乳癌 │ 前Wonder Girls成員婑斌求救：親姊患乳癌轉移腦部，治療費逾千萬難以負擔

希望有轉機！南韓女團Wonder Girls出身的婑斌（유빈, YUBIN）近日公開透露自己摯愛的親姊罹患乳癌，癌細胞轉移至腦部。目前雖然找到有效的治療藥物，但卻難以負擔1年高達20億韓元（約1,120萬港元）治療費，因此急發文求助。

婑斌9月1日在IG發文求救，透露親姊2020年罹患乳癌，2024年癌細胞不幸轉移至腦部，如今仍積極抗癌。婑斌表示，雖然好不容易找到有效的治療藥物，但因現實條件限制，難以持續治療；並分享請願訴求，要求將乳癌腦轉移治療藥物「Tukysa，成分名Tucatinib」納入醫保。

醫界指出，HER2陽性乳癌患者腦轉移風險是HER2陰性患者的1.89倍，一旦轉移，存活率大幅下降。而「Tukysa」能用於治療人類表皮生長因子受體2陽性（HER2陽性）的晚期或轉移性癌症，但是一種相當昂貴的標靶抗癌藥物。由於韓國目前並未將此藥納入醫保，病人必須自費，「Tukysa」僅2個月的治療費用便高達3千萬韓元，若與其他化療藥物合併使用，1年的治療費恐高達20億韓元（約1,120萬港元）。

婑斌進一步強調，這不只是他們遇到的困境，也關乎所有乳癌患者能否獲得更完善的治療。她懇切呼籲大眾響應國會國民同意請願，幫忙連署將該標靶藥物納入醫保：

為了能守護姊姊，我懇切請求大家幫助！

據了解，若國民請願自公開日起30天內突破5萬人同意，政府就必須正式回應；而婑斌目前所發起的請願連署已有近2.8萬人同意。

乳癌5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

1. 乳房皮膚變厚或出現硬塊

2. 乳房出現皺紋、凹陷或皮疹

3. 乳房或腋下出現持續的不適或疼痛

4. 乳房形狀或大小有所改變

5. 乳頭形狀改變、出現分泌物或皮疹

資料來源：香港癌症基金會

本港臨床腫瘤科專科醫生邱振中醫生指出，乳癌是女性最常見癌症，尤其是HER2型的病例佔整體個案的20%，近10年確診數字更是增逾6成。他解釋，雖然確診乳癌直接導致死亡的個案不常見，但HER2型陽性乳癌包括惡性較高的乳癌，生長及擴散速度較快、亦有較高的復發及死亡風險，有研究指出81.9%患者術後5年內復發風險最高。邱振中醫生指出，高風險復發因素包括，癌細胞擴散至淋巴結、35歲以下、體型肥胖、或腫瘤較大等。綜合多個國際指引，患者使用「術後雙標靶治療」可大大降低復發風險。

預防乳癌4大飲食建議

1.減少使用富含Omega-6的植物油

如大豆沙律油、粟米油和葵花籽油



2.限制加工食品和油炸食品攝入





3.增加Omega-3脂肪酸來源

如中小型深海魚類、深海魚油、海藻油、亞麻籽，有助於抗發炎與調節平衡



4.平衡油脂攝取

尤其是癌症患者

應在專業指導下調整飲食中的油脂攝取的來源與含量

資料來源：重症專科醫生 黃軒