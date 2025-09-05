歡迎回來

07
八月
尖沙咀海港城｜日本金箔藝術家深沢 尚宏香港首展《花鳥金語》 現代『花鳥繪』詮釋古典工藝與自然詩意
商場活動 展覽
尖沙咀海港城｜日本金箔藝術家深沢 尚宏香港首展《花鳥金語》 現代『花鳥繪』詮釋古典工藝與自然詩意
推介度：
07/08/2025 - 07/09/2025
免費
19
九月
香港迪士尼樂園︱萬聖節2025：迪士尼樂園全新惡人反轉大街派對、阿Jack怪誕大餐及精品，港人限定$669入園2次
大型盛事 節慶活動
香港迪士尼樂園︱萬聖節2025：迪士尼樂園全新惡人反轉大街派對、阿Jack怪誕大餐及精品，港人限定$...
推介度：
19/09/2025 - 02/11/2025
喉嚨痛丨22歲女喉嚨痛5天離世？醫生拆解關鍵因素與警示信號，3日內惡化需即就醫
喉嚨痛丨22歲女喉嚨痛5天離世？醫生拆解關鍵因素與警示信號，3日內惡化需即就醫

　　喉嚨痛勿輕視！英國一名22歲女子因喉嚨痛求醫，病情不久更急劇惡化，最終因併發症，呼吸道受阻，留醫深切治療部5日便不幸離世。究竟為何小小的喉嚨痛會可致命? 有家庭醫生曾拆解了當中原因，常見併發症、以及5類高危人士。

 

　　根據《每日郵報》報道，英國北愛爾蘭一名22歲大學畢業女生Amy Forsythe 去年因喉嚨痛不適，於是11月被送往醫院求醫。由於病情急劇惡化，她需轉送至深切治療部。不幸的是，她最終因喉嚨痛引起的膿腫併發症，呼吸道受阻塞，短短5日便不幸離世。

 

喉嚨痛致死屬罕見

 

　　家庭醫生林穎怡曾接受傳媒訪問時表示，一般而言，喉嚨痛多由病毒感染引起，常見病毒包括鼻病毒、呼吸道合胞病毒及流感病毒等，但亦有部分個案因細菌感染而致，當中以甲型鏈球菌（Group A Streptococcus）最為常見。而喉嚨痛致死的結果則屬十分罕見。

 

喉嚨痛常見併發症

 

　　林穎怡還指出甲型鏈球菌感染的併發症包括膿腫形成，膿腫可引致呼吸道阻塞；若膿腫破裂，感染則有可能擴散至肺部或頸部其他組織。此外，甲型鏈球菌亦會導致鏈球菌中毒性休克症候群、多重器官衰竭及致命風險。

 

 

喉嚨痛5大惡化徵兆

 

　　林穎怡指若喉嚨痛患者出現了以下情況，便很大機會是惡化徵兆，應即時求醫診治，包括高燒、頸部淋巴腫大、持續且劇烈的喉嚨痛

流口水，以及吞嚥困難。

 

 

 

 

Tags:#健康問題#喉嚨痛#網絡熱話
