山今老人講解鼻子養生！鼻和肺腎脾胃都有關？洗鼻留意2件事！推薦3個穴位通鼻改善鼻敏感

之前和大家分享過眼耳舌方面的養生技巧，今集就再講解鼻子養生！原來鼻和肺、腎、脾、胃都有關？想洗鼻保健，有甚麼注意點？多按壓哪幾個穴位有助通鼻養生？即聽易經名家山今老人岑逸飛講解！

Read more：

山今老人分享流汗養生智慧！流汗分主動和被動？頭頂、心口出汗代表甚麼？從自汗盜汗分辨體質



山今老人解構奇經八脈！和十二經絡有甚麼關係？任督二脈真的可以打通？多按兩大穴位，調節氣血兼養生



