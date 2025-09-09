涼瓜 苦瓜 半世瓜 今期清爽素菜食譜：紅蘿蔔雲耳清炒涼瓜

涼瓜？是吃來很清涼冰凍的瓜嗎？這名字會不會跟涼拌有關呢？苦瓜？一聽就知道味道苦澀，小孩子多不愛吃的瓜果啦。在香港，這種表面有明顯皺紋、味道帶苦的瓜果，常呈淺綠色，習慣叫做「涼瓜」。除了涼拌，快炒和燜煮也常見它的身影。在香港以外呢？這個瓜果，通常叫「苦瓜」。有白色的，也有墨綠的。在涼拌和熱炒以外，還有直接榨成果汁來喝的，也有用來煮湯，以清熱解暑。

不管叫「涼瓜」，或是「苦瓜」也好，不變的是它甘苦的味道。用來炒肉片，還是炒雞蛋，也抹不掉它那甘苦味。因此，小朋友很少會愛吃苦瓜的。假如你喜歡的話，大概已經出賣了年齡，不再是小朋友了吧？！「半世瓜」之外號，亦隨之而起。就是說，人生的歷練沒到一個程度，是不可能領回這瓜那苦中帶甘的韻味。這就好比人生的跌宕起伏，沒嚐過苦頭，是不可以理解甜味到來的難得。

從「涼瓜」，「苦瓜」，到「半世瓜」，這顆外貌不討好，皮長得凹凸不平的瓜，確實了不起喔。看似平平無奇，不只味道獨特的帶甘苦，還有著這麼多個名字。順便一說，苦瓜能促進消化，清熱解毒，又能增強免疫力。看來，這個夏天，沒有吃過它，是不行的吧？！

紅蘿蔔雲耳清炒涼瓜（2人份）

時間：35分鐘

材料：

苦瓜 1個/ 紅蘿蔔 半個/ 乾雲耳 2湯匙/ 蒜頭 3粒（顆）/ 芫荽（香菜）2束（把）

調味：

鹽 半茶匙/ 糖 1茶匙/ 豉油（醬油）1湯匙/ 麵豉（味噌）半湯匙/ 烏醋 1湯匙/ 麻油 2湯匙

工具：

砧板/ 菜刀/ 蔬果刨刀/ 平底易潔鑊（不沾鍋）/ 鑊剷（鍋剷）/ 木筷子/ 湯匙/ 茶匙/ 碟

步驟：

1. 剝走蒜頭的皮，切去頭尾，清洗後，切成片。

2. 沖洗 芫荽（香菜），切去根部，再切成段。

3. 切去苦瓜的頭尾，挖走籽，沖洗乾淨，切成厚片（如圖）。

4. 刨去紅蘿蔔的皮，清洗後，切成半月形的片（如圖）。

5. 用熱水泡浸乾雲耳10分鐘。倒掉水，沖洗乾淨，瀝乾水待用。

6. 以中火預熱平底易潔鑊（不沾鍋），放入步驟1和2 ，炒一炒。倒入1湯匙的食油，再炒一炒。

7. 放入步驟3和4，續以中火，炒3分鐘。

8. 放入步驟5，和調勻了3湯匙清水的調味料，一併以中火炒5分鐘，至醬汁稍為收乾。

筆記：

1. 苦瓜有增進免疫能力的胺基酸及無機鹽。

2. 紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

3. 芫荽（香菜）低熱量、有增強免疫力及預防高血壓的維生素及礦物質。

4. 雲耳屬菇類，菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

5. 蔬果全部要徹底洗淨。

6. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。