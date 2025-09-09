歡迎回來

美國人為何對逮捕韓國工程師反應平淡？
世事政情 威少看世界

美國人為何對逮捕韓國工程師反應平淡？
開市Good Morning

美國、歐盟達成貿易協議！港股本周業績期兼期結 有何部署策略？阿里、百度AI業務又有新進展？
Old Mine Cut 鑽石是甚麼？從 Taylor Sw...
Watch & Jewelry 尋寶人

Old Mine Cut 鑽石是甚麼？從 Taylor Sw...
Highlight:
【夏日海鮮拼盤超抵食推介】用戶專享95折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
涼瓜 苦瓜 半世瓜 今期清爽素菜食譜：紅蘿蔔雲耳清炒涼瓜
素食
食得有營
健康好煮意

涼瓜 苦瓜 半世瓜 今期清爽素菜食譜：紅蘿蔔雲耳清炒涼瓜

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　涼瓜？是吃來很清涼冰凍的瓜嗎？這名字會不會跟涼拌有關呢？苦瓜？一聽就知道味道苦澀，小孩子多不愛吃的瓜果啦。在香港，這種表面有明顯皺紋、味道帶苦的瓜果，常呈淺綠色，習慣叫做「涼瓜」。除了涼拌，快炒和燜煮也常見它的身影。在香港以外呢？這個瓜果，通常叫「苦瓜」。有白色的，也有墨綠的。在涼拌和熱炒以外，還有直接榨成果汁來喝的，也有用來煮湯，以清熱解暑。

 

　　不管叫「涼瓜」，或是「苦瓜」也好，不變的是它甘苦的味道。用來炒肉片，還是炒雞蛋，也抹不掉它那甘苦味。因此，小朋友很少會愛吃苦瓜的。假如你喜歡的話，大概已經出賣了年齡，不再是小朋友了吧？！「半世瓜」之外號，亦隨之而起。就是說，人生的歷練沒到一個程度，是不可能領回這瓜那苦中帶甘的韻味。這就好比人生的跌宕起伏，沒嚐過苦頭，是不可以理解甜味到來的難得。

 

　　從「涼瓜」，「苦瓜」，到「半世瓜」，這顆外貌不討好，皮長得凹凸不平的瓜，確實了不起喔。看似平平無奇，不只味道獨特的帶甘苦，還有著這麼多個名字。順便一說，苦瓜能促進消化，清熱解毒，又能增強免疫力。看來，這個夏天，沒有吃過它，是不行的吧？！

 

紅蘿蔔雲耳清炒涼瓜（2人份）

 

涼瓜 苦瓜 半世瓜 今期清爽素菜食譜：紅蘿蔔雲耳清炒涼瓜

 

時間：35分鐘  

 

材料：

 

涼瓜 苦瓜 半世瓜 今期清爽素菜食譜：紅蘿蔔雲耳清炒涼瓜

 

苦瓜 1個/ 紅蘿蔔 半個/ 乾雲耳 2湯匙/ 蒜頭 3粒（顆）/ 芫荽（香菜）2束（把）

 

調味：

鹽 半茶匙/ 糖 1茶匙/ 豉油（醬油）1湯匙/ 麵豉（味噌）半湯匙/ 烏醋 1湯匙/ 麻油 2湯匙

 

工具：

砧板/ 菜刀/ 蔬果刨刀/ 平底易潔鑊（不沾鍋）/ 鑊剷（鍋剷）/ 木筷子/ 湯匙/ 茶匙/ 碟

 

步驟：

1.    剝走蒜頭的皮，切去頭尾，清洗後，切成片。

2.    沖洗 芫荽（香菜），切去根部，再切成段。

3.    切去苦瓜的頭尾，挖走籽，沖洗乾淨，切成厚片（如圖）。

 

涼瓜 苦瓜 半世瓜 今期清爽素菜食譜：紅蘿蔔雲耳清炒涼瓜

 

4.    刨去紅蘿蔔的皮，清洗後，切成半月形的片（如圖）。

 

涼瓜 苦瓜 半世瓜 今期清爽素菜食譜：紅蘿蔔雲耳清炒涼瓜

 

5.    用熱水泡浸乾雲耳10分鐘。倒掉水，沖洗乾淨，瀝乾水待用。

 

涼瓜 苦瓜 半世瓜 今期清爽素菜食譜：紅蘿蔔雲耳清炒涼瓜

 

6.    以中火預熱平底易潔鑊（不沾鍋），放入步驟1和2 ，炒一炒。倒入1湯匙的食油，再炒一炒。

 

涼瓜 苦瓜 半世瓜 今期清爽素菜食譜：紅蘿蔔雲耳清炒涼瓜

 

7.    放入步驟3和4，續以中火，炒3分鐘。

8.    放入步驟5，和調勻了3湯匙清水的調味料，一併以中火炒5分鐘，至醬汁稍為收乾。

 

筆記：

1.    苦瓜有增進免疫能力的胺基酸及無機鹽。

2.    紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

3.    芫荽（香菜）低熱量、有增強免疫力及預防高血壓的維生素及礦物質。

4.    雲耳屬菇類，菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

5.    蔬果全部要徹底洗淨。

6.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

