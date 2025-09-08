林子祥揭露英國悲慘童年：與弟遭父遺棄成孤兒，一度淪落街頭

天王巨星也曾經歷悲慘童年！77歲的殿堂級歌手林子祥（Lam），近日與夫人葉蒨文（Sally）合體，宣傳即將舉辦的演唱會。二人在一個YouTube節目上，林子祥談及兒時和弟弟在英國的一段生活，坦言當時是「做孤兒仔」，一度淪落街頭冇飯食，要自力更生搵錢，非常陰功。

林子祥與葉蒨文結婚近三十年，二人一直恩愛，今年10月更將會合體於紅館舉行一連五場《白頭到老WE ARE ONE》演唱會-香港站。二人日前接受訪問，為演唱會作宣傳，期間林子祥談及童年在英國的生活。

出身醫學世家卻遭遺棄成孤兒

林子祥出生於醫學世家，但父母在他4歲的時候離婚，他便和弟弟跟隨母親生活。直至林子祥讀中一時，因母親離開香港前往美國，兩兄弟便開始寄宿生活；直至1965年再被安排到英國讀書。而在這段日子，林子祥的醫生爸爸對他們沒有半點照顧，他與細佬被迫淪落街頭：

嗰陣冇錢，做孤兒仔，屋企冇寄錢畀我哋，畀學校踢咗出嚟。雖然我爸爸係醫生，但係佢唔想寄錢，佢送咗我哋嗰度，我諗佢搞唔掂自己啲錢，所以寧願由我哋自己去求生。

為了生存，林子祥自力更生，各種職業都願意做，只為了一口飯吃：「麥當勞又做過，派報紙、又幫人家執屋，好多工作都做過，搵到幾多都用晒」，又坦言當時房租要4、5個英磅，所以需要拼命搵錢；他形容「嗰段時間都幾陰功」。

遊英搭地鐵憶往事爆喊 寧捱罐頭拒求助

葉蒨文延續話題稱，他們有次去英國經常坐地鐵，有一次林子祥突然講説：「就係呢個地鐵，嗰陣有一個人揼低我哋兩兄弟，係喺呢個位」，甚至邊講邊爆喊，令葉蒨文受到衝擊，表示「冇諗過係咁嚴重」。

林子祥最終捱了差不多4年，總算捱出頭。他表示到現在還是喜歡英國，因為是捱得最辛苦；但不覺得是一場噩夢：

捱嘅時候又唔覺得好辛苦，嗰陣真係一罐罐頭做一餐，乜嘢都唔識。（有冇求救？）可以搵邊個？求救即係乞食！

葉蒨文1方法幫老公降膽固醇

明年是林子祥與葉蒨文結婚三十周年紀念，兩人預計將會在舞台上度過。葉蒨文在訪問期間踢爆老公外表看似是浪漫好情人，但其實最初還不會準備情人節禮物，只即興拎支雪糕慶祝：

我啱啱嫁佢一、兩年，情人節，我等佢送禮物俾我，佢冇俾我，我話今日係情人節，然後佢喺雪櫃摷咗個雪糕、插咗支蠟燭，話每日都係情人節，祝我情人節快樂！

由於林子祥愛吃甜食，雪櫃常備Gelato雪糕。注重健康的葉蒨文平日隨身攜帶維他命，又有獨家秘方，幫老公減低膽固醇：

人哋話佢（林子祥）嘅膽固醇高，咁我點樣幫佢減低膽固醇呢？原來係flexseed（亞麻籽），佢食我不如食埋，我嘅膽固醇都唔會高，大家一人一個湯匙！

