名人健康 │ 52歲譚小環移加近況曝光，暴瘦憔悴外表惹網民擔心，曾自揭健康正出現一問題

1994年香港小姐冠軍、現年52歲的譚小環，與老公蔡強榮近年轉到加拿大定居生活，更重操舊業於多倫多開設餐廳。有KOL早前特意探店並分享合照，令她的近況曝光，身型比之前更消瘦。小環曾分享加拿大營生的3大困難，更自揭健康正出現1大問題。

譚小環現況曝光

半年前，譚小環與老公蔡強榮於多倫多開設「小環茶座」，開幕時亦曾於社交帳號分享照片。近日，已移加並轉型成KOL的前幕後人Sam 便專程「探店」並找來小環合照，其後於IG分享。相中的小環雖然滿面笑容，但她舉V手勢時，意外展露了皮包骨玉手，素顏的她看起來亦有些倦意。照片曝光後，不少網民均憂心她是否因為為了營生太過勞累所致。

Sam在IG分享合照時，亦留言透露譚小環日日都會在餐廳：

小環話鍾意返工多啲，因為可以每日見吓街坊朋友，落嚟食飯傾偈，熱鬧啲。

自爆營生三大困境及健康問題

事實上，Sam數月前亦曾訪店並與小環做訪問，期間小環便分享加拿大營生的三大困境：

租金貴啦，地點問題啦，原來喺多倫多開餐廳最緊要就係泊車位問題，要夠位畀所有客泊車。

除此之外，片中小環又慨嘆身體出現一大問題：

筋骨經常痠軟....可能退化緊！

譚小環曾被視為學生情人

譚小環年青時，應甜美外貌，於1994年當選香港小姐冠軍後，即受TVB力捧，曾於多劇擔任要角，之後又於1996年跟鄭伊健合唱歌曲《如果天空要下雨》，風頭可謂一時無兩，而且更擄獲不少年青男粉絲，被視為「學生情人」，一度成為「信和賣相皇后」。

戀情方面，小環1998年曾戀上排舞師黃國榮（Sunny Wong），不過二人2002年終分手收場，她之後人氣亦大不如前。慶幸，2007年她終遇上真命天子，與當時為保險公司高層的蔡強榮（Eric）結婚，恩愛至今。2013年，譚小環與老公轉戰飲食業，於銅鑼灣開設小食店「渣哥一九九六」，高峰時期開設6間分店之後更開茶餐廳，不過後來在疫情打擊下，分店陸續結業。至後來移民結束了香港生意。