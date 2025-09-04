眼睛健康 │ 成日見到鬼？醫生揭露「陰陽眼」的健康真相：可能是惡疾先兆

農曆七月時運高「見到鬼」以為自己是靈異體質？有醫生從科學角度提醒大家不要太過迷信，因這現象有機會是身體發出的健康警訊！

台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒在Facebook專頁發文，指民間常流傳的「陰陽眼」或「見到鬼」的說法令不少人在撞見無法解釋的異象時，會深信自己擁有靈異體質，堅稱自己「見到鬼」，甚至還會被帶去廟宇作法、或找驅魔師求助，最終也未有改善情況。

「陰陽眼」背後真相

醫生從科學角度解釋，這些所謂見鬼的現象，其實是醫學上有名的「視覺幻覺」（Visual Hallucinations）；許多所謂的「陰陽眼」，是與「幫納症候群」（Charles Bonnet Syndrome, CBS）有關，最常出現在視力受損的老人。根據英國醫學雜誌《刺絡針》(Lancet)報導，許多視力不良的老年人，隱藏「看到實際上不在那裏的東西」。在500個視力障礙的病人中，60位承認他們有視幻，部分人「見到鬼」一天至少兩次。

明明眼睛幾乎看不見，卻偏偏「看到」清晰的人影、怪物、鳥、車，甚至鮮艷的圖案，生動地在眼裏出現。

但患者若執意迷信，忽視疾病警訊，反而會延誤就醫，導致疾病惡化。醫生強調，造成幻覺的原因多樣，包括：

●【眼部疾病】白內障、黃斑部病變、糖尿病視網膜病變、角膜潰瘍

●【腦部問題】腦瘤、枕葉癲癇、腦血管病變、失智、腦炎

●【其他因素】營養不良、藥物中毒、酒精戒斷、偏頭痛、發燒或電解質失衡。

黃軒進一步說明，所謂看見鬼影，是身體的異常使大腦「自動亂補畫面」。這類幻覺通常在光線昏暗、黃昏或夜間出現。幻影可能是黑白、彩色、靜止或移動，或常常突然出現，無法靠意志力消失。開燈、眨眼，有時能短暫消退。有些甚至會「配合環境」，例如幻影坐在椅子上。

不過，醫生澄清，出現這些情況的患者不代表是精神異常，他們絕大多數在意識與生活功能上仍然正常，「除非伴隨妄想、語無倫次或受幻覺支配的行為」，否則不能隨意就給他們貼上「精神病」的標籤。

「陰陽眼」患者求醫 揭為腦部腫瘤作祟

黃軒舉例，曾有病患因長期受「陰陽眼」困擾，最終求醫檢查，才發現是腦部腫瘤壓迫視神經；經手術治療後，不再出現幻覺，生活質量大幅改善。

因此，醫生呼籲，若如果發現自己或家人反覆出現「見到鬼」的情況，不要只想著是撞邪，應及早就醫檢查：「你不是天選之人，而是你的肉體某部位或精神疾病發出的健康警訊！」若因迷信導致延誤治療，可能讓可治癒的疾病惡化成重症，錯失黃金治療期。

治療手段

黃軒介紹，在醫學檢查上，眼科可透過眼底鏡與視網膜檢查，確認患者視力問題；腦部影像如 MRI、CT，可以排查腫瘤與血管病變；精神科則能協助排除酒精、藥物或思覺失調症等狀況。若能針對病因治療，例如激光矯視、腫瘤切除或藥物控制，「見到鬼」的症狀便可消失。

深近視人士易患上4大眼疾

1. 視網膜穿孔或脫落

● 視網膜病變的症狀包括飛蚊症、看見閃光和黑影

● 如病情未及時處理，患者或會失明

2. 黃斑病變

● 視力突然下降和影像扭曲

● 可誘發近視牽引性黃斑病變、深近視黃斑退化和深近視黃斑出血

● 病情嚴重的話同樣會致盲

3. 白內障

● 多出現於年紀較大的人士，但患有深近視的病人會比正常人較早有白内障

● 可在五十歳前已出現，需要接受手術治療

4. 青光眼

● 深近視人士亦比一般人更容易患上青光眼

● 如視力的「隱形小偷」，早期無任何症狀

● 若未能及早發現及治療，可致永久失明

資料來源：香港眼科專科醫生 馮兆基