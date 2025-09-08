名人健康 │ 62歲李連杰入院切頸腫瘤，自爆3次險死經歷：曾呼吸困難大小便失禁

8月剛入院切除頸腫瘤、現年62歲的「功夫皇帝」李連杰身體漸見復原，出院後不久，他拍片報平安之餘，更自揭過去人生原來曾經歷3次死劫，當中一次更發生於高原上，一度大小便失禁。

3次險死經歷

李連杰早前以「我曾經也很恐懼死亡」為題，分享人生3次險死經歷，第一次是2004年的南亞海嘯：

海嘯的時間太快速的發生，你根本來不及反應，一下沖到腿，第二個到胸到脖子，你來不及反應就過去了，它要再一下其實就死了，是你後怕，當時不知道發生甚麼，在驚慌或者不知所措的情況下發生。

第二次是拍攝電影《霍元甲》時意外從高台墜落，李連杰講起時仍猶有餘悸表示，要不是在場武師及時用手托一下自己，他便極可能會頭部落地：

萬一是這麼下去，不死也殘嘛。

第三次則是到四川亞青寺閉關修行，李連杰表示自己當時身處海拔4300米，直到第5天他身體開始出現高原反應兼呼吸困難：

有一天夜裏實在沒辦法呼吸，就起來打坐，坐著坐著就開始覺得大小便失禁，就控制不住....那時候是很恐懼死亡

慶幸，經過七八小時車程，他落山後回到四川成都平原後，便回復正常。

李連杰表示是次經歷令他明白「軟件」（心理）會影響「硬件」（身體），而當2013年醫生讓他選擇治療甲狀腺亢進的方便時，他因擔心手術會有永久失聲，於是於那次是選擇飲碘水。

李連杰是一位藏傳佛教的信徒，不時會上山修行。(IG圖)

李連杰與太太利智。(IG圖)

李連杰與女兒。(IG圖)

李連杰過去曾經歷三次死劫。(抖音截圖)



看淡生死

至於今次身體再出事，李連杰則指經過十幾年來的修行，他從落決定至開刀過程，已可平靜面對：

「完全是在另外一個狀態，我一直在訓練觀察自己心的那個狀態，硬件我一點都不擔心，軟件我就看著它，看著它的變化，就是這樣，並不複雜。」

李連杰今年8月入院切除頸腫瘤。(抖音截圖)

今年8月入院切除頸腫瘤

李連杰早前曾拍片交代入院經過，指自己今年4月26日生日時無意中照鏡時，發現右邊頸部有腫塊，即使食了7日消炎藥都未有改善，所以經過醫生建議，進行了超聲波、CT和穿孔穿刺檢查，雖然基本確定腫瘤是良性，不過由於有些位置影像不清楚，於是到8月較空閒時候，決定做手術切除頸部腫瘤。手術後，腫瘤經過切片化驗確定百分百是良性。