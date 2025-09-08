歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

破解AI電商迷思:4大核心應用與實戰框架，讓AI成為你的最佳...
數碼新秩序 電商教室

破解AI電商迷思:4大核心應用與實戰框架，讓AI成為你的最佳...
食物安全警示:老翁在處理青蟹時被刺傷，感染惡菌需截肢，經搶救...
醫學通識 健康解「迷」

食物安全警示:老翁在處理青蟹時被刺傷，感染惡菌需截肢，經搶救...
開市Good Morning

騰訊再遭大股東減持
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
ETF
Highlight:
【夏日海鮮拼盤超抵食推介】用戶專享95折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
名人健康 │ 52歲譚小環移加近況曝光，暴瘦憔悴外表惹網民擔心，曾自揭健康正出現一問題
健康Tips

名人健康 │ 52歲譚小環移加近況曝光，暴瘦憔悴外表惹網民擔心，曾自揭健康正出現一問題

健康解「迷」
健康解「迷」

　　1994年香港小姐冠軍、現年52歲的譚小環，與老公蔡強榮近年轉到加拿大定居生活，更重操舊業於多倫多開設餐廳。有KOL早前特意探店並分享合照，令她的近況曝光，身型比之前更消瘦。小環曾分享加拿大營生的3大困難，更自揭健康正出現1大問題。

 

譚小環現況曝光

 

　　半年前，譚小環與老公蔡強榮於多倫多開設「小環茶座」，開幕時亦曾於社交帳號分享照片。近日，已移加並轉型成KOL的前幕後人Sam 便專程「探店」並找來小環合照，其後於IG分享。相中的小環雖然滿面笑容，但她舉V手勢時，意外展露了皮包骨玉手，素顏的她看起來亦有些倦意。照片曝光後，不少網民均憂心她是否因為為了營生太過勞累所致。

 

　　Sam在IG分享合照時，亦留言透露譚小環日日都會在餐廳：

 

　　小環話鍾意返工多啲，因為可以每日見吓街坊朋友，落嚟食飯傾偈，熱鬧啲。

 

自爆營生三大困境及健康問題

 

　　事實上，Sam數月前亦曾訪店並與小環做訪問，期間小環便分享加拿大營生的三大困境：

 

　　租金貴啦，地點問題啦，原來喺多倫多開餐廳最緊要就係泊車位問題，要夠位畀所有客泊車。

 

　　除此之外，片中小環又慨嘆身體出現一大問題：

 

　　筋骨經常痠軟....可能退化緊！

 

明星健康丨52歲譚小環移加後疑暴瘦捱到殘？　驚變皮包骨曾嘆加拿大開店3大困境

明星健康丨52歲譚小環移加後疑暴瘦捱到殘？　驚變皮包骨曾嘆加拿大開店3大困境

明星健康丨52歲譚小環移加後疑暴瘦捱到殘？　驚變皮包骨曾嘆加拿大開店3大困境

明星健康丨52歲譚小環移加後疑暴瘦捱到殘？　驚變皮包骨曾嘆加拿大開店3大困境

明星健康丨52歲譚小環移加後疑暴瘦捱到殘？　驚變皮包骨曾嘆加拿大開店3大困境

明星健康丨52歲譚小環移加後疑暴瘦捱到殘？　驚變皮包骨曾嘆加拿大開店3大困境

明星健康丨52歲譚小環移加後疑暴瘦捱到殘？　驚變皮包骨曾嘆加拿大開店3大困境

明星健康丨52歲譚小環移加後疑暴瘦捱到殘？　驚變皮包骨曾嘆加拿大開店3大困境

明星健康丨52歲譚小環移加後疑暴瘦捱到殘？　驚變皮包骨曾嘆加拿大開店3大困境

明星健康丨52歲譚小環移加後疑暴瘦捱到殘？　驚變皮包骨曾嘆加拿大開店3大困境

 

明星健康丨52歲譚小環移加後疑暴瘦捱到殘？　驚變皮包骨曾嘆加拿大開店3大困境

明星健康丨52歲譚小環移加後疑暴瘦捱到殘？　驚變皮包骨曾嘆加拿大開店3大困境

明星健康丨52歲譚小環移加後疑暴瘦捱到殘？　驚變皮包骨曾嘆加拿大開店3大困境

明星健康丨52歲譚小環移加後疑暴瘦捱到殘？　驚變皮包骨曾嘆加拿大開店3大困境

 

 

譚小環曾被視為學生情人

 

　　譚小環年青時，應甜美外貌，於1994年當選香港小姐冠軍後，即受TVB力捧，曾於多劇擔任要角，之後又於1996年跟鄭伊健合唱歌曲《如果天空要下雨》，風頭可謂一時無兩，而且更擄獲不少年青男粉絲，被視為「學生情人」，一度成為「信和賣相皇后」。

 

　　戀情方面，小環1998年曾戀上排舞師黃國榮（Sunny Wong），不過二人2002年終分手收場，她之後人氣亦大不如前。慶幸，2007年她終遇上真命天子，與當時為保險公司高層的蔡強榮（Eric）結婚，恩愛至今。2013年，譚小環與老公轉戰飲食業，於銅鑼灣開設小食店「渣哥一九九六」，高峰時期開設6間分店之後更開茶餐廳，不過後來在疫情打擊下，分店陸續結業。至後來移民結束了香港生意。

 

明星健康丨52歲譚小環移加後疑暴瘦捱到殘？　驚變皮包骨曾嘆加拿大開店3大困境

明星健康丨52歲譚小環移加後疑暴瘦捱到殘？　驚變皮包骨曾嘆加拿大開店3大困境

明星健康丨52歲譚小環移加後疑暴瘦捱到殘？　驚變皮包骨曾嘆加拿大開店3大困境

明星健康丨52歲譚小環移加後疑暴瘦捱到殘？　驚變皮包骨曾嘆加拿大開店3大困境

明星健康丨52歲譚小環移加後疑暴瘦捱到殘？　驚變皮包骨曾嘆加拿大開店3大困境

明星健康丨52歲譚小環移加後疑暴瘦捱到殘？　驚變皮包骨曾嘆加拿大開店3大困境

明星健康丨52歲譚小環移加後疑暴瘦捱到殘？　驚變皮包骨曾嘆加拿大開店3大困境

 

 

Tags:#娛樂#名人#健康#移民#加拿大#香港娛樂圈#餐飲業#香港選美比賽#1994年香港小姐競選#譚小環#蔡強榮#多倫多
Add a comment ...Add a comment ...
食品安全｜荷蘭回收HARIBO小熊軟糖：含大麻成分，多人食後頭暈不適，包括兒童
更多健康解「迷」文章
食品安全｜荷蘭回收HARIBO小熊軟糖：含大麻成分，多人食後頭暈不適，包括兒童

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處