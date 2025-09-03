白露素湯水│百合養陰潤肺雪耳滋潤皮膚 入秋喝姬松茸雪耳養顏素湯

「近日咽喉有點乾。」Andrea說。

「白露快到，已經是秋天第三個節氣了。除了春、夏、秋、冬四季外，在夏和秋之間，有一個叫『長夏』。長夏大約由小暑至處暑，比較暑濕的。白露的到來也可以說是真正入秋的開始。仔細留意，早晚已經沒那麼翳焗了。」我說。

「原來秋天已經來到了。」Andrea說。

「白露陰氣漸重，露凝而白。天地氣機的收斂勢頭越來越明顯，晝夜溫差也愈來愈大。雖然中午時天氣比較熱，可能有攝氏三十多度，但這個體感和在盛夏時完全不同。現在大自然的能量往下收、往下降。」我說。

「說來也是。這樣，秋天的養生原則和夏天的不同了。」Andrea說。

「秋天相應的臟腑為肺，這時應好好養肺。白露寒氣漸生，我們要注意保暖，尤其不要露小腿、露腰、露肚臍，這樣寒氣漸生。養肺我們可以吃百合。百合性微寒、味甘，入肺、心經，能養陰潤肺止咳，清心安神。

天氣漸漸乾燥，我們可以吃些滋潤一點的食物，如雪耳。雪耳性平、味甘淡，入肺、胃、腎經，功能包括潤肺滋陰，強心補腦。有諸內而形於外，女士們都愛美，若要保持年輕，光塗護膚品並不足夠，要有『內在美』，身體好、氣血足，自然容光煥發。雪耳能滋潤皮膚，秋冬天可吃。

秋冬除了補肺，也要補腎。現代學生的讀書壓力比我們以前大得多，尤其現在孩子開學了，身體強壯才能讀好書，抵壓力才會高。父母也是，除了工作，照顧孩子也要費心。腎氣強，則夠底氣，情緒反而平穩，我們可多吃補腎的食物如姬松茸和栗子。姬松茸具補腎強身、理氣化痰功效。栗子能補腎，有養胃健脾、補腎壯腰的功效。這些材料可煲成時令湯水，一家大小也合宜。」我說。

「謝謝你啊。」Andrea說。

「白露之後，一定要保持睡眠充足。早睡可以養陰、收養精氣；早起可以生發陽氣，舒展肺氣。如果有睡意，表示身體告訴你要休息，要充電，不能忽視身體的提醒。否則睡不好，捱夜，把滋養身體的氣血耗之殆盡，氣血不足，人就憔悴。白露這段時間十分重要，切記要早睡早起，保持平和的心態。」我說。

「知道了。已經聽你說，周末去遠足，而且孩子要上學，我也早睡了。」Andrea笑道。

「我們一起好好養精氣，為冬天預備。」我說。



姬松茸雪耳養顏素湯

材料（4人分量）︰

姬松茸6朵、雪耳半朵、栗子1兩、鮮百合1兩、紅棗5粒、生薑2片、紅蘿蔔1條

製作方法︰

1. 雪耳浸洗撕成小塊。

2. 紅蘿蔔去皮切片。

3. 紅棗擘開兩半。

4. 所有材料加水2公升，大火煲滾後改細火再煲1個半小時。

5. 最後加少許天然鹽。