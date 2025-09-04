名人抗癌 │ 43歲前英皇男歌手李日朗曾患胃癌，分享僅用一療法三個月奇蹟康復

前英皇男歌手、現年43歲的李日朗（Don）出道多年，星途浮浮沉沉。早前他透過社交平台宣布退出娛樂圈，結束超過20年的演藝生涯，轉而專注發展小顏術美容事業，閒時他仍會拍片與網民互動。他近日在小紅書沉痛透露，雙親同時患病，父親更確診癌症。李日朗接受傳媒訪問時透露，原來他在2023年曾罹患胃癌，幸好用1療法治療，3個月後奇蹟康復。

李日朗周身劇痛 驚爆患胃癌

李日朗表示，在2023年疫情接近尾聲時，腳踝劇痛至無法行走，起初以為是痛風，之後連肩膊也出現痛楚，他甚至一度懷疑自己「撞邪」。其後他到醫院抽血進行詳細檢查，竟確診胃癌。他慶幸病情不是太嚴重，最終決定「不如開開心心」，以自然療法抗癌，並在一位老中醫及一位博士的協助下展開治療。

李日朗公開抗癌方法

李日朗指出，當時每日需飲用4支750毫升的中藥，每兩周抽血一次檢驗。他全面停工，專心臥床養病。他自認非常幸運，經過3個月治療後成功康復，現時身體已恢復正常，但仍需定期抽血檢查。

患癌促使退出娛樂圈

經歷3個月的抗癌過程，痊癒後他發現自己的臉部歪斜，變成很明顯的大細面，而部分臉部肌肉更僵硬，當時又未有工作機會，這場病成為他決定退出娛樂圈的轉捩點。之後他接受小顏術矯正臉型，成功醫好大細面，並因此對小顏術產生興趣，親自遠赴日本等地學習相關技術，學成後便開設自己的店舖。起初僅有一間小房間營業，後來業務發展順利，現已擁有兩間治療中心。

父親患癌母親病倒

李日朗早前拍片分享，指自己一夜長大，又以「壓垮成年人的最後一根稻草究竟是甚麽？」為題發帖。片中，開首便見到李日朗帶父親去看一位相熟的醫生，之後換來大批藥物，其父看到此情此景，亦只能苦笑。畫面一轉，只見李日朗與母親街頭同行，而其母行路時則一邊需要倚賴拐杖，李日朗表示其母亦生病了。他們一家三口之後往日本餐廳用膳，李日朗看著雙親用膳時，則不禁慨嘆，「為何所有糟糕事都發生在我身上。」

之後李日朗又指，為了不想父母擔心，他只可壓抑自己情緒，並裝作沒事發生的樣子，然後表示：

果然成年人的崩潰，都是從父母生病開始

李日朗稱父親患癌後，單是多項檢查一周便花了17萬，不過他又提到未婚沒有小孩的自己，將錢花在父母身上是十分應該。片尾，他又希望所有的父母均可以健健康康。

李日朗。（IG@mrdonli）

李日朗與爸爸。（IG@mrdonli）

李日朗與雙親。

李日朗慨嘆不幸一事接一事，由於父親患癌、母親又病倒，他於短短一周便花了20萬醫療開支，壓力甚大。（影片截圖）

與嫲嫲自幼關系親厚 喪親後曾一度罹患抑鬱

李日朗與嫲嫲關系一直親厚，嫲嫲的離世一直令他難以忘懷。他過往曾於東華三院網上訪談節目《就是這麼開朗》大談出道至今的心路歷程，當年入行前，他曾赴台當酒廊歌手，最終當不成歌手，還一度為逃避壓力而不願回港。他亦透露，當年因為接受不了一手湊大自己的嫲嫲突然離世的消息，導致他鬱鬱不歡，變得沉默寡言，最終確診情緒病患上抑鬱症。對於自己曾經患上抑鬱症，他對此持開放態度看待情緒問題，最重要是承認自己心理生病了，然後好好面對，接受治療。

近幾年李日朗一直於抖音拍片唱歌。（抖音截圖）

胃癌8大高危因素

台灣胰臟科醫生林相宏曾於其Facebook專頁指出胃癌的8大高危因素：

引起胃癌8大重要因素

1. 遺傳基因包括CDH1、RhoA、MLH1、MSH2、MSH6、PMS2等

2. 幽門螺旋桿菌感染

3. 胃癌家族史

4. 煙酒

5. 常吃紅肉、燒烤、高鹽份飲食

6. 缺乏水果蔬菜之飲食習慣

7. 肥胖

8. 暴露金屬粉塵

資料來源：胰臟醫師 林相宏

胃癌｜胃癌6大常見症狀

1. 胃痛

2. 進食時容易飽脹

3. 體重下降

4.貧血、眩暈、喘氣

5. 腸胃道出血或吐血、排便黑色

6. 年輕人容易產生腹水、腹膜轉移

資料來源：胰臟醫師 林相宏