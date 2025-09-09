MBTI 十六型人格 | 內向 i 人也有照顧者潛質？兩招避免情緒內耗

MBTI 十六型人格測試，在年輕族群和職場特別流行。近日筆者認識新朋友時，竟搶著自認是MBTI性格分類中的「 i 人」（內向型），需知道梁朝偉與林家謙也被視為「i 人」典範，做 「i 人」看似值得自豪，又趕上潮流。但我偶爾會質疑，「i 人」內向不擅社交，照顧別人理應比其他人容易 Burnout（耗盡），真的值得自豪嗎？還是「i 人」如我，根本不適合做照顧者？

「 i 人能量內歛，如果做照顧者，表面上較易感到疲憊。」 研究 MBTI 多年的黎偉恒牧師(William）說。他取得 MBTI ®️ Step I & Il Accredited Administrator 和 NLP Practitioner 資格，過去10 年教授超過 300 個各類型的MBTI課堂及工作坊，接觸超過一萬人，且是暢銷 MBTI 書籍《MBTI 人際探險》作者。擁有專業如他的加持，我以為自己有藉口為照顧者的身份開脫，另覓發展了，怎料他話鋒一轉：

「不過，我們不能單憑是否「i 人」，來衡量是否適合做照顧者。如果是 ISF 類型，既能照顧別人，自己又開心，反而能夠從中獲取新的能量。」

黎偉恒牧師教授 MBTI 工作坊多年，眼見不少照顧者，屬於MBTI十六種性格中的 ISFJ 或 ESFJ。 (圖：被訪者提供)

照顧者多屬 ISFJ 及 ESFJ

好了，我得承認，我的MBTI性格分類，是 ISFJ，也就是 William 口中的「 ISF」 之一。

在此先解釋甚麼是 MBTI （Myers-Briggs Type Indicator）。MBTI 以心理學大師榮格的人格類型學為基礎，建立一套性格檢測工具。在MBTI 的框架下，每個人天生在能量取向、認知方式、判斷方式和生活態度這四個範疇，均有自己的傾向，並以8個英文字母代表如下：

能量取向：E（外向） ／I（內向）

認知方式：S （實感）／ N（直覺）

判斷方式：T(（思考）／F（情感）

生活態度：J（判斷、傾向組織及控制）／P（認知、重視體驗和即興）

透過特定的心理測試，就能夠得知個人在上述四個範疇的天生傾向，按照 E／I、S／N、T／F、J／P的順序，最後得出由四個英文字母組成的性格類型。於是整個 MBTI 系統，總共有16個性格組合，例如 INTP、ESTJ等。

以筆者的性格組合 ISFJ 為例，象徵的性格特質為 I（能量內向）、S（實感認知）、F（情感型）、J（傾向組織及控制）。ISFJ 代表人物包括德蘭修女、前英女王伊利沙伯二世，以及英國凱特王妃等，均具備愛心和責任感，善於照顧別人。

「在我的經驗中，的確不少照顧者屬於 ISFJ 或 ESFJ 。我認識好幾位護士，性格特質均是 ISFJ，這也很符合她們的工作需求。因為S（實感認知）講求實際，能夠細心分配藥物。F（情感型）則想幫助人，J（判斷型）做事講求計劃，這些均是照顧別人需要的條件。」William解釋，擁有ESFJ特質者，不乏身為人母，表現外向，以照顧子女為己任。

跟據 Isabel Briggs Myers 的《MBTI Manual》，照顧者常見的 ISFJ 和 ESFJ， 人數最多，佔26.1%。(圖：dimwood.life IG專頁，資料來源：《MBTI Manual》， Isabel Briggs Myers )

德蘭修女屬於 ISFJ 性格類型。(圖：Wikipedia)

功能組合SF 四種性格類型愛助人

然而，按照上文所述，為甚麼 William 說，單是 ISF 這三個字母代表的性格組合，也適合做照顧者？那要追溯到，真正掌管助人特質的，其實是 SF，即是性格組合中的第二及第三個字母。

原來，MBTI的四個範疇傾向，並非獨立存在，可以每兩個一起結合。當認知傾向（組合的第二個英文字母，S或N），以及判斷傾向（組合的第三個英文字母，T或F）組合起來，就會變成四個不同的功能組合（ST、SF、NF和NT），有助了解一個人在學習、工作等興趣，以及如何與其他人溝通。

當中，功能組合 SF 被視為「助人支援型」，包括的MBTI性格類型為 ISFJ、ISFP、ESFP 和 ESFJ 共四種，涵蓋人口廣泛。沒錯，曾表示自己是 ISFP ，並以此命名音樂專輯的林家謙，正是SF「助人支援型」。而不少照顧者，也擁有 SF 功能特質。

在MBTI 框架，按照每個人的能量取向、認知方式、判斷方式和生活態度這四個範疇，均有特定傾向，並以8個英文字母代表。當中再分為四個不同的功能組合，有助了解一個人在學習、工作等興趣，以及如何與其他人溝通。(圖：dimwood.life IG 專頁)

助人支援型 五大特徵

不妨檢視自己，或者環顧身邊的照顧者們，是否有以下的SF「助人支援型」特徵？

1. 對別人的需要和感受，特別敏感。

2. 有同情心而且為人友善。

3. 擅長親力親為照顧及幫助別人，解決對方的實際需要。

4. 需要和諧和友善的合作環境，萬一有人破壞和諧，就會覺得氣餒。

5. 為人低調，幫助別人後不會張揚。

知道了自己或親朋是 SF「助人支援型」，又如何？「留意到性格特點，就能避免過份內耗，能夠好好照顧自己。」William 語重心長。

他解釋，SF 「助人支援型」容易太過代入照顧經歷，而且對別人的意見和看法十分敏感，往往被別人的反應牽動情緒。再加上他們表面低調，心裏其實渴求別人認同，種種均形成內心矛盾，令自己難受，造成內耗。

功能組合 SF 為「助人支援型」， ISFJ、ISFP、ESFP 和 ESFJ 均屬此類。(圖：dimwood.life IG 專頁)

兩式避免內耗：學習欣賞和照顧自 己

此外，外間往往忽略了SF 「助人支援型」的心理需求。「他們這麼重視照顧別人，當然也希望得到別人照顧。然而他們的照顧者形象很強烈，別人沒想到他們也是需要照顧的。」

因此，William 經常鼓勵 SF 「助人支援型」，要懂得欣賞自己，並學懂先照顧好自己，好好為自己充電，才有能力去照顧別人。

那麼不是SF 「助人支援型」，就不懂照顧別人嗎？且慢，MBTI 只反映人格傾向，去促進人際溝通，然而人們會因應不同的角色和處境，去調整自身功能，絕非一成不變。

「縱然照顧者的特質，並非每個人的性格偏向，每種MBTI類型其實都可以照顧別人，只視乎是否重視對方，想不想去照顧。」經 William一說，我也不打算逃避了，每個人總有機會成為照顧者，或者被照顧者，還不如認清自己的缺點和盲點，把生活轉化得好一點。

黎偉恒是 MBTI 書籍《MBTI 人際探險》作者。該書解構MBTI 十六種性格外，也探索不同性格類型之間的相處之道。

具備功能組合SF「助人支援型」性格者，容易情緒內耗，要先懂得欣賞自己。 (圖：Andrea Piacquadio@Pexels)

