名人健康 │ 51歲楊千嬅連續開工12日，自爆入院檢查做手術，身體無大礙準備演唱會

樂壇天后楊千嬅早前公布將於11月在紅館開騷，最近也馬不停蹄工作，包括在內地出席品牌活動，以及到成都為好友陳小春的演唱會擔任表演嘉賓。她更新近況，自爆原來連續工作12日，甚至最近「進廠維修」。

入院檢查變「維修」

已經51歲楊千嬅近日在Instagram發文，自爆原來早前入院定期檢查變成做手術。隨文附上一張在醫院「打豆」的照片。她指手術過後，已立刻重投工作：

回想幾個禮拜前定期『入廠檢查』，變成『維修』，有點擔心幸好是小問題。手術後幾天余春嬌趕及上台，直至現在非常感謝公司團隊同事們照顧和幫忙。

限時動態報平安 努力為演唱會做好準備

她指身體已無大礙，目前專注為演唱會做準備和綵排，並體會「最重要係身體健康」。楊千嬅今年出道30周年，多年來曾8次申請紅館檔期，終於成功獲批，將於2025年11月29日至30日及12月1日至2日舉行《Live MY LIVE 2025》演唱會。

楊千嬅在Instagram限時動態報平安，指自己身體無大礙，「只係小問題」，故調動了工作安排。她指自己昨晚彩排時仍中氣十足，應付11月紅館演唱會絕對無問題：

絕對無捱壞啊，我仲緊張過你！

自測12個過勞症狀

打工仔如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

1.經常感到疲勞、健忘

2.突然覺得有衰老感

3.肩部和頸部強直發麻

4.因為疲勞和苦悶失眠

5.經常頭痛和胸悶

6.為小事煩躁和生氣

7.高血壓、糖尿病病史、心電圖不正常

8.體重突然變化大

9.自我感覺身體良好而不看病

10.最近幾年運動也不流汗

11.人際關係突然變壞

12.最近常工作失誤或發生不和

資料來源：台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所推出一本《過勞自我預防手冊》

同場加映｜10種「爆肝」職業

初日診所減重專科暨家醫科醫生魏士航在其Facebook專頁中指出，這10種「爆肝」職業有著3個共通點，包括工時長壓力大、熬夜作息不規律、飲食不正常，容易造肝指數上升，增加罹患脂肪肝之風險。

10.藝術工作者

9.推銷人員

8.便行店店員

7.建築工人

6.影視界幕後從業人員

5.保安員

4.警察/消防員

3.客貨運司機

2.醫護人員

1.工程師

資料來源：魏士航｜航向健康減重新體質