名人保養︱42歲李蘢怡退隱近20年，讀碩士轉投身珠寶業，IG更新照曝光

現年42歲的李蘢怡（本名：李亮頤，現名：李宜錚）擁有174cm的高挑身形，早年以模特兒身份出道，之後簽約東方魅力成為歌手，雖然未有大紅大紫，但一首《夜遊杜拜》至今仍是不少人心中的經典。她退隱近20年近況曝光，火辣身材零走樣。

李蘢怡早前在社交平台發文，紀念個人專輯推出23周年，她寫道：

我的個人專輯在23年前的今天推出了，這是那時在新世界中心的billboard.. 其實我從沒告訴任何人，心裡面暗地裏很開心自己的專輯在HMV售罄同從沒on sale，今天，和大家一起夜遊..

儘管已離開娛樂圈多年，帖文仍引來不少網民熱烈回應，有人表示很想再聽她唱《夜遊杜拜》，也有人問她會否將專輯重新上架到串流平台，而她亦親自回覆了不少留言。

轉行取碩士學位投身珠寶業

李蘢怡於2002年推出首張個人專輯，其中《夜遊杜拜》成為當年熱門點唱K歌，她與同期出道的陳文媛（Bobo）合唱的《時光中飛舞》也大受歡迎。可惜的是，在推出首張專輯後便未有延續，繼而轉往影圈發展，後來因星途平平便轉行。

2006年淡出娛樂圈後，她曾在珠寶公司擔任傳銷及公關工作，並積極進修，先後於香港中文大學修讀時裝設計，及後完成GIA珠寶鑑證文憑課程。2015年，她遠赴英國倫敦藝術大學修讀藝術學位，2018年更獲英國最高設計學府皇家藝術學院（Royal College of Art）取錄，攻讀珠寶相關的碩士學位。畢業後她選擇留在英國發展，去年更以其經典作《夜遊杜拜》為題，推出作品展。

李蘢怡早前便在社交平台分享喜悅，她設計的「Yin&Yang」的耳環，在英國金匠工藝設計委員會（Goldsmiths' Craft & Design Council）所舉辦的設計獎GCDA（Goldsmiths' Craftmanship & Design Awards）獲銀獎。該獎不但屬歐洲金工藝和珠寶設計方面最權威年度賽事，也代表世界一流的設計鑒賞水準，是英國以至世界最重要的珠寶行業大賽活動之一，被稱為「珠寶界奥斯卡」，李蘢怡表示感謝大會認可，令她受很大鼓舞。

李蘢怡當年《夜遊杜拜》熱爆K場。

李蘢怡在社交平台發文紀念個人專輯推出23周年。 (IG@0.1iviia)

李蘢怡積極進修。（微博）

轉行投身珠寶業。 (IG@0.1iviia)

曾自嘲「貼錯仔」

2003年，李蘢怡拍攝廣告，憑藉豐滿身形成功突圍而出。然而，隨後有報道指她因沉迷與6呎高男友戀愛，收起性感身材，更不斷推掉工作，導致事業跌至低谷。直至男方變心，她才驚覺自己人財兩空，更公開自嘲「貼錯仔」。

曬火辣身材零走樣

李蘢怡雖然已淡出幕前多年，但仍不時在公開的社交平台帳戶分享生活點滴，從她上載的照片所見，雖然她已不當藝人，但無論樣貌和身材都保持得非常好，舉手投足充滿女人味，風采甚至更勝從前。日前她在IG限時動態分享近況，相中可見，她正身處遊艇上，在大海陪伴下享受寫意時光。她戴著太陽帽和太陽眼鏡，穿上黑色比堅尼，一身古銅色肌膚，健康又性感，自信展現 fit 爆身形，狀態一點都不輸現役女星。

李蘢怡曬火辣身材零走樣。

劉嘉玲與李蘢怡。