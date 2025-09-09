16款街頭小食熱量排名，營養師2招避開熱量炸彈

減肥都可以掃街！本港營養師整理16款最受歡迎香港街頭小食，公開熱量排行榜，並推薦5款低卡飽肚之選，建議掃街時可用2招避開熱量炸彈放心吃！

16款街頭小食熱量排行榜

本港營養學碩士團隊、營養學家Gavin和Stephy，在IG專頁分享16款香港街頭小食營養資訊，並按照熱量由高至低排名。其中有3款高熱量小食需要注意：衆所周知，格仔餅多醬高糖極邪惡，但原來最高卡竟然是「章魚小丸子」，8粒熱量高達630kcal；而1底格仔餅熱量都有504kcal、1底雞蛋仔熱量則為420kcal，要適可而止地進食啦！

另外，Gavin和Stephy特別提到，有一款隱藏熱量陷阱的小食「砵仔糕」，看似清淡非油炸，但實際上全是澱粉糖分，同樣不宜多吃。

詳見更多款街頭小食熱量：

章魚小丸子(8粒)

卡路里kcal：630

蛋白質：16.5g

碳水化合物：54g

脂肪：39g



格仔餅(1底)

卡路里kcal：504

蛋白質：9g

碳水化合物：61.6g

脂肪：23.8g



雞蛋仔(1底)

卡路里kcal：420

蛋白質：6.2g

碳水化合物：65g

脂肪：15.6g



豬腸粉(4條)

*豉油+芝麻

卡路里kcal：316

蛋白質：6g

碳水化合物：56g

脂肪：7.5g



魚肉燒賣(6粒)

卡路里kcal：312

蛋白質：6.4g

碳水化合物：36.4g

脂肪：15.6g



砵仔糕(1件)

卡路里kcal：260

蛋白質：4.2g

碳水化合物：58g

脂肪：2.2g



臭豆腐(2件)

卡路里kcal：225

蛋白質：25g

碳水化合物：16.5g

脂肪：6.5g



煎釀三寶

(茄子+青椒 各2件)

卡路里kcal：176

蛋白質：11.2g

碳水化合物：11.4g

脂肪：8.6g



生腸(1串)

卡路里kcal：142

蛋白質：7g

碳水化合物：3g

脂肪：11g



韭菜豬紅(1碗)

卡路里kcal：150

蛋白質：12g

碳水化合物：10g

脂肪：5g



生菜魚肉(1碗)

卡路里kcal：120

蛋白質：13g

碳水化合物：8g

脂肪：4g



咖喱魚蛋(6粒)

卡路里kcal：117

蛋白質：7.8g

碳水化合物：14.4g

脂肪：2.5g



碗仔翅(1碗)

卡路里kcal：112

蛋白質：3.5g

碳水化合物：17.9g

脂肪：2.8g



豆腐花(無糖)

卡路里kcal：90

蛋白質：6g

碳水化合物：5g

脂肪：5g



雞腎串(1串)

卡路里kcal：82

蛋白質：14g

碳水化合物：2g

脂肪：2g



墨魚串(1串)

卡路里kcal：78

蛋白質：13g

碳水化合物：2g

脂肪：2g

資料來源：營養學家張成匡(Gavin)、吳宛桐(Stephy)

低卡飽肚推薦

有人在減肥期間不敢掃街，怕熱量超標，但其實不用太擔心！Gavin和Stephy亦為大家推薦5款低卡飽肚之選，每份熱量只是大約100kcal上下，可以放心吃：

生菜魚肉 (1碗) ➔ 120kcal

咖喱魚蛋 (6粒) ➔ 117kcal

豆腐花 (無糖) ➔ 90kcal

雞腎串 (1串) ➔ 82kcal

墨魚串 (1串) ➔ 78kcal

減脂期2大健康掃街貼士

如果想掃街時食得健康一點，Gavin和Stephy提醒大家，最好避開「醬料、炸物」，例如腸粉走甜醬、麻醬；格仔餅走砂糖、煉奶。另外，建議優先選擇蒸煮、烤焗、燒烤類的小食。