health
名人保養︱42歲李蘢怡退隱近20年，讀碩士轉投身珠寶業，IG更新照曝光
名人保養︱42歲李蘢怡退隱近20年，讀碩士轉投身珠寶業，IG更新照曝光

　　現年42歲的李蘢怡（本名：李亮頤，現名：李宜錚）擁有174cm的高挑身形，早年以模特兒身份出道，之後簽約東方魅力成為歌手，雖然未有大紅大紫，但一首《夜遊杜拜》至今仍是不少人心中的經典。她退隱近20年近況曝光，火辣身材零走樣。

 

　　李蘢怡早前在社交平台發文，紀念個人專輯推出23周年，她寫道：

 

　　我的個人專輯在23年前的今天推出了，這是那時在新世界中心的billboard.. 其實我從沒告訴任何人，心裡面暗地裏很開心自己的專輯在HMV售罄同從沒on sale，今天，和大家一起夜遊..

 

　　儘管已離開娛樂圈多年，帖文仍引來不少網民熱烈回應，有人表示很想再聽她唱《夜遊杜拜》，也有人問她會否將專輯重新上架到串流平台，而她亦親自回覆了不少留言。

 

轉行取碩士學位投身珠寶業

 

　　李蘢怡於2002年推出首張個人專輯，其中《夜遊杜拜》成為當年熱門點唱K歌，她與同期出道的陳文媛（Bobo）合唱的《時光中飛舞》也大受歡迎。可惜的是，在推出首張專輯後便未有延續，繼而轉往影圈發展，後來因星途平平便轉行。

 

　　2006年淡出娛樂圈後，她曾在珠寶公司擔任傳銷及公關工作，並積極進修，先後於香港中文大學修讀時裝設計，及後完成GIA珠寶鑑證文憑課程。2015年，她遠赴英國倫敦藝術大學修讀藝術學位，2018年更獲英國最高設計學府皇家藝術學院（Royal College of Art）取錄，攻讀珠寶相關的碩士學位。畢業後她選擇留在英國發展，去年更以其經典作《夜遊杜拜》為題，推出作品展。

 

　　李蘢怡早前便在社交平台分享喜悅，她設計的「Yin&Yang」的耳環，在英國金匠工藝設計委員會（Goldsmiths' Craft & Design Council）所舉辦的設計獎GCDA（Goldsmiths' Craftmanship & Design Awards）獲銀獎。該獎不但屬歐洲金工藝和珠寶設計方面最權威年度賽事，也代表世界一流的設計鑒賞水準，是英國以至世界最重要的珠寶行業大賽活動之一，被稱為「珠寶界奥斯卡」，李蘢怡表示感謝大會認可，令她受很大鼓舞。

 

名人保養︱42歲李蘢怡退隱近20年近況曝光　火辣身材零走樣　曾自嘲「貼錯仔」讀碩士轉行

李蘢怡當年《夜遊杜拜》熱爆K場。

 

名人保養︱42歲李蘢怡退隱近20年近況曝光　火辣身材零走樣　曾自嘲「貼錯仔」讀碩士轉行

李蘢怡在社交平台發文紀念個人專輯推出23周年。 (IG@0.1iviia)

 

名人保養︱42歲李蘢怡退隱近20年近況曝光　火辣身材零走樣　曾自嘲「貼錯仔」讀碩士轉行

李蘢怡積極進修。（微博）

 

名人保養︱42歲李蘢怡退隱近20年近況曝光　火辣身材零走樣　曾自嘲「貼錯仔」讀碩士轉行

轉行投身珠寶業。 (IG@0.1iviia)

 

名人保養︱42歲李蘢怡退隱近20年近況曝光　火辣身材零走樣　曾自嘲「貼錯仔」讀碩士轉行

 

名人保養︱42歲李蘢怡退隱近20年近況曝光　火辣身材零走樣　曾自嘲「貼錯仔」讀碩士轉行

名人保養︱42歲李蘢怡退隱近20年近況曝光　火辣身材零走樣　曾自嘲「貼錯仔」讀碩士轉行

 

曾自嘲「貼錯仔」

 

　　2003年，李蘢怡拍攝廣告，憑藉豐滿身形成功突圍而出。然而，隨後有報道指她因沉迷與6呎高男友戀愛，收起性感身材，更不斷推掉工作，導致事業跌至低谷。直至男方變心，她才驚覺自己人財兩空，更公開自嘲「貼錯仔」。

 

曬火辣身材零走樣

 

　　李蘢怡雖然已淡出幕前多年，但仍不時在公開的社交平台帳戶分享生活點滴，從她上載的照片所見，雖然她已不當藝人，但無論樣貌和身材都保持得非常好，舉手投足充滿女人味，風采甚至更勝從前。日前她在IG限時動態分享近況，相中可見，她正身處遊艇上，在大海陪伴下享受寫意時光。她戴著太陽帽和太陽眼鏡，穿上黑色比堅尼，一身古銅色肌膚，健康又性感，自信展現 fit 爆身形，狀態一點都不輸現役女星。

 

 

名人保養︱42歲李蘢怡退隱近20年近況曝光　火辣身材零走樣　曾自嘲「貼錯仔」讀碩士轉行

李蘢怡曬火辣身材零走樣。

 

名人保養︱42歲李蘢怡退隱近20年近況曝光　火辣身材零走樣　曾自嘲「貼錯仔」讀碩士轉行

名人保養︱42歲李蘢怡退隱近20年近況曝光　火辣身材零走樣　曾自嘲「貼錯仔」讀碩士轉行

 

名人保養︱42歲李蘢怡退隱近20年近況曝光　火辣身材零走樣　曾自嘲「貼錯仔」讀碩士轉行

 

名人保養︱42歲李蘢怡退隱近20年近況曝光　火辣身材零走樣　曾自嘲「貼錯仔」讀碩士轉行

名人保養︱42歲李蘢怡退隱近20年近況曝光　火辣身材零走樣　曾自嘲「貼錯仔」讀碩士轉行

名人保養︱42歲李蘢怡退隱近20年近況曝光　火辣身材零走樣　曾自嘲「貼錯仔」讀碩士轉行

名人保養︱42歲李蘢怡退隱近20年近況曝光　火辣身材零走樣　曾自嘲「貼錯仔」讀碩士轉行

名人保養︱42歲李蘢怡退隱近20年近況曝光　火辣身材零走樣　曾自嘲「貼錯仔」讀碩士轉行

劉嘉玲與李蘢怡。

 

健康警號｜44歲TVB當家花旦揭免疫系統問題 與富豪戀情和豪門夢碎經歷
健康警號｜44歲TVB當家花旦揭免疫系統問題 與富豪戀情和豪門夢碎經歷

