11
七月
旺角中電鐘樓文化館｜「鐘樓歲『閱』」主題展覽
展覽 文化藝術
旺角中電鐘樓文化館｜「鐘樓歲『閱』」主題展覽
11/07/2025 - 28/09/2025
08
八月
香港演藝學院｜滙豐160週年滙聚怪招《笨蕉大劇院》
文化藝術 劇場
香港演藝學院｜滙豐160週年滙聚怪招《笨蕉大劇院》
08/08/2025 - 18/09/2025
山今老人講解鼻子養生！鼻和肺腎脾胃都有關？洗鼻留意2件事！推薦3個穴位通鼻改善鼻敏感
健康Tips
養生Tips

山今老人講解鼻子養生！鼻和肺腎脾胃都有關？洗鼻留意2件事！推薦3個穴位通鼻改善鼻敏感

山今養生智慧
山今老人岑逸飛
山今養生智慧

　　之前和大家分享過眼耳舌方面的養生技巧，今集就再講解鼻子養生！原來鼻和肺、腎、脾、胃都有關？想洗鼻保健，有甚麼注意點？多按壓哪幾個穴位有助通鼻養生？即聽易經名家山今老人岑逸飛講解！

 

 

Tags:#易經#山今老人#養生智慧#養身#養生#健康#長壽#岑逸飛#身心靈放鬆#流汗#體質#鼻#鼻敏感#洗鼻#鼻炎
