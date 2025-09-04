歡迎回來

中醫拆解情志病：心肝脾失調致精神異常，針灸療效顯著
養生Tips
望聞問切
針灸穴位
情緒病
壓力

中醫拆解情志病：心肝脾失調致精神異常，針灸療效顯著

美女中醫
譚莉英
美女中醫

　　本港去年自殺率創新高，或許每5個人當中，就有1個正受著精神病困擾，Bonnie 便是其中一人。

 

　　Bonnie 問：「這些年來生活壓力確實很大，同時看不到前景，每日只為生存，完全沒有生活，有時無故大哭，有時情緒低落，莫說是生命意義，有時連活下去的動力也缺乏，自己都懷疑自己是否患上精神病。知你治療精神病人經驗豐富，從你中醫的角度如何看待精神病症？」

 

　　我答：「中醫理論中，並無『精神病』一詞，但相關症狀多歸屬於『情志病』範疇。中醫認為，人的精神活動與五臟功能密切相關，特別是心、肝、脾三臟。《黃帝內經》記載：「心藏神，肝藏魂，脾藏意」，當這些臟腑功能失調，便會出現各種精神情緒問題。

 

　　香港生活節奏急促，工作壓力大，居住環境擠迫，加上經濟前景不明朗，這些因素長期累積，容易導致人體『氣機紊亂』，陰陽失衡，從而引發情緒問題。」

 

　　Bonnie 續問：「有些人會急躁發脾氣，有些人動不動就當街鬧交，甚至打交，但我自己就變得無故易哭，好像大家都是情緒問題，但表現又很不一樣？」

 

　　我答：「中醫將情志病主要分為以下幾種類型：

 

　　1. 肝氣鬱結型：表現為情緒低落、煩躁易怒、胸脅脹痛。這類患者多因長期壓力大，情志不舒所致。

　　2. 心脾兩虛型：症狀包括失眠多夢、心悸健忘、食慾不振。多因思慮過度，勞傷心脾所致。

　　3. 痰火擾心型：表現為急躁易怒、言語錯亂、失眠頭痛。這類患者多因長期情緒壓抑，鬱而化火所致。

　　4. 肝腎陰虛型：症狀包括焦慮不安、眩暈耳鳴、腰膝痠軟。多因長期熬夜或過度勞累，耗傷陰精所致。」

 

　　Bonnie 問：「你有甚麼好辦法去處理？」

 

　　我答：「針灸作為中醫重要治療方法，對情志病有顯著療效。常用穴位包括：

 

· 百會穴：位於頭頂正中，有安神定志、醒腦開竅之功。

· 神門穴：位於手腕，能寧心安神、清心調氣。

· 太衝穴：位於足背，可疏肝解鬱、平肝熄風。

· 三陰交：位於小腿內側，能健脾益血、調補肝腎。

 

　　通過針刺這些穴位，可以調節氣血，平衡陰陽，緩解情緒問題。臨床實踐中，我見證了許多患者通過針灸治療，情緒狀態得到明顯改善。

 

　　此外，中藥調理也是重要的治療方法，需根據不同證型和按個別體質而配伍。」

 

　　Bonnie 問：「情緒病，不及時處理有甚麼後果？」

 

　　我答：「若情志病得不到及時適當的治療，可能導致以下後果：

 

　　1. 身體機能損害：長期情志不舒會進一步損傷五臟功能，形成惡性循環。

　　2. 症狀加重：初期可能只是失眠焦慮，後期可能發展為嚴重抑鬱或其他精神疾病。

　　3. 社會功能喪失：影響工作能力和人際關係，甚至導致自我封閉。

　　4. 極端行為：嚴重情況下可能產生自殘、自殺等極端行為。」

 

　　Bonnie 續問：「除了治療外，日常生活有沒有甚麼要注意？」

 

　　我答：「調適建議：

 

　　1. 規律作息：保證充足睡眠，最好在晚上11點前入睡，符合中醫『子時一陽生』的養生理論。

　　2. 飲食調理：適當食用百合、蓮子、紅棗等安神食物，避免過多辛辣刺激之品。（建議先諮詢註冊中醫，再按個體差異配伍食療。）

　　3. 運動養生：練習太極、八段錦等傳統養生功法，有助氣血流通，舒緩壓力。

　　4. 情志調攝：培養興趣和愛好，保持社交活動，避免長期獨處。

　　5. 呼吸調息：每天練習深呼吸，有助於平復情緒，調和氣機。

 

　　香港自殺率升高是社會問題，也是健康問題。中醫強調『治未病』，預防勝於治療。我們應當正視精神健康問題，及時尋求專業幫助。針灸和中藥治療，往往能取得良好效果。

 

　　如果你或身邊的人正經歷情緒困擾，請不要獨自承受。中醫治療可以提供一條緩解之路，幫助重拾身心平衡。記住，尋求幫助是堅強的表現，每一個生命都值得被珍視。

 

　　在這個快節奏的都市裏，照顧好自己的心靈與照顧身體同樣重要——陰陽調和，方能生生不息。」


　　Bonnie 點頭：「長知識！我要馬上針灸治療。」

 

Tags:#中醫#情志病#精神病#自殺率#肝氣鬱結#心脾兩虛#痰火擾心#肝腎陰虛#針灸#百會穴#神門穴#太衝穴#三陰交#心理精神#壓力
