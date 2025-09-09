55歲糖尿病男提早退休後腎衰竭 醫生警告：1生活習慣傷腎如吸煙
不少打工仔想提早退休，享受退休生活，但可能引發健康隱憂！台灣腎臟科醫生洪永祥分享病例，一名55歲的糖尿病患者為了護腎而提早退休，卻因每日「1習慣」導致3個月後腎功能明顯衰退。為了改善對腎臟的傷害，該名男子決定重返職場後，腎功能亦逐漸恢復正常。
腎臟科醫生洪永祥在節目《健康好生活》中表示，該名男性患者有20多年糖尿病史，某次覆診時發現腎絲球過濾率僅剩55分，低於標準值60分，顯示已進入慢性腎病第三期，並出現蛋白尿。在經濟條件許可下，他決定提前退休。
然而3個月後覆診，結果卻令人意外。洪永祥指出，患者的腎功能不僅未有好轉，更大幅下降30分，體重增加，整個人顯得疲倦，精神狀態低迷。患者表示，自退休後缺乏活動，每日起床後就長時間坐在梳化上，午餐也常叫外賣，一日靜坐時間超過10小時。
洪永祥強調，久坐對健康的危害比吸煙更嚴重。研究顯示，久坐超過6小時後，每多坐1小時，對身體的損害相當於吸兩支煙，尤其對糖尿病與腎衰竭患者而言，久坐更是高風險行為。
洪永祥建議該患者在看電視或追劇時改為站立，直到雙腿痠軟再坐下，並定期進行中等強度有氧運動，每周至少5日，否則腎功能可能急速惡化。3個月後，患者覆診時腎功能已恢復正常，頭暈、腳無力等症狀也改善，而原因是原來他已重返職場，改為半天工作。洪永祥提醒，退休人士應建立健康的生活模式，以填補原本的工作時間，避免健康陷入危機。
10大傷腎惡習
台灣腎臟科醫生洪永祥曾在其Youtube頻道「腎寶思樂腎臟專科」公開10大傷腎惡習，綜合自己20年的從醫經驗，分析病人罹患腎病的種種誘因和生活習慣：
10大傷腎惡習
第10名：錯誤使用飲水容器
第9名：錯誤進補和保健品
第8名：久坐不運動
第7名：憋尿
第6名：飲料／零食／加工食品
第5名：部分藥物影響濫用成藥
第4名：高度壓力及捱夜
第3名：吸煙及空氣污染（PM2.5）
第2名：高油鹽糖飲食
第1名：未有補充足夠水分
資料來源：腎臟科醫生洪永祥
4大不良習慣恐誘糖尿病
瑞金醫院急診科副主任盛慧球曾指出，不少年輕糖尿病患者求醫時，多數不知道自身患有糖尿病，這些人普遍都有以下4大不良習慣，再加上一些關於感染的誘發因素，便可能發展為敗血症，甚至敗血症休克：
4大不良習慣恐誘糖尿病
1. 熬夜
2. 喜愛高糖油膩飲食
3. 飲酒
4. 好靜不好動
資料來源：瑞金醫院急診科副主任盛慧球醫生
糖尿病8大症狀
經常口渴
尿頻
經常飢餓
體重下降
疲勞
視野模糊
傷口癒合不良
皮膚搔癢
資料來源：衛生署
糖尿病飲食｜8種食物可逆轉糖尿病
台灣腎臟科醫生江守山曾在其著作《生病一定要吃藥嗎？》中，分享以下8種有助逆轉糖尿病的食物：
8種食物逆轉糖尿病
1. 蘋果、藍莓、提子
2. 薑
3. 薑黃、肉桂
4. 蜂蜜
5. 輔酶CoQ10
6. 魚油
7. 維他命D
資料來源：台灣腎臟科醫生 江守山
資料來源：《健康好生活》腎臟科醫生洪永祥
Comment
暫無回應