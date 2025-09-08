歡迎回來

37歲知名男主持自揭家庭悲劇：警察父親破案遭報復，哥哥被綁架致永久腦殘
健康Tips

37歲知名男主持自揭家庭悲劇：警察父親破案遭報復，哥哥被綁架致永久腦殘

健康解「迷」
健康解「迷」

　　內地知名主持人陳銘近日在節目中，首度公開家庭悲劇，講述兄長遭綁架致殘的悲痛經歷。因其任職警察的父親於早年偵查黑社會案件時，遭對方惡意報復，綁架當時年僅3、4歲的哥哥。失蹤3個月後雖被尋回，但他的哥哥因腦部被注射藥物，導致智力永久退化至1歲半水平，終生失去自理能力，引發廣泛關注。

 

　　現年37歲的陳銘近日在節目《非正式會談》中透露，自己有一位生於1979年的哥哥，長相英俊且聰明伶俐，卻在上幼稚園的第一年時失蹤。再度回家時，已成智力障礙者。起因是任職警察的父親於早年偵查黑社會案件遭報復，對方綁架年幼的哥哥，3個月後雖被尋獲，但因腦部被注入藥物，智力永久損傷，僅如1歲半幼兒，從此無法自理。其兄最終於2023年新冠疫情期間離世。

 

　　陳銘在節目中回顧這段傷痛往事，他表示，「他們（黑社會）認為對一個警察家庭最好的報復，並不是把孩子抓走處理掉，因為你只會疼一時，他們會讓他變成一個大腦上的殘疾人，而且讓他一輩子陪在你身邊。」他亦提到，父母曾為救治兒子，遠赴香港求醫，直至哥哥9歲時，經香港醫生判定其智力無法恢復，終生殘障，那份愧疚將伴隨父母一生。

 

　　他坦言公開往事，是希望喚起社會對警察家屬群體的重視。不少觀眾看完節目後，紛紛為他送上打氣加油。

 

　　陳銘於1988年出生在湖北，畢業於武漢大學播音與主持藝術專業。2010年代表武漢大學獲得國際大學群英辯論會冠軍。2015至2018年，擔任網絡綜藝《奇葩說》第二至五季的主力辯手。

 

家庭悲劇｜37歲男星淚憶家庭慘況 警察爸爸破案遭報復 哥哥被綁架遭注射藥物致腦殘：永遠停留1歲半

陳銘是內地知名主持人。（微博）

陳銘是內地知名主持人。（微博）

 

家庭悲劇｜37歲男星淚憶家庭慘況 警察爸爸破案遭報復 哥哥被綁架遭注射藥物致腦殘：永遠停留1歲半

陳銘是內地知名主持人。（微博）

 

家庭悲劇｜37歲男星淚憶家庭慘況 警察爸爸破案遭報復 哥哥被綁架遭注射藥物致腦殘：永遠停留1歲半

陳銘首度公開家庭悲劇，講述兄長遭綁架致殘的悲痛經歷。（影片截圖）

 

家庭悲劇｜37歲男星淚憶家庭慘況 警察爸爸破案遭報復 哥哥被綁架遭注射藥物致腦殘：永遠停留1歲半

陳銘首度公開家庭悲劇，講述兄長遭綁架致殘的悲痛經歷。（影片截圖）

 

家庭悲劇｜37歲男星淚憶家庭慘況 警察爸爸破案遭報復 哥哥被綁架遭注射藥物致腦殘：永遠停留1歲半

陳銘是內地知名主持人。（微博）

 

家庭悲劇｜37歲男星淚憶家庭慘況 警察爸爸破案遭報復 哥哥被綁架遭注射藥物致腦殘：永遠停留1歲半

陳銘是內地知名主持人。（微博）

 

 

轉載自晴報

 

Tags:#殘疾#綜藝節目#黑社會#心理健康#腦健康
減肥成功 │ 41歲苟芸慧恢復單身，Fit爆現身分享靠獨特飲食法瘦身，顏值重回顛峰
