59歲爆肌網紅攝影師竟似30歲，3招不老秘訣公開：每天跳繩15分鐘延緩衰老
健康Tips

59歲爆肌網紅攝影師竟似30歲，3招不老秘訣公開：每天跳繩15分鐘延緩衰老

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年59歲的新加坡網紅攝影師陳傳多（Chuando Tan），近年一直因為「逆齡」外表而廣受大眾關注，社交平台擁有百萬粉絲。陳傳多近日於小紅書上迅速走紅，其外貌被不少網民驚嘆「完全看不出真實年齡」，維持着宛如30歲的狀態。他早前公開3招不老秘訣，堅持每天必做「1件事」助維持凍齡狀態。

 

　　陳傳多年輕時曾擔任模特兒和歌手，其後轉型成為攝影師，並與多個國際品牌合作。如今，他憑藉逆齡的外貌與健美的身形，在社交平台上吸引大量粉絲追蹤，其IG追蹤人數已超過167萬。近期他更進駐小紅書，與更多粉絲分享養生心得，被譽為「不老傳說」。

 

公開3招不老秘訣

 

　　陳傳多維持「逆齡生長」的關鍵，在於極度自律的生活習慣。以下是他曾公開的3招不老秘訣：

 

1. 嚴格控制熱量攝取

陳傳多強調：「You are what you eat」，認為飲食是健康的根本。他每天嚴格控制熱量攝取，確保消耗的卡路里多於攝取，長年維持減脂狀態。其飲食以高蛋白、低油脂為主，並注重補充大量水分與蔬果，晚上則堅持睡前5小時不進食。

 

2. 每日跳繩15分鐘

陳傳多推薦每日持續跳繩至少15分鐘，他指出，長期上下跳繩的震動，不僅有助延緩衰老、促進新陳代謝，並能燃燒內臟脂肪，提升身體健康水平。

 

3. 早睡早起

除了有氧運動外，陳傳多也非常重視伸展運動。他表示，即使生活忙碌，也應花時間舒展筋骨，避免肌肉僵硬。因此，每日規律運動，配合早睡早起的規律作息，正是他維持逆齡狀態的關鍵。

 

　　陳傳多不僅外表凍齡，其生活態度與高度自律的精神，成為許多人學習的榜樣。他憑簡單卻嚴格自律的日常習慣，包括飲食清淡、堅持運動、保持積極心態。這些看似平凡卻持續不懈的堅持，成為他的「不老傳說」真正秘訣。

 

新加坡攝影師陳傳多，近年一直因為「逆齡」外表而廣受大眾關注。(IG圖片)

 

陳傳多近期更進駐小紅書，與粉絲分享養生心得。(小紅書)

 

新加坡攝影師陳傳多，近年一直因為「逆齡」外表而廣受大眾關注。(IG圖片)

 

醫生拆解陳傳多的4大凍齡秘訣

 

　　台灣家醫科醫生李思賢曾於其Facebook專頁發文，先以「抗老神人」形容陳傳多，指對方於2017年突在IG上爆紅的原因，全在於「外貌幾乎沒有變老」。更難得的是，這位男神的抗老方式，並非靠醫美，而且幾乎是一般人都能負擔的生活習慣。

 

　　李思賢指陳傳多逆齡關鍵其實在於簡單健康飲食、規律運動、肌膚保養及樂觀心態等4大方面。不過，李思賢強調一點是每個人都是獨特的個體，由於基因、生活環境、作息都不同，因此，沒有「放諸四海皆準」的抗老公式。

 

拆解陳傳多4大逆齡秘訣

 

高蛋白、低碳水、遠離加工食品

早餐通常以六顆水煮蛋為主，但只吃兩個蛋黃來控制膽固醇，搭配富含纖維的燕麥與酪梨，確保營養均衡。主餐則偏好簡單健康的食材，如雞肉、魚湯與糙米。優質蛋白可維持肌肉與代謝。避免高糖與精碳水，因為這些食物容易引發體內慢性發炎，加速老化，甚至影響皮膚健康。

 

適合自己的運動方式

每週進行3至4次重訓，專注於深蹲、臥推等基礎動作，確保肌肉強健。至今仍保持每天1小時游泳的習慣。
全身性運動不僅能鍛鍊肌肉，還能避免對關節造成負擔。此外，他曾因膝蓋受傷，選擇快走取代跑步，證明適合自己的運動方式，比一味追求高強度訓練來得重要。

 

簡單但長期堅持的皮膚保養

每天使用溫和洗面乳清潔，接著保濕，最後擦上防曬乳，防止紫外線傷害皮膚。
陳傳多的保養方式極為簡單，但貴在堅持。嚴格控管飲食，避免糖分與加工食品，以減少氧化壓力與發炎。此外，大量喝水，確保肌膚維持水潤與彈性。

 

樂觀積極，與時間和平共處

陳傳多透過攝影、寫作等創作活動來管理壓力，讓自己保持愉悅。
不抗拒老化，而是選擇與時間和平共處，希望活得健康、有品質，而非執著於讓歲月停滯。

資料來源：台灣家醫科醫生李思賢

 

出書揭凍齡秘訣

 

　　陳傳多19歲已經做模特兒，後來成為攝影師幫時尚雜誌拍攝，更和多間知名品牌合作，如Louis Vuitton、L'Oreal等。2015年，已年屆半百的他因深邃五官加上健碩身材而爆紅，他在社交帳號上也常展現熱愛運動、四處旅遊、及認真工作拍攝的一面。帥氣樣貌加上招牌粗框眼鏡，魅力十足，旋即斬獲逾百萬粉絲。陳傳多也因不老體態，被媒體爭相報道，更在前年登上日本時尚雜誌《Numéro》的專訪人物，被封「奇蹟般的56歲」。他亦推出了自己的首部文字作品，大談自己的人生哲學觀與養生飲食之道。

 

陳傳多19歲已經做模特兒。

 

帥氣樣貌加上招牌粗框眼鏡，魅力十足，旋即斬獲逾百萬粉絲。

 

新加坡攝影師陳傳多，近年一直因為「逆齡」外表而廣受大眾關注。(IG圖片)

 

養生秘訣｜日本10大名醫公開長壽秘訣：黃金睡眠時段＋持續健行，長壽飲食4大原則公開
更多健康解「迷」文章
養生秘訣｜日本10大名醫公開長壽秘訣：黃金睡眠時段＋持續健行，長壽飲食4大原則公開

