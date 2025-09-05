名人健康｜TVB御用奸人游飈反派路線曾屈到情緒病，附2分鐘自我檢測躁鬱症

57歲TVB「御用爛仔」游飈入行30年，演過過百套劇集，惜從未擔正，最終心淡離巢從商。最近他受訪大談過往辛酸史，直言曾經因為被角色定型，長期演反派導致患上情緒病。

15歲入行做臨記 堅持「臨時演員也是演員」

現年57歲TVB「御用爛仔」游飈日前在鄧英敏網上節目《老友鬼鬼》，詳談入行逾30年的心路歷程。他15歲起入行做臨時演員，1989年加入第3期藝員進修班正式加入TVB，拍過逾百部劇集。當被稱為「茄哩啡」時，他堅持演員即使戲份少也應獲得尊重：

唔好嗌我哋「茄哩啡」，臨時演員都係演員！

拍逾百部古裝劇 自嘲死法多過羅樂林

游飈透露，其演藝生涯中近99%劇集為古裝劇，常需反覆「死亡」後再登場。他自嘲，「死法多過羅樂林，佢一日死9次都冇用，我哋一日死過百次都得！因為要起身繼續打，下個鏡頭又叫返嚟。」這種高強度拍攝雖辛苦，但他初期仍樂在其中，當年因為TVB演員的光環而立志入行。

入行演反派30年釀情緒病

游飈指自入行起從不推戲，故長期被安排做黑社會「爛仔」、強姦犯等反派角色，獲封TVB「御用爛仔」及「御用強姦犯」。他坦言，演藝生涯後期陷入低潮，他指自己脾氣變得「火爆」，而這種狀態更影響到之後轉行從商的處事方式：

同一種角色做十幾二十年，喺後段10年好心灰意冷，甚至有情緒病、精神病，怨氣好大、好易發脾氣。

曾月薪僅$10,500離巢 拒免費回巢：都要開飯

游飈2012年離開TVB時，月薪僅$10,500，連看更都不如。當時公司僅加薪300元試圖挽留，他最終心灰離巢。雖然淡出幕前，他仍熱愛演戲，但直言若重返TVB絕不會免費演出：

都要開飯，靠電視台人工連自己都養唔到，點養家人？

從演員到從商 靠「水觸媒」創業翻身

離巢後，游飈曾做過去除甲醛工人，後來代理日本抗菌產品「水觸媒」從商。轉行初期，他常被客戶質疑「你做戲㗎喎，到底識唔識㗎？」，但他堅持品質，疫情期間創立抗菌產品生意更一度賣斷市，成功從綠葉演員轉型為商人。

躁鬱症患者多在青年至成年期發病

據青山醫院精神健康院資料顯示，狂躁抑鬱症屬於重性精神病的一種。患者病發時，情緒變得過度高漲或低落，情緒上的劇變引致思想及行為都被影響，大大影響到正常生活。而躁鬱症的發病年齡大多在青年至成年時期，較少會在40歲以後才發病。

根據醫管局資料，患者會出現躁狂和抑鬱兩種情緒，主要病徵如下：

躁狂狀態

情緒高漲

表現持久興奮、喜悅，或容易動怒，自控能力差。

思維奔逸

說話滔滔不絕，思想快速轉動，過份自信，表現高傲自大。

意志增強

意見多多、好管閒事、表現主動熱情。整日興奮，但睡眠不多，精力顯得異常充沛。

抑鬱狀態

情緒低落

對事情感到悲觀絕望，對親友失去昔日眷戀，迴避與親友交往。

思維緩慢

反應遲緩，思想閉塞，記憶力偏差，不能集中精神。

意志減退

活動減少，感到非常倦怠，終日躲在房間，更甚出現自殺念頭及行為。

香港大學社會工作及社會行政學系教授黃富強曾受訪稱，躁鬱症成因與腦部物質的發放有關，譬如血清素和多巴胺在腦部不平衡地發放而出現問題，所以躁鬱症也與遺傳有相當程度關係。若家族有躁鬱症病史，患病機率會提高，但還要看後天環境因素。

2分鐘躁鬱症自我測試

躁症

至少連續一星期，出現異常及持續的高漲、興奮、或暴躁的情緒；在情緒異常期間，持續出現以下病徵中的3個或以上，並達顯著程度：

躁鬱症

自尊心膨脹或自大。

睡眠需要減少。（例如只睡3小時便覺得足夠）

比平常多說話，或不能自制地說個不停。

思想或意念飛躍，或自覺思維在奔騰。

易於分心。（即很易被不重要或外界刺激分散注意力）

目標主導的計劃及活動增加。（如社交、工作、學業或性行為），或思想行為焦躁激動。

過度參與可給自己快感但能引致痛苦或負面後果的活動。（如無節制購物、不慎重性行為、或魯莽愚蠢的投資）



抑鬱症

病人持續兩星期以上，出現5個或以上抑鬱徵狀，當中必須包括 (1)情緒憂鬱或(2)幾乎對所有活動失去興趣：

抑鬱症

差不多每天大部份時候都出現憂鬱情緒。

差不多每天大部份時候都明顯地對任何或幾乎任何活動失去興趣或樂趣。

在沒節食的情況下，體重仍明顯下降或增加，又或幾乎每天的食慾都下降或增加。

幾乎每天都失眠。

幾乎每天行動或說話都比平時激動或遲滯。

幾乎每天都感到疲累或失去動力。

自我價值低或出現過份而不恰當的自責（可能屬妄想性），這情況幾乎每天如是。

思考力或專注力減退，或失去決斷力，而這情況幾乎如是。

反覆想到死亡（非只害怕死亡）、或不斷浮現沒具體計劃的自殺念頭，甚至有計劃地去自殺。

資料來源：醫院管理局