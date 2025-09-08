歡迎回來

名人逝世 │ 傳奇大師Giorgio Armani逝世享年91歲：6月因病首度缺席米蘭時裝周
健康Tips

名人逝世 │ 傳奇大師Giorgio Armani逝世享年91歲：6月因病首度缺席米蘭時裝周

健康解「迷」
健康解「迷」

　　致敬傳奇大師！意大利知名時裝設計師與企業家Giorgio Armani在9月4日逝世，享年91歲。他所創立的同名品牌以「簡潔優雅的意式風格」聞名全球，年營業額達約23億歐元。惟Armani近年健康轉差，今年6月更因病首次缺席米蘭男裝週活動。公司聲明稱Armani將在周六、日於米蘭設立靈堂，隨後舉行私人葬禮。

 

　　據外媒報道，Giorgio Armani集團在4日發聲明表示，品牌創辦人Armani已在家人的陪伴中安詳離世：

 

　　懷著無比悲痛的心情，我們感受到這位以遠見、熱情與奉獻精神創立和培育這個大家庭的人所留下的空白。一路與Armani先生並肩而行的家人與員工們，將承繼他的精神，承諾保護他所締造的一切，在紀念他的同時以尊重、責任與愛將這間公司傳承下去。

 

　　聲明中形容，Giorgio Armani為公司創作者、創辦人，以及「永不休止的驅動力」。Armani結合設計師的天賦以及商人觸覺，令公司每年銷售額達23億歐元（約209億港元）。聲明指，Armani直至人生最後日子仍在工作，奉獻自己予公司、作品，以及眾多展開中以及處於規劃的未來項目。

 

　　據悉，Giorgio Armani於1934年7月11日出生於意大利皮亞琴察（Piacenza），其母親極具時裝觸覺，為3名子女親手縫製的衣服更令Armani受身邊同學羨慕，亦因此啟迪了Armani的時裝天賦。大學時期，Armani應父親要求前往米蘭學習醫學，本來立志成為醫生，但其後輟學，參軍退伍後在意大利高檔百貨公司La Rinascente找到一份負責櫥窗設計的工作，負責佈置櫥窗。

 

　　至1960年代中，Armani獲邀加入意大利男裝設計師Nino Cerruti團隊與品牌Hitman合作，令他開始拓展時尚視野。Armani回憶指，當時Nino Cerruti要求他找到新方案，讓男士西裝更舒適、更不僵硬、更合身、更少工業感。於是他設計出後來成為其標誌性西裝的初代版本：「解構式外套」（Deconstructed jacket），打破了上世紀70年代西裝的厚重拘謹設計，改以穿著輕鬆為本的剪裁西裝。Armani本人亦承認「解構式外套」是他對時尚的最重要貢獻之一。

 

　　1975年，Giorgio Armani創立同名品牌男裝系列，瞬即在歐洲爆紅。路透社形容Armani是「現代意式風格與優雅的代名詞」；他還以其對系列每個細節和業務的各方面親力親為而聞名，甚至模特兒走秀前的髮型設計，他都會親自檢查。近年，品牌亦推出時裝以外的產品，例如酒店和朱古力產品。據《彭博》的分析師指出，Armani集團的估值約為93億至117億美元之間。

 

　　Armani近年健康轉差，今年6月更因病缺席米蘭男裝周（Milan's Men's Fashion Week）的時裝騷，是他職業生涯中首次缺席。當時公司的聲明僅透露「他正在休養」，並未具體說明他的身體情況。

 

　　而在公開他過世的消息後，集團聲明稱，在周六、日於米蘭設立靈堂；隨後舉行私人葬禮。米蘭市長薩拉表示，葬禮定於下周一舉行，當日全市哀悼。

 

轉載自晴報

 

