running-不做跑步等劇烈活動

除非你需要不停的比賽或爭標，否則，在復原之前請先乖乖地接受適量的運動控制，跟進治療師的安排，也不要曲解Optimum loading的要則，等傷癒了再去跑步吧！



• Massage-不要按摩

按摩可能會將已經開始癒合的組織再度破壞，甚至引再度出血，一般見到的受傷後按所以又加劇了發炎反應，越用力按摩越腫。

記得，只要還有「休息時疼痛（resting pain）」的話，都不要按摩！