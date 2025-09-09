山今老人講解鼻子養生！鼻和肺腎脾胃都有關？洗鼻留意2件事！推薦3個穴位通鼻改善鼻敏感

健康Tips養生Tips山今老人講解鼻子養生！鼻和肺腎脾胃都有關？洗鼻留意2件事！推薦3個穴位通鼻改善鼻敏感 山今老人岑逸飛 山今養生智慧 山今老人岑逸飛 山今養生智慧 文化工作者，專研哲學，尤精於《易經》義理，游走於儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見解精闢。現為傳媒及文化工作者，並任教港大專業進修學院，開設「岑逸飛講壇」課程，內容除易經外，尚包括中國諸子百家。 Share 09/09/2025 之前和大家分享過眼耳舌方面的養生技巧，今集就再講解鼻子養生！原來鼻和肺、腎、脾、胃都有關？想洗鼻保健，有甚麼注意點？多按壓哪幾個穴位有助通鼻養生？即聽易經名家山今老人岑逸飛講解！ Read more： 山今老人分享流汗養生智慧！流汗分主動和被動？頭頂、心口出汗代表甚麼？從自汗盜汗分辨體質 山今老人解構奇經八脈！和十二經絡有甚麼關係？任督二脈真的可以打通？多按兩大穴位，調節氣血兼養生 Tags:#易經#山今老人#養生智慧#養身#養生#健康#長壽#岑逸飛#身心靈放鬆#流汗#體質#鼻#鼻敏感#洗鼻#鼻炎 Add a comment ...
Comment
暫無回應