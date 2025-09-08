中醫結合八字五行的濕疹調理：根本病機解析與治療實證病例

濕疹的發作，除了環境與氣候等外因外，從中醫角度來看，與患者內在體質密切相關。今期宋振基中醫師結合八字與五行理論，講解如何能幫助辨別體質偏性，找出濕疹的根本病機，從而提供更精準的治療方向。以下為重點解析：

五行與濕疹體質的對應關係：

1. 木（肝）

- 特點：木旺者肝氣充足，但過旺易肝火上炎，導致皮膚紅腫、乾燥、瘙癢；木弱者肝氣不足，濕氣內滯，濕疹反覆發作。

- 濕疹表現：

- 木旺：肝火灼津，濕疹紅腫瘙癢劇烈。

- 木弱：肝虛疏泄不暢，濕氣滯留，濕疹反覆且滲液明顯。

2. 火（心）

- 特點：火旺出現血熱風燥，濕疹急性發作，表現為紅斑、灼熱感；火弱者氣血不足，濕氣無法外散，病情反覆。

3. 土（脾）

- 特點：土旺代表脾胃運化正常，但過旺會生濕熱，導致濕疹滲液、糜爛；土弱者脾虛生濕，濕疹反覆發作，皮膚粗糙脫屑。

4. 金（肺）

- 特點：金旺代表肺氣充盈，皮膚屏障功能強；金弱者肺衛受損，易誘發濕疹，表現為乾燥、敏感。

5. 水（腎）

- 特點：*水旺者腎氣充足，滋養肝木與肺金；水弱者腎虛，精血不足，濕疹表現為皮膚乾燥、裂紋、反覆發作。

八字與濕疹的診斷重點

患者八字中的用神是調和五行關鍵，忌神則是引發濕疹的主要原因。

1. 用神與忌神的調節

- 八字中的用神是調和五行的關鍵，忌神則是引發濕疹的主要原因。濕疹患者常涉及以下病機：

- 脾土不足（用神弱）：脾虛生濕，濕氣難以運化，濕疹反覆發作。

- 肝火旺盛（忌神木火過強）：肝火灼津，濕疹症狀加重，如紅腫劇癢。

- 肺金虛弱：肺衛不足，外邪易侵，皮膚屏障功能受損。

- 腎水不足：腎虛無法滋養肝木與肺金，濕疹遷延不愈。

2. 辨證用藥原則

- 清肝火：針對木火過旺者，選用龍膽瀉肝湯、黃芩等清熱瀉火。

- 健脾土：針對脾虛者，選用補中益氣湯、白朮、茯苓等健脾化濕。

- 補腎水：針對腎水虛者，選用六味地黃丸、熟地黃等滋補腎陰。

- 補肺金：針對肺氣虛弱者，選用黃耆、麥冬等益氣潤肺。

案例簡析

某患者八字顯示木火過旺，土水不足，用神為土、水，忌神為木、火。

- 表現：皮膚紅腫、瘙癢劇烈，伴滲液，病程遷延。

- 診斷：

- 肝火旺（忌神）：灼傷津液，濕疹症狀加重。

- 脾虛（土弱）：濕氣滯留，濕疹反覆發作。

- 腎水虛（水弱）：無法滋養肌膚，皮膚乾燥脫屑。

- 治療方案：

清肝火、健脾土、補腎水的關鍵在於調整治療方案的比例，例如，應先確定主治方向是清肝火還是健脾土，再輔以補腎水，或先補腎水再清肝火。具體的用藥比例則需根據臨床情況綜合判斷。

結論：濕疹的調理需結合八字五行分析體質偏性，找出病機根源，針對性調整五行失衡，補益用神，瀉忌神。這種辨證施治的方法，不僅能有效緩解濕疹症狀，還能降低反覆發作的可能性，達到標本兼治的效果。

被訪者簡介

宋振基中醫師

明德康健中醫及物理治療診所創辦人，註冊中醫師，擁有中醫與現代醫學雙碩士學位。以「醫玄同源」為核心理念，專注中醫體質學與八字命理學的融合，推動個性化健康管理模式。研發「愈茶方」AI智能舌診系統，通過人工智能實現舌象辨證數字化轉型，提升健康管理的科學性與普及性。創立「見字醫病」體質教育平台，結合八字五行與中醫辨證理論，幫助大眾精準認識體質，實現中藥個性化應用。更多參與在腫瘤支持治療及婦科疾病領域研究，將八字體質分析與中醫辨證相結合，構建精準診療方案，顯著提升臨床治療效果。