55歲糖尿病男提早退休後腎衰竭 醫生警告：1生活習慣傷腎如吸煙

不少打工仔想提早退休，享受退休生活，但可能引發健康隱憂！台灣腎臟科醫生洪永祥分享病例，一名55歲的糖尿病患者為了護腎而提早退休，卻因每日「1習慣」導致3個月後腎功能明顯衰退。為了改善對腎臟的傷害，該名男子決定重返職場後，腎功能亦逐漸恢復正常。

腎臟科醫生洪永祥在節目《健康好生活》中表示，該名男性患者有20多年糖尿病史，某次覆診時發現腎絲球過濾率僅剩55分，低於標準值60分，顯示已進入慢性腎病第三期，並出現蛋白尿。在經濟條件許可下，他決定提前退休。

然而3個月後覆診，結果卻令人意外。洪永祥指出，患者的腎功能不僅未有好轉，更大幅下降30分，體重增加，整個人顯得疲倦，精神狀態低迷。患者表示，自退休後缺乏活動，每日起床後就長時間坐在梳化上，午餐也常叫外賣，一日靜坐時間超過10小時。

洪永祥強調，久坐對健康的危害比吸煙更嚴重。研究顯示，久坐超過6小時後，每多坐1小時，對身體的損害相當於吸兩支煙，尤其對糖尿病與腎衰竭患者而言，久坐更是高風險行為。

洪永祥建議該患者在看電視或追劇時改為站立，直到雙腿痠軟再坐下，並定期進行中等強度有氧運動，每周至少5日，否則腎功能可能急速惡化。3個月後，患者覆診時腎功能已恢復正常，頭暈、腳無力等症狀也改善，而原因是原來他已重返職場，改為半天工作。洪永祥提醒，退休人士應建立健康的生活模式，以填補原本的工作時間，避免健康陷入危機。

10大傷腎惡習

台灣腎臟科醫生洪永祥曾在其Youtube頻道「腎寶思樂腎臟專科」公開10大傷腎惡習，綜合自己20年的從醫經驗，分析病人罹患腎病的種種誘因和生活習慣：

第10名：錯誤使用飲水容器

第9名：錯誤進補和保健品

第8名：久坐不運動

第7名：憋尿

第6名：飲料／零食／加工食品

第5名：部分藥物影響濫用成藥

第4名：高度壓力及捱夜

第3名：吸煙及空氣污染（PM2.5）

第2名：高油鹽糖飲食

第1名：未有補充足夠水分

資料來源：腎臟科醫生洪永祥

4大不良習慣恐誘糖尿病

瑞金醫院急診科副主任盛慧球曾指出，不少年輕糖尿病患者求醫時，多數不知道自身患有糖尿病，這些人普遍都有以下4大不良習慣，再加上一些關於感染的誘發因素，便可能發展為敗血症，甚至敗血症休克：

1. 熬夜

2. 喜愛高糖油膩飲食

3. 飲酒

4. 好靜不好動

資料來源：瑞金醫院急診科副主任盛慧球醫生



糖尿病8大症狀

經常口渴

尿頻

經常飢餓

體重下降

疲勞

視野模糊

傷口癒合不良

皮膚搔癢

資料來源：衛生署

糖尿病飲食｜8種食物可逆轉糖尿病

台灣腎臟科醫生江守山曾在其著作《生病一定要吃藥嗎？》中，分享以下8種有助逆轉糖尿病的食物：

8種食物逆轉糖尿病

1. 蘋果、藍莓、提子

2. 薑

3. 薑黃、肉桂

4. 蜂蜜

5. 輔酶CoQ10

6. 魚油

7. 維他命D

資料來源：台灣腎臟科醫生 江守山

資料來源：《健康好生活》腎臟科醫生洪永祥